俄羅斯外長警告歐洲可能重回「軍事對抗噩夢」

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國國務卿布林肯與俄羅斯外長拉夫洛夫在瑞典會面。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）警告說，歐洲可能會重回他稱之的「軍事對抗的噩夢」。

在瑞典舉行的一場歐洲安全會議上，拉夫羅夫提出締結新的歐洲安全條約設想，試圖阻止北約進一步東擴。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）警告說，如果俄羅斯尋求與烏克蘭發生衝突，將面臨「嚴重後果」。

此次會議召開之際，俄羅斯正在烏克蘭邊境附近加強軍事力量。烏克蘭表示，俄羅斯已在該地區集結了9萬多名士兵。

莫斯科否認凖備攻擊烏克蘭，並指責基輔自己在進行軍事集結。

在緊張局勢升級之際，俄羅斯周四（12月2日）宣佈，當局已逮捕了三名烏克蘭安全部門特工嫌疑人。

俄羅斯聯邦安全局表示，三人中有一人被控策劃恐怖襲擊，另外兩人一直在尋求收集情報。

拉夫羅夫和布林肯在歐洲安全與合作組織（OSCE）的會議上相遇。美國官員表示，雙方同意就烏克蘭問題展開進一步對話。

布林肯暗示，美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）可能在近期進行直接對話。

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）報道，俄羅斯外交部希望普京和拜登在短期內舉行峰會，但具體日期尚未確定。

圖像來源， Maxar via Reuters 圖像加註文字， 在距離烏克蘭約300公里處發現了集結的俄羅斯軍隊。

俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結軍隊是兩位領導人今年6月在日內瓦舉行的峰會上討論的議題之一。

本周早些時候，普京表示，俄羅斯將尋求美國保證北約將限制其在烏克蘭的存在。烏克蘭並非該安全聯盟的成員。

但拉夫羅夫周四（12月2日）在講話中表示，北約拒絶建設性地考慮緩解緊張局勢和防止危機事件的提議。

「北約正在不負責任地將其軍事基礎設施靠近羅馬尼亞和波蘭與俄羅斯的邊界，部署可以用作打擊設施的反導防禦系統，」他說。

「美國的中程導彈將要出現在歐洲，使軍事對抗的噩夢重現。」

他警告北約不要把烏克蘭等俄羅斯鄰國變成「對抗的橋頭堡」，並表示希望俄羅斯關於新安全條約的提議會得到認真考慮。

在與俄羅斯外長舉行的聯合新聞發佈會上，布林肯表示，避免危機的最佳方式是通過外交手段進行，他還敦促俄羅斯撤軍。

「美國願意為此提供便利，但是……如果俄羅斯決定進行對抗，將產生嚴重後果，」他補充道。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯對烏克蘭使用Bayraktar無人機感到憤怒。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周三（12月1日）呼籲與俄羅斯就該國在烏東地區與俄羅斯支持的分離主義者長達七年多的衝突進行直接談判。

他還表示，基輔的目標是「解放」2014年被俄羅斯吞併的克里米亞，但沒有提及使用武力。

俄羅斯最近的軍事集結有很大一部分是在克里米亞。

軍隊也在烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）地區附近集結，這裏主要包括盧甘斯克（Luhansk）和頓涅茨克（Donetsk）兩個被分裂分子控制的地區。

為什麼局勢再次緊張？

最近幾周，俄羅斯坦克再次向西開向烏克蘭邊境，促使美國情報部門發出新的和更嚴厲的警告，稱莫斯科可能會發動越境進攻。但俄羅斯堅稱這是「反俄」的歇斯底里症。

「我認為這對普京來說非常重要。他認為西方已經開始給烏克蘭精英們加入北約的希望，」智庫R.Politik的政治分析師塔蒂亞娜·斯坦諾維亞（Tatiana Stanovaya）對BBC說。

「（軍事）訓練、武器等東西對普京來說就像是一塊紅布，他認為如果今天不採取行動，那麼明天烏克蘭就會有北約基地。他需要阻止這些，」她說道。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯軍隊在2008年入侵格魯吉亞。

BBC記者莎拉·雷恩斯福德（Sarah Rainsford）報道說，烏克蘭希望加入該安全集團的願望並不新鮮，俄羅斯堅持在它視為自己「後院」的地方否決這一野心也不稀奇。

但最近，烏克蘭軍隊在烏克蘭東部使用土耳其無人機打擊俄羅斯支持的部隊，令莫斯科感到不安。兩架具有核打擊能力的美國轟炸機在克里米亞附近飛行更火上澆油。

還有人擔心，此前由於爭議太大而無法實際實施的《明斯克協議》可能會被拋棄，轉而成為對基輔更有利的協議。

雷恩斯福德分析稱，今年4月，俄羅斯發現展示性的軍事部署效果良好，因此重覆了這種伎倆。

普京近期對俄羅斯外交官稱，「我們最近的警告確實得到了傾聽，影響顯而易見：緊張局勢已經加劇。」他認為，這種緊張需要持續下去，才能迫使西方正視俄羅斯，而不再忽視。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 來自波羅的海艦隊的俄羅斯海軍陸戰隊在俄羅斯加裏寧格勒地區參加演習。

「如果（靠近烏克蘭的）的軍事行動是光明正大進行的，那這就不會是直接的軍事行動，而是普京想要發出的一個信號，」莫斯科智庫國際問題理事會（RIAC）主任安德烈·科爾圖諾夫（Andrei Kortunov）對BBC說。

他認為，俄羅斯向烏克蘭發出的信號是不要魯莽行事，比如奪回對頓巴斯的控制權。

科爾圖諾夫表示，對西方而言，俄羅斯傳達的信息是要求其停止通過北約基礎設施（包括新型武器）「滲透」烏克蘭。