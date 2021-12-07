利瑪 • 阿夫希德
阿夫希德（Lima Aafshid）是位屢獲殊榮的詩人和作家，她的詩歌和文章挑戰了阿富汗文化中的父權規範。
阿夫希德修讀新聞後，擔任了獨立記者和社會評論員超過五年。
她也是喀布爾詩歌協會Sher-e-daneshgah的成員之一。在疫情期間，協會定期了舉辦網上讀詩會，讓超過200名會員能繼續與周遭社群保持聯繫。
*阿富汗的淪陷使我們再次陷入與20年前同樣的泥沼之中。但我仍然滿懷希望，相信我們能夠像樹枝般，即使身處漆黑的森林，仍能伸延到有光的地方。
BBC巾幗百名2021年的名單揭曉，上榜的為全球各地深具啟發性和影響力的100名女性。
巾幗百名今年以「重新設定」為主題，旨在彰顯入選女性在「重新設定」我們的社會、文化和世界中扮演的角色。
今年榜上有名的包括最年輕的諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）、南太平洋島國薩摩亞首位女總理馬塔法（Fiamē Naomi Mata'afa）、領導「疫苗信心計劃」的拉森教授（Prof Heidi J Larson）和備受稱揚的作家阿迪契（Chimamanda Ngozi Adichie）。
過半入選巾幗百名榜單的為阿富汗女性。為安全起見，有些女性只能使用化名，也無法公開其個人照片。
2021年8月，塔利班重新掌控阿富汗後，難以計數的阿富汗人命運再臨改變；女孩們無法接受中學教育、婦女事務部遭到取締，也有很多婦女被通知不用再回工作崗位。今年的名單特意嘉許了她們的勇氣與「重設」社會生活方式的成就。
阿夫希德（Lima Aafshid）是位屢獲殊榮的詩人和作家，她的詩歌和文章挑戰了阿富汗文化中的父權規範。
阿夫希德修讀新聞後，擔任了獨立記者和社會評論員超過五年。
她也是喀布爾詩歌協會Sher-e-daneshgah的成員之一。在疫情期間，協會定期了舉辦網上讀詩會，讓超過200名會員能繼續與周遭社群保持聯繫。
*阿富汗的淪陷使我們再次陷入與20年前同樣的泥沼之中。但我仍然滿懷希望，相信我們能夠像樹枝般，即使身處漆黑的森林，仍能伸延到有光的地方。
阿登（Halima Aden）是首位戴頭巾的超級模特兒。她來自索馬里家庭，出生於肯尼亞一個難民營。2017年，她與模特兒經紀巨頭IMG簽約，並要求在合約中加入經紀公司不能要求她脫掉頭巾的條款。
她是第一名戴着頭巾登上《時尚》英國版、《Allure》和《運動畫刊泳裝特輯》等多本時尚雜誌封面的模特兒。阿登開致力提高對穆斯林婦女的認識，她還是聯合國兒童基金會兒童權益大使。
她因為模特兒事業與其伊斯蘭信仰不相符，在2020年停止了模特兒工作，但仍然在時裝界內外發揮着一定的影響力。
*我在疫情期間看到很多前線工作人員，用盡極端方法去保障我們的安全，我希望我們能感激他們的付出。我們可以透過感恩來重設這個世界。
身為刑事律師的阿德蒂巴-奧利亞（Oluyemi Adetiba-Orijia），創立了一家全女性律師行海德福特基金會（Headfort Foundation），提供無償法律援助。
基金會位於尼日利亞拉哥斯，法律團隊共有四名成員。她們會走訪監獄，幫助貧困或遭錯誤收監而無法獲得保釋的的囚犯，和一些遭受長期審前拘留的公民。（在尼日利亞，候審嫌疑人佔監獄人口大約70%）。團隊特別關注未成年案犯，給他們在監獄外重新開始的機會。
自基金會在2018年開始營運以來，她們已經向超過125名被指控犯有輕微罪行等人士提供免費法律支援。
*若要重設這個世界，我們每人都要出一分力！發聲、倡議並支持有意義的議題，以保障世界的自由與安全。
