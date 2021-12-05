CNN解僱明星主播科莫 稱其介入兄長性騷案違反新聞倫理

21 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 克里斯·科莫（右）涉入其兄長，前紐約州長安德魯·科莫（左）性騷擾案

美國有線電視新聞網（CNN）宣佈，調查發現其主播克里斯·科莫（Chris Cuomo）涉入其兄長，前紐約州州長安德魯·科莫（Andrew Cuomo）性騷擾案並違反了公司規定，決定解僱他，「即刻生效」。

CNN稱，在調查科莫如何參與其兄長涉及的性騷擾調查案及報導中出現「額外信息」， 之後決定解僱這名CNN明星主播。

他的兄長，前紐約州州長安德魯·科莫， 是在檢察官對他提出控訴，指控他曾性騷擾多名州政府同事後於今年8月自行辭職。

「立即生效」

現年51歲的明星主播科莫在被開除後發出聲明稱， 對此決定非常失望：「我不想我在CNN的時光以這樣的方式結束,」他說。

科莫自2013年起開始為CNN工作，並成為該台最知名的新聞主播之一。在CNN的最近一次主要工作是領銜報導2020年美國總統大選。

CNN的聲明說，之前該公司已經聘請了一家 「名聲卓越的律師事務所 」來調查科莫如何幫助他的前州長兄長應對性騷擾指控。但是，在審查過程中「新的額外信息出現」，導致CNN需終止與科莫的合同，該決定「立即生效」。

事實上，科莫在幕後協助其長兄長處理性醜聞的消息被曝光後，先是在上周二（11月30日）被CNN停職。當時CNN表示，雖然該公司「讚賞（科莫)在CNN的的獨特地位，並理解他家庭第一，工作第二」的說法，但CNN認為他向其兄提供的建議違反了新聞職業道德。

紐約總檢察長詹樂霞 (Letitia James)上周一公布的文件顯示，科莫不斷要求州長辦公室工作人員讓他仍兄長的辯護中發揮更大作用。

「你需要信任我，」科莫在今年3月，給當時他兄長的秘書梅麗莎德·羅薩 (Melissa DeRosa)的簡訊中這樣說。他並補充說：「我們正在犯我們無法承受的錯誤。」

他還被控與其他美媒聯繫，試圖了解當時即將出現的針對他哥哥的其他指控。

根據《紐約時報》報導，在一封發給員工內部的郵件中，CNN總裁傑夫·扎克爾（Jeff Zucker）說。「無疑的，做出這些決定並不容易，涉及很多複雜因素。」

針對這位明星主播的解聘事件，將引起人們對美國新聞標凖的嚴厲質疑。

CNN負責媒體領域的記者斯代特爾（Brian Stelter ）說：「當我們報道一件敏感故事時，必須讓觀眾能夠相信他們在電視上收看到的內容，即便它涉及到同事家人」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 眾議院議長南茜·佩洛西（Nancy Pelosi）之前要安德魯·科莫辭職

科莫「王朝」淪陷

長期以來，科莫家族一直是美國政壇最具統治力的「王朝」之一。

安德魯·科莫連續三次當選為紐約州州長，他們的父親馬里歐·科莫（Mario Cuomo）在1983年至1994年期間領導該州超過十年。

在辭職之前，安德魯·科莫則是美國政壇最受矚目的政治明星之一，之前針對他進行的司法調查發現， 他曾對為他工作的11名女性進行性騷擾和不當觸摸。

紐約總檢察長詹樂霞啟動的調查，始於2020年起，陸續有多名女性站出來指控科莫對她們性騷擾。

調查人員花了5個月，與近200人交談，包括同事和一些投訴科莫的人，並審查了數以萬計的文件、手機簡訊和圖片。

詹樂霞總檢察長說：「獨立調查的結論是，科莫州長對多名女士性騷擾，違反了聯邦和州法律。」她又表示，在其中一個調查中，科莫和他的同事對一名指控他有不法行為的前僱員進行了報復。

美國總統拜登（Joe Biden）當時在報告出爐後，呼籲安德魯·科莫辭職。

除了性騷擾指控外，科莫還被控製造了一個 「充滿敵意和有害身心健康的工作環境」。

共同參與調查的前聯邦檢察官金賢俊（Joon Kim）說，「在這種工作文化中，你不能對州長說不。如果你讓他或他的高級主管不開心，你就會被開除，或被扔到一旁，甚至更糟。」

不過，當時科莫發表發聲明說：「我要直接的向所有人說，我從未不適當地碰觸過任何人，也沒有做過不當的性挑逗。」