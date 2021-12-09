太空旅遊：有助於科學研究還是會導致環境災難？

薩羅吉·帕蒂拉納（Saroj Pathirana）

BBC國際台

45 分钟前

圖像來源，Inspiration4

太空旅遊從萌芽階段到最終實現一直都是超級富豪才負擔得起，未來太空旅遊有機會「平民化」嗎？如果成真會不會是一場環境災難？

過去60多年來，一共有將近600個人進入太空，他們都是專業的宇航員，但其中七個人除外，他們是超級富豪太空遊客。

現在，太空旅遊已經成為現實，但你需要有大把的鈔票。

亞馬遜的傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos），維珍的理查德·布蘭森（Richard Branson），以及特斯拉的伊隆·馬斯克（Elon Musk）都成立了自己的太空旅遊公司。

貝佐斯和布蘭森的兩家公司可以把遊客載往地球邊緣進行15分鐘的「次軌道」飛行，只有馬斯克的SpaceX能讓乘客在太空中停留數天。

要飛上太空可不便宜，一張票要價介於25萬至數百萬美元之間。

圖像來源，Sandali Kumarasinghe 圖像加註文字， 庫馬拉辛格夢想有朝一日能到太空一遊

超級富豪專屬？

21歲的航天學生庫馬拉辛格（Sandali Kumarasinghe）也夢想有朝一日能到太空一遊，但來自斯里蘭卡的她，和那些億萬富豪一點也沾不上邊。

她表示，希望現在發展太空旅遊以後能讓每個人「都有機會上太空」，但是她承認目前是「只有有錢人才玩得起」。

庫馬拉辛格獲得了太空營（Space Camp）的獎學金，那是在美國宇航局基地舉辦的訓練項目，在接受培訓之後，她成為日本億萬富豪前澤友作（Yusaku Maezawa）出資的繞月飛行的入選名單。

2021年3月，前澤友作公開邀請有興趣的人申請加入繞月飛行行列，他希望能讓太空旅遊的參與者更加多元化，預計在2023年升空。

圖像來源，Sandali Kumarasinghe 圖像加註文字， 庫馬拉辛格獲得了太空營的獎學金接受培訓

普通人的機會

庫馬拉辛格相信，太空旅遊未來能讓普通人也有機會體驗地球以外的生活。

她告訴BBC說，「我一直相信應該設定遠大目標，但我從來沒想過能前往另一個星球……或是月球。」

「如果像我一個來自斯里蘭卡的平凡女孩，也能通過一個競選過程入選太空旅遊計劃，我希望未來還會有更多機會。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 加里奧特（最上者）是全球第六名太空遊客

「而且我也希望，那些太空旅遊公司會招募國際人才，培訓更多人投入科學技術和研究領域。」

贊助研究

作為全球第六名太空遊客，電腦遊戲設計師加里奧特（Richard Garriott）表示，想要太空旅遊的超級富豪在科學研究和人類的未來方面扮演了重要角色。

圖像來源，Richard Garriott 圖像加註文字， 加里奧特（右）在國際空間站

2008年，加里奧特登上俄國聯盟TMA-13號前往國際太空站，成為世界上第六位太空遊客。

「達爾文環遊世界進行科學研究探索，全部都是由超級富豪或企業贊助的。」

「便宜一千倍」

加里奧特表示，乘坐船隻和飛機旅行，一開始也是「非常昂貴和極度危險」，太空旅遊的萌芽階段已經發展完成。

他還說，和一開始比起來，現在前往太空的成本「已經便宜了一千倍」，「除非有錢人願意飛往太空，就不會進展到下一階段。」

加里奧特准備再度前往太空，但他也在等票價降低。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 俄羅斯太空艙在哈薩克斯坦北部著陸