阿赫瑪扎伊（Muqadasa Ahmadzai）組織了一個擁有逾400名年輕女性活動人士的網絡，並把她們從阿富汗東部的楠格哈爾省帶到鄰近地區，協助當地的家庭暴力受害人。
作為一名社會與政治運動家，阿赫瑪扎伊在疫情期間、假消息四起之際，肩負起支持婦女與其社群的責任。她也曾經擔任阿富汗青年議會成員，並為婦女與女孩權益發聲。
她在2018年獲得了由聯合國開發計劃署頒授的「N-和平獎」，該獎項意在表揚致力建立和平和解決衝突的傑出女性。
*我從來沒有經歷過這般突然的改變，幾乎如政府從不存在一般。現在，我們只能希望下一代可以填補不足並改革制度，但這只有在國際社會支持下才會發生。
厭女症和對女性的壓迫是這位阿富汗視覺藝術家作品的核心。阿克巴爾(Rada Akbar) 一直將藝術作為發聲的媒介，讓女性在社會中獲得應有的知名度。
自 2019年以來，她一直在組織年度「女超人」（Abarzanan）展覽，以紀念三八國際婦女節，並慶祝女性在自己國家歷史上發揮的核心作用。最近，她還在努力設法在喀布爾或其他地方開設婦女歷史博物館。
她相信自己的藝術有助於譴責那些因政治、經濟和宗教價值觀而壓制貶低女性的社會法律。
*阿富汗和它的公民數十年來一直受極端分子和世界領導人的虐待、侵犯。 但我們從未停止為一個不斷進步的國家而努力，我們將再次生活在一個自由繁榮的阿富汗。
阿克拉姆（Abia Akram）是殘疾人，在1997年尚在求學之時，開展了「特別才能交流計劃」（STEP），成為一名殘疾平權運動的活動人士。
她是獲任命為英聯邦年輕殘疾人士論壇統籌者的首位巴基斯坦女性。她不但創辦了「全國殘疾女性論壇」，也致力推進執行《聯合國殘疾人權利公約》和包容發展戰略。
她亦致力提倡把殘疾列入聯合國的2030年永續發展目標。
*若我們要世界在新冠病毒疫情後重新設定，就必須攜手改善社會各方面，創造「新常態」﹐以看到更大包容性的發展。
阿拉姆（Leena Alam）是一位屢獲殊榮的電視、電影和戲劇演員和人權活動人士。她以在阿富汗女權主義電視節目的演出著稱，作品包括《Shereen》和《Killing of Farkhunda》。後者講述一名阿富汗婦女被誣告焚燒古蘭經後遭公開處死的故事。
阿拉姆在1980年代逃離了阿富汗，現居於美國，但仍然繼續講述她家鄉發生的事。
她在2009年獲任命為聯合國駐阿富汗援助團的和平大使。
*我們花了幾十年時間，用這麼多的血汗和犧牲來重建這裏，卻眼睜睜地看著這一切在轉眼間化為烏有，實在令人心碎。但這場仗必須繼續，這一次我們要有更強大的基礎。
阿萊瑪博士（Dr. Alema）是一位知名的哲學和社會學者，亦是國家和平部負責人權和公民社會的副部長。她不但是一位女權活動人士，也是獨立組織「婦女參政委員會」的創辦人。
阿萊瑪曾留學德國，在當地取得哲學博士學位。她在衝突分析研究領域擁有超過20年的經驗。
她撰寫了多本關於德國與阿富汗國際關係和賦權予阿富汗婦女的書籍。她同時也是一名人道法的專業培訓導師和調解員，重點關注難民、移民和流離失所的人士。
*我的夢想是希望阿富汗能夠成為一個自由和民主的社會。在那裏，公民權利能夠得到現代憲法的保障，而女性作為平等公民在生活各個領域的參與權皆會受到保障。
阿爾圖努魯克（Sevda Altunoluk）自小視力受損，12歲開始參與盲人門球，這項運動是由三位視力受損或蒙眼運動員組成一隊出賽，透過把內置響鈴的球拋過對方的球門線而得分。
她是世界上最佳門球運動員之一，曾在2018年獲得國際殘奧會評為當月最佳運動員，兩次殘奧會、兩次世錦賽和四次歐洲錦標賽的最佳射手。 阿爾圖努魯克亦在2016年里約奧運會和2020年東京殘奧會助土耳其女子隊奪得金牌。
她生於安納托利亞（Anatolia），在安卡拉完成了體育教育學位。
*殘疾不應被視為障礙，應視為表現自我的機會。
