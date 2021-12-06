普京出訪印度將如何影響中美及世界政治

維卡斯·潘迪（Vikas Pandey）

BBC記者 發自德里

51 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 普京將在12月6日（周一）出訪印度（資料圖）

俄羅斯總統對印度的訪問總能喚起人們的往日記憶。莫斯科與德里的關係可以追溯到冷戰時期，自那時起一直很牢固。

這種「全天候」的伙伴關係是全球外交的成功故事之一，也是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和印度總理莫迪（Narendra Modi）周一（12月6日）在德里會晤時期待達到的標凖。

但是，除了大筆的防務交易、貿易聲明、握手和莫迪標誌性的擁抱之外，兩國還必須克服嚴重的挑戰。

這在很大程度上取決於兩國在最近幾個月和近年中做出的不同的地緣政治選擇。他們如何解決這些問題將影響地區和全球政治。

印美關係和中國因素

日益增長的印美關係是籠罩在印俄關係上的一大刺激因素，在過去十年中更是如此。2020年，特朗普（Donald Trump）訪問印度時，莫迪甚至為其舉行了一次大型集會，這是對華盛頓支持的有力表現。

儘管近年來美俄關係持續惡化，但莫斯科在很大程度上對這些刺激因素緘默不言。然而，當印度加入了由該國和美國、澳大利亞以及日本組成的「四方安全對話」（Quad）聯盟時，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）選擇公開發聲。

該集團表示，「四方對話」是一個非軍事聯盟，並非針對某個特定國家，但拉夫羅夫似乎並不買賬。他表示，西方「試圖通過推動印太戰略，讓印度參與反華遊戲」。

曾在莫斯科任職的前印度外交官阿尼爾·特裏古納亞特（Anil Trigunayat）表示，「四方對話」是俄羅斯的紅線，這肯定是兩國領導人討論的一部分內容。

圖像來源，EPA/MAXIM SHIPENKOV 圖像加註文字， 俄羅斯與美國的關係在近年穩步惡化。

俄羅斯對「四方對話」的擔憂可以從近年來該國與北京日益密切的關係中理解。特裏古納亞特補充說，由於以美國為首的西方國家尋求主導亞洲，俄羅斯不得不與中國建立更緊密的關係，以確保其在該地區的經濟和地緣政治利益。

中國與美國日益惡化的關係似乎也拉近了北京和莫斯科的距離。

中印最近緊張的關係使問題進一步複雜化。去年，兩國軍隊在拉達克（Ladakh）的加勒萬河谷（Galwan Valley）用棍棒和石頭髮生了致命衝突，造成20名印軍士兵死亡。中國後來承認該國也有一些士兵身亡。

華盛頓智庫威爾遜中心（Wilson Center）副主任邁克爾·庫格曼（Michael Kugelman）表示，新的地緣政治現實對印俄關係構成「潛在威脅」。

在這種背景下，普京的出訪對維護這一特殊關係至關重要。「我認為對俄羅斯來說，在這種情況下，（出訪）目標是加強莫斯科與新德里關係的重要性，儘管地緣政治的路標與此相悖，」庫格曼說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中印邊界爭端一直是這兩個亞洲大國之間衝突的導火索。

但包括庫格曼和特裏古納亞特在內的分析人士認為，兩國關係的基礎仍足夠強大，可以解決彼此的關切。

兩國有幾個可以並將致力於尋求合作的領域，阿富汗就是其中之一。

隨著德里試圖在阿富汗佔有一席之地，該議題肯定會成為討論的一部分。印度的鄰國和主要競爭對手巴基斯坦現在在阿富汗擁有更好的戰略縱深，因為它似乎已與俄羅斯、伊朗和中國非正式結盟。

莫斯科可以幫助德里在阿富汗收復失地，因為雙方對阿富汗的未來有著共同的擔憂。

「俄羅斯和印度都對塔利班和哈卡尼網絡（Haqqani Network），以及恐怖主義從阿富汗溢出並影響他們國家的可能性保持警惕，因此，阿富汗確實是新德里和莫斯科之間達成強有力協議的一個領域，」美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）的高級防務分析師德里克·格羅斯曼（Derek Grossman）說。

印度和俄羅斯已經是多個國際論壇的合作伙伴，包括「金磚國家」（Brics, 該集團也包括巴西、中國和南非）、上海合作組織（也包括中國、巴基斯坦和中亞國家）以及RIC（俄羅斯、印度和中國三方機制）。

這些論壇為莫斯科和德里提供了在雙邊和全球問題上緊密合作的機會。鑒於中國是這些論壇的成員之一，莫斯科可以利用其影響力，即使在非公開情況下，確保北京和德里繼續相互接觸，維持兩國的和平。

貿易和國防

此次出訪的重頭戲可能是俄羅斯向印度交付該國製造的S-400導彈防禦系統。它是世界上最先進的地對空防禦系統之一，射程為400公里，可以同時擊落多達80個目標，每一個目標都可達到兩枚導彈瞄凖。

該系統為印度提供了針對中國和巴基斯坦的重要戰略威懾，這也是印度不顧美國制裁威脅而繼續訂購的原因。

華盛頓已對幾家俄羅斯公司進行了制裁。2017年美國通過了《美國敵對國家制裁法案》（Countering America's Adversaries Through Sanctions Act），對俄羅斯、伊朗和朝鮮實施經濟和政治制裁。它還禁止任何國家與這些國家簽署防務協議。儘管這比買賣可能會導致美國和印度之間的緊張關係，但莫斯科似乎對德里的立場感到滿意。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， S-400導彈防禦系統

在S-400交易的陰影下，印度如何平衡與這兩個超級大國的關係將是一件有趣的事情。印度外交官認為，購買S-400的決定也維護了印度著名的"戰略自主"的做法，而美國應該尊重這一點。

特裏古納亞特補充說，印度龐大的國防預算也給了它戰略優勢。「大多數全球關係都是基於交易的，對莫斯科和德里也是如此，」他補充道。

根據國防智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的一份報告，印度是世界第二大武器進口國，約佔全球國防貿易的10%。莫斯科仍然是印度最大的武器供應國。

不過，由於印度決定使其軍購組合多樣化並推動國內國防製造業，俄羅斯的份額已從70%降至49%。

在2011至2015年間，美國是印度的第二大供應商，但在2016至2021年間，它落在法國和以色列之後。分析人士稱，由於華盛頓希望推動軍購，因此給了印度籌碼。

俄羅斯也將努力促進對印度的國防出口，兩國周一（12月6日）可能會宣佈一些重大交易。然而，兩國之間的商業貿易仍然遠遠低於其潛力。

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印度政府的一份報告顯示，2019年雙邊貿易額（新冠疫情之前水平）為110億美元，其中俄羅斯的商品和服務出口佔72.4億美元。但相比之下，同期印美雙邊商品和服務貿易額達1460億美元。

俄羅斯和印度現在設定了到2025年底雙邊貿易額達到300億美元的目標。兩國將尋求使其投資多樣化，在能源和礦產領域之外展開合作。教育、網絡安全、農業、鐵路、製藥和清潔能源是它們可能關注的一些其他領域。

印度決定向投資俄羅斯遠東地區的企業提供10億美元信貸額度，這也將有助於促進兩國之間的貿易。預計兩國還將就擬議的金奈-符拉迪沃斯托克（海參崴）海上走廊舉行會談，該路線將開闢更多的商業疆域。

印度和俄羅斯主導的歐亞經濟聯盟（Eurasian Economic Union）之間的自由貿易協定談判也可能取得進展。如果協議達成，將有助於企業在這兩個地區之間方便地運輸貨物。