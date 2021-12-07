阿夫希德（Lima Aafshid）是位屢獲殊榮的詩人和作家，她的詩歌和文章挑戰了阿富汗文化中的父權規範。

阿夫希德修讀新聞後，擔任了獨立記者和社會評論員超過五年。

她也是喀布爾詩歌協會Sher-e-daneshgah的成員之一。在疫情期間，協會定期了舉辦網上讀詩會，讓超過200名會員能繼續與周遭社群保持聯繫。

*阿富汗的淪陷使我們再次陷入與20年前同樣的泥沼之中。但我仍然滿懷希望，相信我們能夠像樹枝般，即使身處漆黑的森林，仍能伸延到有光的地方。