阿米利（Wahida Amiri）是一名法律畢業生和抗議者，也是一名圖書管理員和書籍愛好者。塔利班在阿富汗重新掌權後，她無法繼續在圖書館工作，所以她走上了喀布爾街頭，並與無數其他婦女一起參加了遊行示威，呼籲國際社會支持阿富汗婦女就業和受教育權利。
自從塔利班宣布抗議活動為非法後，阿米里就與其他女性聚集在一起，促進閱讀和討論。
她的圖書館自 2017 年開始運營。她說，如果沒有這些書，她就失去了自己的身份認同。
*世界並不把我們當作人類加以尊重。但是，阿富汗經歷毀滅性打擊的同時，我們通過抗議、要求公正和鼓勵閱讀來重振希望。
身為氣候專家的阿拉雅（Mónica Araya）為了加快零排放交通工具普及化，指導並協助推行多個歐洲和美洲的可持續倡議計劃。在她的家鄉哥斯達黎加，她指導了由民間自發的「哥斯達黎加潔淨」計劃，計劃鞏固了當地作為全球再生能源領袖的地位。
阿拉雅是聯合國氣候行動高級代表交通事務的特別顧問。她是零排放出行計劃「零號公路」（RouteZero）的顧問，也是「氣候工作基金會」（ClimateWorks Foundation）的傑出研究員。
她的TED演講擁有接近400萬觀看人次，並被翻譯成為31種語言 。阿拉雅亦於2016年加入了全球最大規模的全女性南極科學考察探險團隊。
*是時候要重設我們所認為的「常態」了，減少對汽油和柴油的需求十分重要，而且將有助凝聚政治力量來促使其他迫切所需的社會變革。
阿斯加爾（Natasha Asghar）是自威爾士議會1999年成立以來，第一位獲選為議會議員的非白人女性。
作為保守黨成員和南威爾士東部地區議會議員，阿斯加爾為當地的交通和技術影子大臣。 她希望推出一張旅行卡，鼓勵威爾士當地人和遊客使用公共交通工具並推動經濟增長。
在加入政壇之前，她曾經撰寫兩本書籍，也擔任過銀行家、電視電台節目主持。
*我們要團結一致，走上通往新常態的艱辛之路，從現在起抓住機遇，改善生活和工作方式。
阿富汗第一家廢紙回收廠 Gul-e-Mursal 是由企業家阿特瑪（Zuhal Atmar）創辦的。擁有經濟學和商業背景的她在2016年在喀布爾設立了這家由女性主導的工廠，創造了100個職位，當中30%由女性擔任，從車間到市場推廣部門都可見到她們的身影。
該工廠會由非政府組織回收廢物和非機密文件廢紙，並把將它們製成衛生紙，然後在全國銷售；工廠每周可以處理接近35噸的廢紙。
阿特瑪多次反映女性在阿富汗要獲得開辦和經營生意的經濟支援相當艱鉅。
*未來會是怎樣呢？ 年輕人和婦女的夢想、目標和希望都被摧毀了。
曾經任職家庭傭工的鲍蒂斯塔（Marcelina Bautista）在21年前創立了「墨西哥家庭傭工支援和培訓中心」（CACEH），現時為中心的負責人，致力為傭工爭取合理工資、病假補償等傭工權益，並提升他們的社會地位。
她提倡結合對工人、僱主和社區成員的教育，又積極參與談判，推動墨西哥政府正式加入一項國際勞工協議，以保障家庭傭工免受剝削、暴力和不安全的工作條件。
她在2010年獲德國弗里德里希·艾伯特基金頒授國際人權獎。
*改變世界意味著要改變數以百萬計以女性為主的家庭傭工的工作條件。她們大多都在家工作，而他人則可發展事業。這樣的社會不公平現象只能在家庭幫傭工作得到應得的認可後，才能獲解決。
巴亞特（Crystal Bayat）為社會活動家和人權倡議者，以2021年發起抗議塔利班接管阿富汗之舉而聞名。在8月19日阿富汗獨立日，巴亞特為在喀布爾發起爭取女性平等權利示威的八名婦女之一。
巴亞特今年開始了她的政治管理博士學位課程，但學業因塔利班的管治而中斷。
她現居美國，在那裡她繼續為捍衛阿富汗人權而努力。 她還希望能完成她的博士學位並撰寫一本書。
*最終，我想成為阿富汗任何民主變革的一部分。 我的夢想是在聯合國發言，因為我相信世界需要聽到真正阿富汗人的聲音，尤其是婦女的聲音。