污染環境的娛樂？

太空旅遊一旦普及，會不會造成重大的環境破壞呢？

加里奧特相信，太空旅遊對環境的影響微不足道，「一枚火箭升空……其碳排放比美歐之間一次單程飛行還要低。」

他說有些火箭使用氫燃料，主要的副產品是水，而不是會造成氣候升溫的碳。

但是庫馬拉辛格有不同看法。

「太空旅遊對自然環境有許多不利影響，我們應該有更多規範和限制，以降低太空探索的壞影響。」

圖像來源，SpaceX 圖像加註文字， SpaceX火箭升空排放溫室氣體

倫敦大學學院（University College London）的馬萊斯（Eloise Marais）表示，現有的火箭製造二氧化碳等溫室氣體，按照每公里距離所造成的污染要比飛機更糟糕。

雖然她支持太空探索，但她相信太空旅遊危害環境是沒有必要的。

「燃燒合成橡膠」

她對BBC表示，「維珍銀河的太空飛行等於就是在燃燒塑料，就像在燒輪胎一樣，製造很多黑碳。」

「那麼做會讓大氣快速升溫，如果維珍銀河每天都有太空飛行，對大氣溫度上升的影響就會相當大。」

截至文章發表之前，維珍銀河沒有回應BBC求證核實的要求。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 維珍銀河航天器進行太空之旅

氫燃料有多環保？

藍色起源（Blue Origin）的火箭設計使用不同的燃料，例如新格倫火箭（New Glenn）使用液態甲烷，新謝潑德火箭（New Shepard）使用液態氫。

但是馬萊斯警告，氫燃料不是能夠拯救環境的太空旅行神奇燃料。

「即使是使用氫燃料的火箭，也不能完全避免製造氮氧化物……對地球臭氧層都有很大影響，」臭氧層能夠阻擋太陽有害放射線，保護地球維持溫度。

藍色起源對BBC表示，一項最近的研究顯示，藍色起源使用的引擎種類對臭氧層的破壞，只有維珍銀河引擎所造成的破壞的1%。

藍色起源也表示，其引擎對氣候變化的影響比維珍銀河引擎少了750倍。

截至文章發表之前，維珍銀河沒有回應BBC求證核實的要求。

圖像來源，AFP / Blue Origin handout 圖像加註文字， 亞馬遜創辦人貝佐斯太空之旅返回後與伙伴慶祝

太空飛行 VS 巨無霸客機

馬萊斯計算後發現，現在的太空火箭每公里飛行所製造的二氧化碳，是商業用途巨無霸客機的100倍。

她經過10年的長期研究和觀察得知，太空火箭的使用每年成長將近6%，她擔心這會對地球大氣珍貴的臭氧層造成嚴重的破壞。

「二氧化碳不是火箭升空唯一值得我們擔心的，還有許多會破壞臭氧層的化學物質，臭氧層能吸收太陽紫外線，如果遭到破壞就無法保護地球。」

圖像來源，Inspiration4 圖像加註文字， 太空遊客體驗零重力狀態

對於太空旅遊是否有助於科學研究的問題，她表示我們需要「更完善的環境法律」，至少能減緩太空旅遊對環境造成的不利影響。

「如果太空旅遊產業越來越大，那就會對氣候變化和臭氧層帶來嚴重後果。」

成長中的產業

太空保險集團分析師偉德（David Wade ）表示，未來會有越來越多的商業性質太空旅遊公司，但他對太空旅遊對環境的影響感到樂觀。

「我認為1960年代阿波羅登月所拍攝的地球在太空中的照片，讓人們看到了地球之美，也帶動了全面的環境保護運動。」

圖像來源，NASA / Heritage Images / Getty Images 圖像加註文字， 這張被稱為「藍色彈珠」的地球照片讓世人見到地球之美

一個夢想

與此同時，庫馬拉辛格夢想著自己能飛上太空。

繞月飛行一共要經過五次的選拔，選出八名太空遊客，她已經通過前面四輪的選拔。

圖像來源，Sandali Kumarasinghe 圖像加註文字， 庫馬拉辛格已經進入最後一階段的選拔

人類到其它星球？

她表示，也許有一天，人類會因為氣候變化而必須移民到其它星球。

「我認為，在保存現有環境和開發創新科技之間，必須取得平衡。」

加里奧特也同意，「毫無疑問的，人類將成為多星球物種。」