「我被性騷擾了，地鐵工作人員卻給了我一張宣傳單」

16 分钟前

圖像來源，Georgie Clarke 圖像加註文字， 喬治·克拉克在去上班的路上被一名男子在地鐵上性騷擾。

根據警方提供的數據，在公共交通上發生的性騷擾事件激增，令人擔憂。Instagram網紅喬治·克拉克（Georgie Clarke）講述了她在倫敦地鐵上發生的事情，以及她認為應該做些什麼來防止女性受到騷擾。

「他開始對著我的腿和腳拍照。」

我坐下來，開始換鞋，我當時穿著人字拖。當我穿上高跟鞋，坐了起來，對面有個男人開始伸手抓住我的腳踝和腳。我輕輕踢開腳，說：「請不要碰我」。

他拿出手機，開始拍我的腿和腳。我讓他不要再拍了，他卻又伸出手來，企圖抓住我。他確實和我有過一段時間的肢體接觸。

然後我站起來，向門口走去。他跟著我，就站在我旁邊。他一直盯著我看。

當下一站的門打開時，應該是皮姆利科（Pimlico）站，我覺得月台看起來很空，於是擔心如果下了地鐵他會跟著我，周圍可以幫我的人會更少。

最後一分鐘我慌了，沒下地鐵。門關上了，我往左邊看了看，那裏有四個人，我想「我過去吧，坐在其中兩個人的前面和旁邊」，以此希望他能停下來。

「我哭了」

圖像來源，Getty Images

我坐下來，他繼續盯著我看，還對著我拍照片。然後他走過來，不是坐在我旁邊的座位上，而是坐在旁邊的旁邊，並企圖再次伸手抓我。

我讓他停下來，他又試了一次，這時我前方右邊的人說：「你想坐在我們中間嗎？」於是我站起來坐在他們中間。那個騷擾我的人也站了起來，坐到我剛離開的座位上，就在我的座位對面。

他繼續對著我拍照，然後又企圖抓我，這時讓座的男子介入了，說：「要不要我陪你出去，我們一起去維多利亞車站報告這件事？」也就是下一站。

他陪我下了地鐵，那個人一直跟著我們出去。我們上了自動扶梯，在最上面下車時，他沒有再跟上來，所以我想他轉過身跑了下去。

我當時哭了。

我走去欄桿，那裏有兩名倫敦交通局（TfL）的人。剛才那個幫我的人迭戈（Diego）說，「我剛才目睹了她在地鐵上被性騷擾，那個人剛回到下面，要上地鐵，再侵犯其他人。你要叫人過去；你想讓我們去把他認出來嗎？"

倫敦交通局的工作人員盯著我，我一直在哭，其中一個遞給我一張單子。上面寫著：「倫敦交通局絶不容忍性騷擾。」上面有一個電話號碼，他們說要向英國交通警察（BTP）報告。

我說：「我不知道要怎麼做，我在上班路上，現在就打這個電話嗎？」他們只是盯著我，好像不知道該做什麼，所以迭戈和我一起等著，我去叫了輛優步。

「他們都知道發生了什麼」

圖像來源，Getty Images

當我走過去和這四個人坐在一起，只有一個人主動提供幫助，所以在一輛12至15人的車廂裏，大多數人都是旁觀者，他們把視線移開。

他們都知道發生了什麼，卻都選擇了視而不見。

我認為晚上7點至7點15是相當安全的旅行時間。車廂大約坐了三分之一的人，我以為周圍的人已經夠多了。

我本想大喊大叫，但後來想，人們可能把我誤認為是喝醉了的人，或者這種行為可能激怒施暴者，令他對我造成身體傷害。

強姦警報也起不了什麼作用，因為我和這個人被困在一輛車廂裏。罪犯識別噴霧可以把他的臉噴成紅色，但也只能在他實施性騷擾之後識別到他。

「倫敦交通局處理得很糟糕」

沒有任何安全保證。他們本可以把我帶到單獨的角落或房間，但我覺得他們並不真的關心發生了什麼，他們沒有通知英國交通警察。

如果不是迭戈幫了我，他們會很樂意讓我一個人走，而且可能會有人跟蹤我。

他們可能已經拿到了迭戈的詳細信息，因為我完全沒有心思去想：「我需要他的電話號碼來做證人陳述」因為我完全嚇壞了。我真的需要倫敦交通局介入，問我「發生了什麼事，能把你的電話號碼給我們嗎？我們能得到你的陳述嗎？」