巴拉克扎伊（Razia Barakzai）曾在總統府和以其他各種身份為政府工作多年，但塔利班在阿富汗掌權後，她發現自己失業了。
從那以後，巴拉克扎伊一直積極參與喀布爾的遊行，無數婦女走上街頭，要求獲得工作和接受教育的權利。 她也是#阿富汗女性也存在（#AfghanWomenExist） 口號背後的女性之一，這個口號凸顯了恐懼正驅使阿富汗女性遠離社交媒體的現實。
巴拉克扎伊擁有法律和政治學學位以及工商管理碩士學位。 在她為 BBC 寫的一封關於自己競選經歷的信中，她說：「為自由而死比生活在奴隸制中更可取。 」
*這個國家受過教育的年輕人——尤其是阿富汗勇敢的女戰士—— 總有一天會成為自由的旗手。 我每天都可以在街頭的示威活動中看到這一點。
作為國家輪椅籃球隊隊長和殘疾婦女權益的傑出倡導者，巴亞特（Nilofar Bayat）為躲避塔利班而逃離阿富汗。她和她的丈夫拉米什（也是一名輪椅運動員）都是國際紅十字會的僱員。
她兩歲的時候，一枚火箭擊中了她家，殺死了她的兄弟，她的脊髓受傷。巴亞特第一次參加籃球比賽是在喀布爾市中心的一個露天球場；那場球賽是阿富汗女運動員命運的轉折點。她已成為逃離家園的難民的代言人，並為阿富汗婦女成立了一個協會。
巴亞特希望能再次打籃球。
*我希望阿富汗的苦難終結，下一秒我們就不必再為戰爭付出代價。我希望在我的人民的臉上看到真正的微笑。
博伊斯（Jos Boys）是殘疾人士共融建築計劃The DisOrdinary Architecture Project的聯合總監。這個計劃將殘疾藝術家聚集一堂，圍繞建築環境設計的可及性和包容性進行創新。
她同時把自己的建築專業與倡議工作結合，在1980年代參與創立女性主義建築組織Matrix Feminist Design Collective，又參與撰寫了《Making Space: Women and the Man》一書。她也以學者身份參與多個國際組織的工作，專門研究女性主義空間使用，有創意地挑戰建築設計理念中的假設。
在 40 年的職業生涯中，她提高了人們對如何利用我們的日常社會和物質實踐來支持殘疾人的認識。
*我們要重點關注殘疾人士和其他過去一年被邊緣化人士的多元經歷，並明白到這是一個良機，讓我們有創意地把周圍的空間重設為促進群體關愛與互相支持的地方。
科列斯（Catherine Corless）憑着調查愛爾蘭高威郡天主教未婚媽媽母子收容所 Bon Secours Mother and Baby Home 中796名兒童之死的工作，獲稱為「尊嚴和真理」的鬥士。作為一名業餘歷史學家，科列斯花盡心思，用了多年時間去調查收容所上的萬人塚，尋找為何數百名嬰孩在1920至1950年代無緣無故消失的真相。
經過長年調查，有關報告今年終於面世，當中揭示這些主要由天主教修女管理的收容所裏嬰兒死於多種疾病的比率高得令人震驚。調查結果最終促使愛爾蘭政府道歉。
科列斯奪得了愛爾蘭律師協會人權獎，獲表揚她出色得人道主義貢獻。
*如果我可以重設這個世界，我會廢除「羞恥」（Shame）這個詞。在字典上，這個字的定義為「受到侮辱的痛楚，一種讓你感到你整個個體都是錯誤的感覺」。這五個字母，擁有原子能般的破壞力。
達爾卡尼（Faiza Darkhani）是少數在阿富汗從事氣候變化政策與研究的學者。她是一名助理教授﹐也曾任巴達赫尚省的國家環境保護局局長。她更是一位敢言的女權活動人士。
她撰寫的研究論文是涵蓋可持續城市景觀管理和創新技術，例如在人口稠密的城市進行用以糧食生產的垂直農業。
她相信阿富汗要提高公眾對環境保護意識，並實施以女性為中心的可持續計劃。
*要成為一個與眾不同的人是一個勇敢的決定。 你必須追隨你的夢想，並把它們變成現實。我的夢想是擁有一個乾淨、安全、沒有戰爭和各種污染的環境。
