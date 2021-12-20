六項特質說明領導者是如何煉成的

迪亞茲，馬丁內茲（Fernando Díez, Maite Aurrekoetxea y Pedro Martínez ）

對話（The Conversation）

42 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 默克爾的領導能力在歐盟之內備受讚譽

領導力是一門高深的學問，我們很難去定義什麼條件的人才能當領導者，但是從成功的領導者身上我們通常可以發現一些共同特質。

縱觀歷史上成功的領導人可以發現，他們通常非常具有個人魅力，吸引人們目光，他們的溝通能力和說服力也很強，他們對未來具備過人的視野。

擔任德國總理16年的默克爾領導能力在歐盟之內備受讚譽，她獲得許多歐盟和其他國家頒發的榮譽獎章。

如果我們看看歷史上成功領導者的生平，可以看到他們的成長歷程，他們如何學習、成長、蛻變、自我建立，最終成為一個成功的領導者。

哪些因素影響了領導者的養成？哪些有決定性的影響？要做成功的領導者又要具備哪些因素？

知識共享網站《對話》（The Conversation）的團隊分析了歷史上極為著名的成功領導人生平，研究他們人生不同時期的遭遇和經歷，綜合以下幾點成功領導者的共同特質。

1. 家庭環境的重要

影響成為一個成功的領導者最重要的條件就是家庭環境，尤其是父母的影響。

這包括了父母親所教導的價值觀，他們無條件對家庭的付出，以及父母對子女的期望，這些對兒女的成長都發揮了極重要的影響。

那些以身作則的父母對子女的影響特別重大，他們做出的榜樣塑造了子女未來的價值觀，對於未來的領導者有深刻的影響。

我們可以說一位領導者的特質最初是就在家裏成型的，這些特質包括強大的適應力和自信心。

2. 學習和交友

在成為未來領導者的路上，青少年和青年的學習階段對未來人格的養成具有至關重要的影響因素，這一階段的學習過程和交往的朋友，對其未來一輩子都能發揮重要的支持作用。

年輕時期是否能獲得周圍人的尊重、支持、傾聽、以及被周圍人所認同和接受，這些都是能否成為未來領導人物的關鍵因素。

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成長和學習階段是一個非常自然的環境，在這個自然的環境之中，一個人開始觀察並學習他人和團體的行為凖則，同時發揮自己的影響力。

在多年之後，一個人年輕時期的學習和成長階段的體驗和交友，將為其未來發展方向提供一個可靠的參照點，在領導者的一生都能提供支持和發揮影響。

年輕時期結交的朋友也在領導者一生當中佔據重要地位，因為那些人從以前開始就已經是朋友，互相照顧渡過難關，而不是因為他/她已經是領導者才成為其朋友。

3. 重大事件

人生各個階段，每個人會經歷過許多足以改變一生的重大事件，這些經驗提供給領導者許多學習機會。

即使是遭遇挫折都是一次學習的機會，每一位成功的領導者人生中都一定遭遇過挫折、失敗，不順利或不幸事件，例如親人離世、發生意外、經商失敗等等。

他們並非自願選擇遭遇這些挫折，但是他們面對挫折的態度決定了他們日後人生的未來發展，人生中發生的每個重大事件對成功的領導者來說都是學習機會。

4. 機會和好運氣

一個人可以為成為領導者做好凖備，但是要真的成為領導者還需要遇到機會。

有時候機會來了但我們沒有凖備好，有時候凖備好了卻沒有機會，一切都需要天時地利的完美配合。

因此在某種程度上，我們可以說成為一個領導者，有時候也需要受到幸運之神的眷顧。

許多領導者都是在自己做好凖備的情況下，機遇就來了，所謂時勢造英雄，英雄造時勢，但是他們不會兩手交叉的守株待兔，而是努力應對時勢最終成為領導者。

5. 主動出擊

接著上面的第四點，領導者有強大的主觀能動性，他們懂得主動出擊，做到別人做不到的事，而且通常是出於自願性質，而非受到強迫而為之。

在不確定的情況下，領導者有魄力採取主動，而不會將命運放到別人的手上。

領導者的主動性來自於其自信心，他們的內心有很強的控制能力，他們相信自己的能力和知識，這種自信心也使得他們特別強大。

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6. 不斷學習和調適

領導者總是不斷地在學習並改變，這是一個持續性的不斷更新的過程，讓他們更能適應不斷變化的現實情況。

對好的領導者來說，學習不是一個目標，而是一個方法，學習不是結果，而是過程。

這種持續性的學習和改變使得領導者不至於固步自封，得意自滿，他們總是意識到需要不斷地調適自己才能繼續成功。

總結

領導能力還需要許多要素，不一定能夠一下子完全解釋清楚，但你應該很容易看出一個人能不能做好領導者角色，有沒有領導魅力，會不會時刻學習調適自己，持續適應並應對挑戰。

家庭環境對領導者的養成很重要，父母扮演關鍵性的影響角色，是塑造其價值觀和對未來期望的搖籃。

此外，領導者還得益於學習階段的體驗和交友，其所在環境的周遭人群也發揮很大的影響力。

最後，一個領導者還知道如何通過學習不斷自我更新，以應對新的局勢。