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殘疾模特：不應害怕展示自己
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殘疾模特：不應害怕展示自己
41 分钟前
瑪麗亞丶桐亞和尤利婭是阿利姆（Alium）模特公司的模特，該公司希望讓殘疾人以不同形象展示真正的自己。
在俄羅斯，殘疾人當模特的機會仍然很少，但這三位女士希望她們的時尚和雜誌照片能激勵其他人。
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