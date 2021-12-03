新冠病毒變異毒株Omicron：持續出現新增確診，拜登收緊旅遊限制措施

50 分钟前

圖像來源，Getty Images

美國東西兩岸多地再有更多新冠病毒奧米克戎（Omicron）變種確診病例，美國總統拜登宣佈實施更嚴格的旅遊限制措施。

拜登表示，他的計劃當中「不包括關閉令或者封鎖令」，也不會擴大強制接種疫苗範圍。

加利福尼亞、科羅拉多、明尼蘇達、紐約等州份以及夏威夷等地均檢測出新增確診病例，其中夏威夷政府部門指當地確診者近期沒有出行紀錄。

各州衛生官員報告稱，這些確診者只有輕微症狀。

據報，目前發現有這一新變種病例的國家多達30個。

目前仍不清楚高度變異毒株奧米克戎是否具有更高的傳染性或者對疫苗更有抵抗力。

拜登的新措施

根據周四（12月2日）公布的措施細節，所有國際旅客，不論疫苗接種情況如何，都必須在出發前往美國前24小時內進行病毒檢測。飛機、火車及巴士上須佩戴口罩的措施將延長至3月。

美國政府將會通過私人保險公司向受保的數百萬人提供免費上門檢測，對於沒有相關保險的人士則通過衛生中心和鄉鎮診所等提供。

冬季月份的管理計劃還包括採取措施鼓勵所有成年人接種疫苗加強針，包括以公共教育活動以及更有針對性的方式進行推廣。

超過4千萬美國人已經接種了疫苗加強針，但是拜登表示，尚有近1億合資格人士尚未接種。

全美各地設立了數百家家庭疫苗診所，以增加兒童和青少年的疫苗接種率。

美國和其他多個國家均已對八個非洲南部國家實施了旅遊禁令。衛生專家表示，旅遊禁令將會為他們爭取時間，對新變種進行研究。

奧米克戎新變種的細節信息

紐約州州長凱西·霍赫爾（Kathy Hochul）周四表示，該州出現了五宗新變種病例。

官員指，11月底，一名在曼哈頓出席一場會議的男子確診感染新變種。

其中一名確診者是薩福克縣一名已經接種疫苗的67歲女士。霍赫爾州長表示，她有咳嗽、頭痛等輕微症狀。另外四人則是在紐約市。

周三的加州和周四的科羅拉多州各有一名確診者被證實是近日從南非飛回美國。

明尼蘇達州一名奧米克戎陽性病例最近曾在紐約市出席一場為期三天的日本動漫會。

在夏威夷的一名人士未接種疫苗，並且過去曾在2020年感染過新冠病毒，近日則未有出行史。衛生官員指，這顯示當地可能已經出現社區感染。

官員表示，夏威夷的確診病例有輕微至中度的病症，正在家中隔離。

分析－距離回歸正常仍很遙遠

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

隨著奧米克戎變種出現，拜登又再帶著新一輪阻止2019冠狀病毒病（Covid-19）擴散的措施來到美國人民面前。

不過，與他上一次的大動作不一樣，政府這一次的計劃在強制措施上比較輕——或許是反思了上一道命令造成的政治風暴，以及圍繞他們的法律困境。

這一次，拜登凖備推動更多的檢測，並且就算不強制也是鼓勵所有美國人接種疫苗加強劑。

他還特別提到了學校將保持開放，孩子們會留在教室——這是反思了去年長時間的關閉在郊區一些家長中間激起的不滿，他們是民主黨票倉的主力。

今年較早前拜登上任總統時，他承認其任期的成功將很大程度上取決於如何阻擊這次全球大流行疫情、讓美國人一定程度上重回正常生活的能力。

在一些早期的積極成效過後，新變種的出現——以及美國一些人當中對疫苗的不確定——令這種希望受挫，也帶來經濟和政治上的阻滯。