德羅迪亞（Azmina Dhrodia）是性別、科技與人權範疇的專家，現任美國交友軟件Bumble的安全政策主任。她在2021年7月收集了200多位知名女性的簽名，呼籲各大社交媒體採取實際行動應對騷擾和暴力對待女性的行徑。
她也是《有害的推特：網上針對女性的暴力與虐待》的作者，該報告分析了針對個別性別的暴力問題，以及這問題如何與社會階級和種族議題互相影響。
她曾經在推動互聯網普及化的「萬維網基金會」（World Wide Web Foundation）工作，亦曾經為多家科技公司建立保護女性和被邊緣化社群安全的互聯網服務。
*我希望網上平台的設計便能夠考慮到女性使用者的經歷，特別是擁有多重或重疊身份認同的女性的體驗﹐讓她們能夠平等、自由、毫無恐懼地使用互聯網平台。
杜爾拉尼（Pashtana Durrani）是一位致力發展創意教育、爭取女童權利的老師。 她創立了教育組織LEARN ，在阿富汗南部坎大哈開設多家學校，並為它們提供教師培訓和學生指導。
杜爾拉尼的組織讓女童們透過主要為手機而設的軟件「Rumie」獲取學習資源、教育短片和遊戲；該軟件亦正幫助訓練農村婦女成為助產士。
杜爾拉尼也是阿富汗駐聯合國青年代表。她更憑着促進阿富汗女孩接受教育上的成果，獲得馬拉拉基金頒發的教育大獎。
*我仍對這個世界有多麼想貶低我們，感到訝異。但無論前路多長，無論我們受到怎樣傷害、有多麽恐懼，我們都會堅持下去。
原先為外交官和律師的埃爾曼古什（Najla Elmangoush）今年獲任命為利比亞首位女外長。 她在2011年利比亞革命期間曾是全國過渡委員會一分子，致力與民間社會組織建立聯繫。
她是美國和平研究所（United States lnstitute of Peace）的利比亞代表，也在「世界宗教、外交和衝突解決中心」負責建設和平和法律項目。 她近期因為國內政治內鬥面臨被迫請辭的壓力，最近又遭到禁止出遊。
她擁有利比亞班加西大學的法律學位，亦在美國喬治梅森大學取得了衝突分析和解決方案博士學位。
*世界在2021年發生了巨大變化。我希望世界能夠重新開始，能夠為我們的生活帶來意義和目的，能夠讓人類整體有更好的發展。
提高對婦女和女童受教育權的認識是阿富汗教師恩桑多斯特（Shila Ensandost）給自己規定的首要任務。 她有宗教研究學位，並曾在學校任教。
她一直積極推動婦女在政治和民政事務中的作用，經常在阿富汗媒體上露面，談論婦女的工作和學習權利。恩桑多斯特最近參加了喀布爾的一次公開示威活動，她穿著一件像裹屍布一樣的白色紡織物來抗議該國對婦女的壓迫。
她不光是教師，還是阿富汗幾個不同的婦女協會的活躍成員。
*我希望看到女性參與政治、社會和經濟事務，維護女性受教育的權利，消除針對女性和少數族裔的暴力和不平等現象。
艾特巴利（Saeeda Etebari）是一位企業家，也是國際知名的珠寶設計師和製造商。
她的一件首飾作品曾在美國華盛頓的史密森尼博物館展出。該作品以她家鄉阿富汗的傳統風格為設計靈感，包含着本土的寶石和圖案。
艾特巴利一歲時因為在難民營感染腦膜炎而導致失聰，她父親幫她覓得聾啞學校，讓她接受教育。 她其後入讀了綠松石山藝術與建築學院，專攻珠寶設計。
*女性現在失業，只有男性可以工作。 現在政權改變了，我對阿富汗未來的美好的憧憬變成了絕望。
女權活動家費特拉特 (Sahar Fetrat) 是塔利班第一次執政期間逃亡伊朗和巴基斯坦的年輕難民，2006年返回喀布爾，並在青少年時期接受了女權主義激進主義。她現在是許多反對性別刻板印象的抗議活動背後的主導力量。
她通過寫作和電影製作將女權主義觀點融入故事講述中，例如關於街頭騷擾的紀錄片《不要相信我的沉默》（2013年）。她與聯合國教科文組織在阿富汗的教育部門和人權觀察合作。
