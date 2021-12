當今的好萊塢電影為什麼迴避性愛場景

13 分钟前

統計數字的說明

著有《難纏的女人:11場鬥爭構成的女權主義史》(Difficult Women: A History of Feminism in 11 Fights)一書的作者、文化評論家海倫·劉易斯(Helen Lewis)則認為是電視起的作用,因為電視作為一種對性的坦率而聞名的藝術形式發展興旺,從而影響原習慣於大銀幕看色情片的觀眾。她說,「我們將電影與為流媒體服務製作的節目進行比較,可能會發現電影在性方面有些平淡。在電視界,HBO是這種模式的先驅。你付費訂閲,所以我們會假設你是成年人。這使得HBO可以播放《慾望都市》(Sex and The City)和《墮落街傳奇》(The Deuce)等聯播電視劇。」

不論小屏幕起到什麼作用,許多人認為應該是性冷感精神入侵了許多好萊塢作品。女作家拉奎爾·S·本尼迪克特(Raquel S Benedict)在她的書《人人皆美麗,人人無性趣》(Everyone is Beautiful and No One is Horny)中提供了一個獨特理論,解釋我們為何在超級英雄和動作片,特別是漫威和DC宇宙系列,看到主宰整個銀幕的都是一些肌肉發達,身材健美,但絶不拈花惹草的英雄。