我覺得給一個剛剛經歷這種情況的女性發傳單還不夠好。

我6天後才向英國交通警察報告，因為我覺得自己會受到指責。我認為多數女性明白我的意思，當我說這種情況發生時，我們常常遭到指責——你不該穿粉紅色的性感高跟鞋，你不應該看著他，你應該跑掉，你應該這樣做。

不過，當我與英國交通警察談話時，他們的效率和速度難以置信；24小時內就拿到了他的照片。我已經和他們聯繫過四五次了，他們肯定在行動。

「其他受害者給我發了在地鐵受到侵犯的視頻」

圖像來源，Georgie Clarke

成千上萬的女性在社交媒體上直接向我講述了她們遭受性騷擾的經歷，尤其是在倫敦的公共交通上。

我收到的最常見的信息是，這些女性說，在地鐵上，男人坐在她們對面，撫摸並暴露自己的身體。很多人給我發了這類視頻。如果你在地鐵上，必須親眼目睹兩到三分鐘，一個男人盯著你的眼睛，舔著他的嘴唇，撫摸著自己，把身體暴露在你面前，那是相當可怕的。

很多女人在擁擠的地鐵上說，男人趁機用生殖器觸碰她們，而在擁擠的地鐵上，想要逃脫就更難了。

這種事情每時每刻都在發生；無論是下午一點還是凌晨一點，女性不斷受到性騷擾。

「你為什麼不踢他? 」

我們首先應該做的是防止性騷擾和性侵犯事件發生。

男人需要更多地了解女性的感受。她們不僅需要和女性朋友交談，還需要和男性朋友交談。我的每一位男性朋友都問我：「你為什麼不大叫？」我的回答是：「你是個男人，你從來不會因為一個大塊頭男人對你進行不恰當的性接觸而感到害怕。」

「你永遠不會明白這有多可怕。你不該告訴我，我要怎麼回應。你必須聽聽這種事情有多可怕。」

他們不能評判女性該如何處理這些情況，因為他們不可能理解或意識到這有多可怕。這增加了對受害者的指責。

有兩個朋友最近晚上外出看到一個女性回家時被跟蹤。其中一個說要幫助她，另一個朋友說他不知道是否應該幫助她，而答案總是肯定的。如果她不需要幫助，她會明說的。

「女性終於站出來說話了」

圖像來源，Georgie Clarke

我不記得上次看到警察在地鐵或地鐵站巡邏是什麼時候了。

公開場合性騷擾應該被列為刑事犯罪。這將極大地減少性騷擾和性侵犯，因為如果他們被抓住，就會構成刑事犯罪，這可能會說服他們不再這麼做。

這種情況已經持續了很長很長一段時間，但女性才剛剛找到自己的聲音說：「我受夠了為此受到指責，我受夠了發生這種事，受夠了沒有安全感。」女性已經到了厭倦、再厭倦的地步了，我們終於站出來了。

女性受夠了。

Rebecca Café採訪

英國交通警察局長露西·德奧爾西（Lucy D'Orsi）表示，受害者不該質疑是否要舉報性騷擾，因為這些信息幫助英國交通警察了解，地鐵上應該在哪裏配備警察、社區支援人員和保安人員。

倫敦交通局執法、運營和安全主管西萬·海沃德（Siwan Hayward）表示，倫敦交通局對發生的事情感到震驚，並已向喬治道歉。

她說，公司正在加強對員工進行培訓，包括如何敏感地、帶著同情心地處理事件。

倫敦交通局還發起了一項公眾運動，以此強調在公共交通上發生的各種形式的騷擾，並鼓勵倫敦民眾關注 ，互相支持，讓旁觀者大聲疾呼，讓肇事者為自己的行為負責。

乘客可以通過發短信61016來報告讓他們感到不舒服的事情。如果違規者出現，可以使用直接連接BTP平台上的幫助點，或者向車站工作人員報告，讓他們立即與BTP聯繫。