她擁有中歐大學批判性性別研究碩士學位，目前就讀於倫敦國王學院戰爭研究系。
*我希望有一天女孩接受教育成為一項基本權利，而不是需要為之搏鬥的奢望。我希望看到阿富汗女孩為比祖國的山更高的夢想而奮鬥。
弗蘭奇-蓋茨（Melinda French Gates）是一名慈善家、女商人和全球婦女和女童權益的倡導者，她是比爾和梅琳達-蓋茨基金會 (Bill & Melinda Gates Foundation) 的主席之一，負責指導世界上最大的慈善組織之一。
她還是一家助女性和家庭推動社會進步的投資公司 Pivotal Ventures 的創辦人，也是暢銷書《提升的時刻》（The Moment of Lift ）的作者。
弗蘭奇-蓋茨畢業於杜克大學，擁有電腦科學學士和工商管理碩士學位。她在微軟工作了十年，負責開發多媒體產品，其後離開專注於家庭和慈善工作。
*新冠肺炎疫情揭露並加劇了全球根深蒂固的不平等。我們應當把婦女和女童的福祉置於復蘇工作的重心，既能減輕她們當前的痛苦，又能為未來奠定更堅實的基礎。
蓋拉尼 (Fatima Gailani) 是著名的政治領袖和活動家，過去43年來一直從事人道主義工作。她是2020年與塔利班坐在談判桌上，一起尋求「公平的政治解決方案」的四名女性和談代表之一。
她是1980年代蘇聯佔領時期阿富汗抵抗運動中的女性面孔之一，也是流亡倫敦的阿富汗聖戰者組織發言人。 在2001年美國領導的外國軍隊入侵阿富汗之後，她返回阿富汗並參與起草了新的阿富汗憲法。
2005年到2016年，她擔任阿富汗紅新月會的主席，目前仍然擔任該協會的董事會成員。
*我希望展開有意義的全國對話，從而實現真正的國家建設。
加西亞（Carolina Garcia）是線上影音串流平台網飛（Netflix）的原創劇集總監。她出生於阿根廷，在美國加州長大，是一名專業歌手和舞蹈藝人，她在二十世紀福克斯影業實習，之後在影視業一步步發展。
作為一名創意總監，她為Netflix監督了多個受歡迎節目包括，《怪奇物語》(Stranger Things)、《莎賓娜的驚慄奇遇》(The Chilling Adventures of Sabrina)、《漢娜的遺言》(13 Reasons Why) 、《異類》(Atypical) 和《家有超能迪翁》(Raisiing Dion)。
作爲荷里活（好萊塢）少數拉美裔高層之一，她致力提高拉丁美裔在幕前的代表性，並重點描繪他們的故事，希望他們在影視作品中的代表性能與佔全國1/5人口比例的數字匹配。
*過去幾年的經歷讓我們全部為之震驚，但人生短暫，為何要浪費時間活在惶恐之中呢？正如我奶奶所說「我們要活出人生 」，是時候要聽我奶奶的話了。
加赫拉曼（Saghi Ghahreman）是一名伊朗裔加拿大作家，同時也是關注性小眾權益的「伊朗酷兒組織」（Iranian Queer Organization）的創辦人與主席。
該組織總部位於多倫多，致力於保護身在伊朗或被迫流亡海外的同性戀、雙性戀和跨性別人士的權益，並監督伊朗侵犯同性戀權利的行為。
她在2021年創立了出版社「吉爾加米沙恩圖書」（Gilgamishaan Books），主要出版伊朗同性戀文學。她的文字作品以挑戰性別與性的傳統規範而著稱，其著作包括四部詩集和多篇文章。
*重設世界時，必須要考慮到我們每個人；只有讓性小眾人士享有非性小眾人士視之為常的權利，我們重設的世界才能擺脫疫情。
噶尕（Ghawgha）投身音樂行業逾五年，是位才華橫溢的歌手、作曲家和編曲家。 她的音樂作品擁有一群忠實愛好者，它們通常以阿富汗的女孩和婦女為主題，而其歌詞帶有對當前政局的批判。
她在2019 年，把阿富汗作家拉明·馬扎爾 （Ramin Mazhar）的一首詩《我在塔利班中吻你》配樂後，作品隨即在網上瘋傳。 她最近製作了單曲《Tabassum》獻給「那些夢想被戰爭抹去的孩子們」。
