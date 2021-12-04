殘疾模特：不應害怕展示自己

殘疾模特：不應害怕展示自己

瑪麗亞丶桐亞和尤利婭是阿利姆（Alium）模特公司的模特，該公司希望讓殘疾人以不同形象展示真正的自己。

在俄羅斯，殘疾人當模特的機會仍然很少，但這三位女士希望她們的時尚和雜誌照片能激勵其他人。