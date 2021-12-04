Omicron新冠病毒變種、中非關係、台灣金馬獎和本周更多重要故事

7 分钟前

圖像來源，EPA

2021年走進最後一個月，2019新型冠狀病毒病（COVID-19；新冠病毒病）疫情即將滿兩週年。此時此刻，非洲出現最新病毒變異株Omicron（奧米克戎，又譯奧密克戎），讓世界各地如臨大敵。

正當世界擔憂非洲能否遏制疫情之際，中國宣佈再向非洲國家提供10億劑新冠病毒疫苗。這是中國國家主席習近平在中非合作論壇塞內加爾達喀爾部長級會議開幕之際所作出的宣示，中非關係走向再次成為世界焦點。

台灣電影界盛事金馬獎上周末舉行頒獎禮，中國大陸電影連續三年缺席，多部與香港2019年《逃犯條例》修訂抗議有關的作品獲獎。金馬獎在兩岸政治關係繃緊下何去何從備受關注。

剛剛過去的一周，BBC中文的以下新聞內容受到讀者關注。如果你錯過了，我們帶你一一回顧。

1. 新冠病毒再添變種 Omicron讓疫情再添變數

圖像來源，China News Service 圖像加註文字， 香港大學醫學院微生物學系團隊分離及培養的新冠病毒Omicron變異病毒株圖像。包括香港在內的多個國家和地區相繼限制非洲特定國家旅客入境。

新冠病毒迄今為止最新、突變最嚴重的變異毒株Omicron在南非被發現之後，引發全球關注，多國政府迅速升級防疫力度，各地主要股市聞訊一度大跌。

世界衛生組織（WHO）星期一（11月29日）警告，Omicron有令全球感染率大增的高風險。世衛總幹事譚德塞博士（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）再次呼籲全球推動向較貧窮國家提供疫苗。

中國國家主席習近平則在此時宣佈再向非洲各國再提供10億劑新冠病毒疫苗，並向非洲派遣1500名醫療隊員和公共衛生專家，拉馬福薩就此鳴謝中方。北京與華盛頓之間的「疫苗外交」競爭翻開新一頁。

2. 中非合作論壇大會舉行 回首歷史、現狀和未來

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 一如近期多場大型國際會議，習近平透過視像連線方式在中非合作論壇部長級會議開幕式上致辭，並未親身赴會。

中非合作論壇第八屆部長級會議星期一至二（11月29日至30日）在塞內加爾首都達喀爾召開，主題是「深化中非伙伴合作，促進可持續發展，構建新時代中非命運共同體」。習近平在星期一晚的主旨演講中除了宣佈提供新一批新冠病毒疫苗外，還提出了堅持團結抗疫、深化務實合作、推進綠色發展與維護公平正義四點主張。

非洲曾經是中國打破美、蘇封鎖的突破口。非洲在如今中國與美國的競爭、在中國「一帶一路」計劃中，再次顯示重要意義。

3. 香港「反修例」運動相關作品揚威台灣金馬獎

圖像來源，Alyssa Chia Facebook 圖像加註文字， 出道30多年的台灣演員賈靜雯首次入圍金馬就奪下影后

第58屆台灣金馬獎上星期六（11月27日）在台北舉行，與2019年香港「反修例」運動相關的作品紛紛拿下大獎，引發熱論。

其中，香港導演羅卓瑤以《花果飄零》拿下最佳導演，周冠威拍攝的紀錄片《時代革命》則拿下最佳紀錄片。值得注意的是，兩部獲獎電影均未在香港上映。

自第2018年金馬獎爆發「台獨」發言風波後，中國大陸電影連續三年缺席；許多港澳電影也因有中資或政治因素不願報名金馬獎；許多中港演員及導演在疫情與政治雙重影響下繼續缺席金馬獎。

台灣評論指出，雖然如此，台灣電影在壓力下，反而讓許多觀眾更多觀賞本土電影，欣賞自己身邊發生的故事。

4. 中國監控系統新變奏：河南「紅綠燈」專門針對記者、留學生

圖像加註文字， 文件稱：一級人員標注為紅色，為重點關注人員。

中國河南省正在建造一個使用面部掃描技術的監控系統，以用於監測記者、外國留學生和其他」關注人「。

在BBC看到的文件中，該系統將記者按照「紅綠燈」的體系劃分，包括綠色、黃色和紅色。警方將對屬於「紅色」類別的記者「實施分類處置」。

河南省公安廳沒有回應置評請求。

人權觀察（Human Rights Watch）評論說：「該政府不需要更多權力來追蹤更多人……尤其是那些可能試圖以和平方式對其問責的人。」

5. 彭帥事件繼續發酵 WTA宣佈暫停所有中國賽事

圖像來源，IOC / Greg Martin 圖像加註文字， WTA認為，國際奧委會主席巴赫11月份與彭帥通話未能釋除網球界對其人身安全的擔憂。

出於對中國網球運動員彭帥的擔憂，國際女子網球協會（WTA）宣佈立即暫停所有在中國舉辦的賽事。

35歲的彭帥此前對中國前副總理張高麗提出性侵犯指控，她隨後從公眾視野消失了近三周。

WTA主席史蒂夫·賽門（Steve Simon）表示，他對彭帥是否「自由、安全且沒有受到恐嚇」感到「嚴重憂慮」。管理全球男子網球運動的職業網球聯合會（ATP）因未宣佈跟隨而招致罵名。

WTA公布停賽決定後，國際奧林匹克委員會（IOC）公布，IOC團隊星期三（12月1日）與彭帥第二次通話，雙方並約定於2022年1月舉行「私人會晤」。

6. 「愛國者治港」下的香港立法會選舉吸引了誰？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港傳統泛民主派普遍缺席這次立法會選舉。

「不要assume很多香港人絶對不會相信你。」……「不要assume北京是要來摧毀香港的什麼東西。」

在一個多小時的訪問中，香港立法會候選人張欣宇用了超過十次「不要assume（假設）」，表達自己的信心和決心，嘗試化解人們對他這樣的人參與香港政治的不信任。

30歲出頭的他在11月獲得提名，代表新團體「香港新方向」角逐香港立法會選舉。言語中他多次強調，一旦當選，要致力於打破香港社會「二元對立」的格局，重建社會互信。

張欣宇成長在與香港一河之隔的深圳，來港讀書、生活13年。他和妻子、三個孩子生活在香港，父母留在深圳。「深圳是老家，香港是家」，他說。一些媒體稱他是「港漂」、「新香港人」。但他拒絶被標籤化、臉譜化。