噶尕指，她創作音樂是因為「我的國家無休止的戰爭讓我無法得到和平」，並說她的歌詞反映了這種痛苦。
*我家鄉的天空上，橫飛的導彈就如五顏六色的風箏。我每時每刻都想着我的同胞，尤其是婦女和兒童。我對他們安全的憂慮，時時刻刻伴隨着我。
由教育家伽尤爾（Angela Ghayour）創立的赫拉特在線學校有近千名學生和400多名志願教師。當塔利班命令阿富汗女孩和年輕女性待在家裡時，她決定採取行動。她的在線學校現在通過 Telegram或Skype 提供從數學、音樂到烹飪、繪畫等170 多種不同課程。
伽尤爾本人1992年阿富汗內戰爆發時從赫拉特逃到伊朗，由於她一家的臨時簽證身份，錯過了五年的學業。
她後來取得中學教師資格，曾多次遷移，現已定居英國。
*我拒絕承認所謂的必要之惡：當世界停止平庸之惡的惡性循環，不承認塔利班或任何其他邪惡時，永遠的幸福就會實現。
戈登（Jamila Gardon）是在全球人工智能（AI）界具影響力的思想領袖。她在2018年創立了全球首個人工智能平台Lumachain，以人工智能完善食物供應鏈。
她生於索馬里一個村落，十多歲時因為國家內戰被迫逃到肯尼亞。她其後移居到澳洲，並開始愛上科技。在成立Lumachain前，戈登曾為科技巨頭IBM的全球行政主任和澳洲航空的資訊總監。
她是2018年國際婦女創業挑戰的微軟全球獎項的得獎者，也在澳洲和新西蘭獲嘉許為人工智能界別的2021年年度女性創新者稱號。
*我滿懷熱誠地相信人工智能的力量不但可以改變營商模式，更能令來自弱勢背景的人在社會上爭取到應有的地位。
為了幫助阿富汗婦女建立紡織事業，讓她們不用繳付昂貴的中介費用，把商品出口到國外，哈比卜亞爾（Najlla Habibyar）創立了 Blue Treasure Inc 和 Ark Group。 她也為美國國際開發署和世界銀行工作，領導促進婦女賦權和氣候變化的企業項目。
哈比卜亞爾於2012 年至 2015 年期間，擔任了政府出口促進局總監，協助發展阿富汗的商品出口業。
她還在非牟利界別工作了13年之久，致力支持女童接受教育的權利，並創立了Afghan Veracity Care for Unsheltered Families Organization，協助阿富汗居無定所的家庭。
*儘管作為阿富汗婦女我經歷過很多苦楚，但我希望能夠為我們的下一代結束戰爭做出貢獻。
儘管社會對吸毒者充滿歧見與顧忌，海達利（Laila Haidari）在喀布爾創辦了唯一一家戒毒中心「母親活動營」（Mother Camp）。她自 2010年來已經服務了近 6400名阿富汗人。她利用了自己的積蓄建立該中心，又藉着開設另一家由戒毒康復者營運的社企餐廳來資助中心。喀布爾淪陷後，社企餐廳被迫關閉。
海達利生於巴基斯坦一個難民營，她一家來自阿富汗中部巴米揚。 她曾是位童養媳，在12 歲時被安排結婚；這段經歷讓她成為一位敢言的婦女權利活動人士。
她的故事獲拍成紀錄片《橋邊的萊拉》（Laila at the Bridge）。這部2018 年上映的影片，講述了海達利無視威脅和反對堅持經營戒毒中心的故事。
*我希望意識廣泛傳播，讓我們能有一個更道德和人性化的世界。 我們活在一個互相聯繫的世界，在這裏，美國公民的選票能夠決定阿富汗人的命運。
曾是阿富汗難民的哈萊姆哉致力（Zarlasht Halaimzai）幫助面臨相同處境的人，參與創立了難民創傷倡議 (RTI) ，為難民提供心理支援，並幫助他們應對暴力和流離失所帶來的情緒影響，她現為該組織的行政總裁。
在創立 RTI 之前，她在敘利亞與土耳其的邊境工作，幫助弱勢兒童獲得教育，並為非政府組織就難民教育和福祉工作提供諮詢和建議。
