拉森(Heidi J. Larson)是人類學家和倫敦衛生與熱帶醫學院「疫苗信心計劃」(The Vaccine Confidence Project)總監。她領導的研究主要關注影響公共衞生介入政策的社會和政治因素。現在,她的學術研究興趣為風險與假資訊管理,及如何建立公眾對疫苗的信心。

她的最新著作有《陷入困境:疫苗謠言如何開始——以及為什麼它們不消失》(STUCK: How Vaccine Rumors Start and Why They Don't Go Away);同時,她也是一項調查懷孕時期對疫苗接受程度的全球研究的首席研究員。

她因在虛假信息傳播研究領域的貢獻,獲頒2021年愛丁堡獎章。

*這場疫情爆發於一個原已兩級化的世界。沒有一種疫苗能夠把我們從這些深層分化問題中拯救出來;我們只能在個人和社區層面,發揮大大小小的領導力量,幫助重設世界。