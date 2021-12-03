彭帥事件：跟中國叫板的世界女子網球協會主席賽門是誰？

38 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 史蒂夫·賽門（Steve Simon)是世界女子網球協會的主席和總裁。

中國女子網球運動員彭帥公開指稱受到前副總理張高麗性侵後，國際女子網球協會（WTA）掌門人史蒂夫·賽門一直給予她關注和支持。

他說：「捫心自問，我怎麼能要求運動員們去中國比賽呢。」

國際女子網球協會還一再呼籲對彭帥的指稱進行全面調查。對此中國的回應是「反對將體育政治化」。

國際間對賽門公開叫板中國，將原則置於金錢利益之上的態度、立場和行動不乏讚揚和好評。

賽門是誰？

國際女子網球協會對賽門的簡介中有這樣的描述：「從上任第一天起......他就倡導變革。」

史蒂夫·賽門現年66歲，出生在美國加利福尼亞州。多年以來，他信奉的座右銘是：「做正確的事」。不過彭帥事件之前，他總是站在網球明星們的身後，沒有現在的曝光度。

賽門從小喜愛網球，10歲時開始學球，一路打到他進入加州州立大學長灘分校。

1981年，他獲得溫布爾登網球公開賽混合雙打的資格，但在第一輪比賽中被淘汰。

大學畢業後，他成為網球教練，繼而從事體育贊助和銷售工作。1989年他加入印第安維爾斯網球公開賽（Indian Wells）賽事工作，2014年成為賽事總監。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 國際奧委會已兩度與彭帥通話。

他在這個職位上工作了12年，任期內開始了一些創新，如2011年成為第一個在所有球場引入鷹眼視頻回放技術的比賽。

在他的推動下，男子和女子雙打成為國際網球的「第五大賽事」，知名度僅次於四大滿貫賽，而且是最受球員歡迎的賽事之一。

用心傾聽全力支持

當他離開印第安維爾斯網球公開賽、出任國際女子網球協會WTA擔任最高職務時，他的任命得到了WTA創始人比利·金（Billie Jean King）的支持。

金曾經稱他「深思熟慮、尊重他人」，國際女子網球頂級球員如塞琳娜·威廉姆斯（Serena Williams）、瑪麗亞·莎拉波娃（Maria Sharapova）和卡羅琳·沃茲尼亞奇（Caroline Wozniacki）都對他表示支持。

賽門幫助球員名聲遠揚，而威廉姆斯對這一點特別有體會。

威廉姆斯曾獲得23屆大滿貫冠軍，但因為受到種族主義歧視曾抵制印第安維爾斯賽事14年。但她最終在2015年重返這一賽事，其中賽門親自參與了大量的說服工作。

威廉姆斯當時說：「我今年回到印第安維爾斯網球公開賽，史蒂夫竭盡所能給我最好、最專業、最有支持力度的幫助。我知道他有多麼關心球員的意見。他總是耐心傾聽我們的意見，心裏想的是如何讓我們獲得最佳利益。」

2018年美國網球公開賽決賽期間，威廉姆斯指稱受到裁判卡洛斯·拉莫斯（ Carlos Ramos）性別歧視。賽門對她給予支持，表示這一事件帶出了裁判工作中 「是否對男性和女性有不同標凖」的問題。

2019年法國網球公開賽上，比賽在受到天氣干擾後將女子半決賽的比賽從主球場換走，賽門公開表示反對，稱這樣的決定「不公平也不恰當」。

不過，他對球員的全力支持也並非沒有爭議。

2017年，莎拉波娃因違禁藥被禁賽後回歸比賽時，獲得了外卡（wildcards)特別優待參賽引起了一些球員的不滿，但賽門為這一決定辯護說，這與其他運動項目對待被禁賽運動員的做法一致。

談判專家和有良知的商人

賽門不僅照顧球員的福利，也使球員的財政狀況得到改善。

2019年阿什利·巴蒂因（Ashleigh Barty）在中國深圳贏得WTA總決賽冠軍，獎金金額是創紀錄的442萬美元。這是有史以來男子和女子網球比賽中的最高獎金。

這是他談判達成的巡迴賽向亞洲國家大規模推廣協議的一部分，其中包括一份10年協議由深圳主辦巡迴賽的決賽。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 彭帥事件引發國際網球界關注。

當時，賽門稱這一協議是「自國際女子網球協會成立45年以來最大和最重要的總決賽協議」。而現在，如果國際女子網球協會永久離開中國，這將是最關鍵的財政後果。

他也不無擔憂退出中國比賽的決定將帶來的經濟方面的後果，但他表示「這樣的事情我們怎麼可能視而不見無動於衷呢。」

「如果我們提出要求卻不堅持到底，那麼我們就是告訴世界，可以不用嚴肅和認真地態度對待性侵犯。但是我們都知道，那是不可以接受的。」

中國對此的回應是，「反對將體育政治化」。