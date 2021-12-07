新冠疫苗：支持和反對強制接種的三個理由

湯姆·普爾（Thom Poole）

BBC記者

34 分钟前

圖像來源，EPA

自中國醫生第一次發現神秘的肺炎新病例以來，新冠疫情已經持續快兩年了。除此之外，迄今被描述為最令人擔憂的變種已經出現。強制接種疫苗會是一種解決辦法嗎?

在世界許多地方，接種新冠疫苗已經成為公共生活的一項要求。

如果你是法國醫生、新西蘭教師或加拿大政府僱員，打針是上班的必要條件。印尼可以不為拒絶接種的人提供福利。希臘規定60歲以上的老人必須接種。

奧地利打算更進一步，計劃在2月之前為所有人強制接種疫苗。

這並不意味著奧地利人將被強制接種，會有醫療和宗教方面的豁免。但大部分未接種疫苗的人將因未接種疫苗而面臨罰款。

鑒於德國計劃採取類似舉措，這場辯論不會就此結束。我們採訪了公共衛生等專家，以了解各種觀點。

贊成：疫苗可以拯救生命

支持強制接種新冠疫苗的理由非常簡單。接種疫苗可以降低重症風險，病情不那麼嚴重意味著死亡人數會減少，減輕醫院的壓力。

從歷史上看，疫苗接種運動取得了巨大的成功，消滅了天花等疾病，或大大降低了其他疾病的死亡率。

耶魯大學醫學史副教授施瓦茨（Jason Schwartz）說：「我們有非常好的例子顯示，在強制、極高的疫苗接種率和個人及社區保護之間存在隨機但直接的因果關係。」

「疫苗是有效的，它們絶對有效，我們有大量的證據證明這一點。」

比奧地利提議的更溫和的措施已經實現了提高疫苗接種水平的目標。進入餐館和其他公共場所，法國要求出示健康通行證（pass sanitaire），這被認為提高了疫苗接種率到一定程度，政府希望通過它避免強制接種疫苗。

反對：會有抵抗

今年7月，反封鎖的示威者走上倫敦街頭，抗議幾個小時前剛剛解除的封鎖。

關鍵是，無論政府做什麼，都會遭到反對。特別是對新冠疫情的限制措施在世界各地引發了抗議，強制接種疫苗比強制戴口罩更進一步。

倫敦大學學院全球衛生研究所的公共衛生醫生簡（Vageesh Jain）說：「當提到疫苗時，人們的想法確實非常不同。」

「對他們身體施加的任何東西，都不會以同樣的方式看待，即使學者和其他人可能認為理論上這只是一個限制，人們確實會有這種情緒反應。」

圖像來源，Anadolu Agency 圖像加註文字， 澳大利亞墨爾本是眾多民眾走上街頭反對新冠疫情限制措施的地方之一

雖然總有一些人永遠不會被說服去接種，但即使人們不是一個反疫苗者，他們也可能會對疫苗接種持懷疑態度。

奧地利的一項研究提出，該國900萬人口中有14.5%沒有凖備接種疫苗，9%的人只是猶豫不決。

各國政府必須權衡利弊。但正如開普敦大學法律教授鮑威爾（Cathleen Powell）所言，這是一個法律問題。

「也就是一個不想接種疫苗的人， 為了自己身體的尊嚴想要選擇治療方式，但卻與他人不感染潛在致命疾病的權利相違背。」她說。

支持：我們已經別無其他選擇

新冠病毒已經伴隨我們一段時間了，疫苗也是。

至少在歐洲，強制接種的頹勢反映的是一種挫敗感，即經過數月的疫苗接種和疫苗充足的情況下，仍有大量人口未接種疫苗。

在非洲大陸，從西到東，疫苗接種率存在明顯的差異。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，現在是時候考慮強制接種疫苗了，不過她強調，各國政府將做出決定。

「我們有疫苗，能救命的疫苗，但它們並沒有在所有地方得到充分使用。」她說。

反對：…疫苗不是唯一辦法

儘管有強大的衛生理由支持強制接種，但這並不是解決問題的唯一途徑。

「過去值得注意的是，政客們非常喜歡強制接種疫苗的想法，因為這似乎給了問題一個快速的解決辦法。」牛津疫苗小組的社會科學研究員凡德洛特（Samantha Vandeslott）說。

「我不希望政府忽視其他需要做的事情，以確保人們真正能夠獲得疫苗。」

奧地利直到2月才強制接種疫苗，並且仍在使用其他方法。因斯布魯克大學衛生心理學家朱恩在接受奧地利廣播電台採訪時表示：「對於那些感到害怕的人、缺乏信任的人、以及對風險評估很低的人來說，傾聽他們的意見、認真對待他們的擔憂，對他們來說很重要。」

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在南非，24%的人口接種了疫苗，不到歐洲平均水平的一半，但大大高於整個非洲大陸7%的平均水平。人們並不缺乏疫苗，而低注射率被部分歸咎於錯誤信息。

政府已經提出在某些情況下強制接種疫苗，但自從發現Omicron變種後，接種疫苗的數量迅速增加。推動的不僅僅是政府。

支持：結束周而復始的封鎖

強制接種疫苗並不是強制辦法的唯一形式，大多數政府都實施了某種形式的限制，從新冠通行證到旅行禁令，人們為這些限制也要付出代價。

除了挽救生命，全面接種疫苗可能意味結束封鎖。

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「這不僅僅限制你的自由……它會對經濟、心理健康和身體健康造成損害，」牛津尤希羅實踐倫理中心（Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics）的高級研究員朱比利尼（Alberto Giubilini）說。他支持對那些最容易受到新冠病毒感染的人實施強制措施。

「當有其他可行的措施時，沒有理由把封鎖的巨額成本強加給人們。」

反對：可能會適得其反

一些人有更長期的擔憂，如一個成功的項目是否會讓人們對未來的運動產生不信任。

流行病學家布迪曼（Dr Dicky Budiman）對半島電視台表示：「危機期間的強制計劃將適得其反。」他就疫情復蘇為世界衛生組織提供建議。

「當人們有所謂的陰謀論，或他們有誤解時，（這種計劃）只會強化他們的觀點。」

凡德洛特則提到政治環境：「我們看到，特別是在歐洲，政黨利用反對疫苗的力量，並且知道這可能是從特定人群中獲得選票的一種方式，」她說。