哈萊姆哉是2018年「奧巴馬基金會研究員」的首屆研究員之一 。這項研究計劃由美國前總統奧巴馬贊助，每屆會選出20位全球公民創新領袖，支持其工作。
*我對未來的希望，是終結繼續破壞阿富汗人民福祉的暴力循環。
哈薩尼（Shamsia Hassani）是阿富汗第一位女性街頭塗鴉藝術家，擅於利用喀布爾廢置或受破壞的建築物作為她的畫布，刻畫出女性自信、強壯和富有志向的一面，為遭到戰火蹂躪的城市添上色彩。
哈薩尼生於伊朗，父母為阿富汗人。她在喀布爾修讀視覺藝術後，曾在喀布爾大學任教。她的壁畫創作遍佈了15 個國家。她曾獲美國雜誌《外交政策》評為全球百位思想家之一；而她的事蹟更獲收錄到《給叛逆女孩的睡前故事II》（Goodnight Stories for Rebel Girls 2）。
縱然塔利班控制了喀布爾，但哈薩尼仍然繼續在社交媒體上發佈她的藝術作品。
*過去的15年，每當我對國家抱持希望，到頭來事情總是會變得更糟糕。 我不再寄望一個更光明的阿富汗——與其變得絕望，不如不抱希望。
在胡賽尼（Nasrin Husseini）曾經就讀的喀布爾大學獸醫課程約有75名學生，而她是僅有的兩名女學生之一。她以難民身份在伊朗長大，其後回到阿富汗求學。她接着取得了獎學金，移居加拿大在貴湖大學修讀動物健康。
胡塞尼正在免疫學實驗室工作；工餘時會到非牟利組織「加拿大哈扎拉人道主義服務中心」擔任義工，幫助希望從阿富汗移居至加拿大的哈扎拉人和其他邊緣化社群成員。
她也與名為 Bookies 的青少年計劃合作，在阿富汗小孩間推廣閱讀和講故事。
*阿富汗的婦女和女孩們都擔驚受怕，現時情況看像了無希望，但我相信總有出路。正如巴布·馬利所說：「你永遠不會知道你有多堅強，直到堅強是你唯一的選擇」。
加入警察部隊三年後，易卜拉希米（Momena Ibrahimi）遭到上司性侵。 她當時決定公開自己的經歷，以及阿富汗警方的其他性侵指控。
從那以後，儘管受到威脅，她始終在努力為自己和其他強姦及性侵受害者伸張正義。她告訴 BBC：「我認為應該有人站出來說話，我認為那個人可以是我，即使這讓我付出了生命的代價 。」
易卜拉希米是去年八月塔利班重新掌權後撤離到英國的數千人之一。
*願所有多年奮鬥、求學、為自己謀生的女性都能重返工作崗位，擺脫欺壓民衆的當權者。
作為一名自閉症孩子的母親﹐卡拉（Mugdha Kalra）致力為自閉症人士爭取權益，並參與成立了以兒童為主導的「沒有那麼不同」（Not That Different）運動，倡議包容和理解「神經多元」。她也支持製作獨特的漫畫，幫助所有兒童更了解自閉症和如何成為自閉症孩子的盟友。
卡拉在廣播行業擁有超過 20 年經驗，是一名電視節目主持人、紀錄片編劇和多元化和包容性教練。
她也一個互動直播播客應用程式「Bakstage」的內容策略總監。
*疫情令全球70 億人共同面對同一個現實。他們縱然是獨立地生活，卻因為相似的困苦，而彼此聯繫着。 我希望這種共同經歷能夠激發我們對他人的同理心。
卡利姆（Freshta Karim）創立了非牟利組織Charmaghz，把巴士改建成流動圖書館，安排它們走訪喀布爾社區，讓數以百計的孩子能借閱書籍並參與藝術活動。
身為兒童權益活動人士的她獲得牛津大學公共政策碩士學位後，於 2018 年創立了Charmaghz。
她從 12 歲起便開始主持兒童電視節目，又曾製作有關阿富汗兒童權利狀況的報導，此後一直堅持在這個領域工作。
*我從事兒童工作，是因為我認為他們是阿富汗「衝破循環」的希望，能夠翻轉壓迫與暴力的惡性循環，創造愈合、新敘事和新政治的空間。
卡利米安（Amena Karimyan）不但是一位土木工程師和赫拉特技術學院的導師﹐更是在阿富汗從事天文學研究與發展的先驅者。
她是「卡利米安天文組織」（Kayhana Astronomical Group）的創辦人和行政總裁，組織於2018起成立以來，一直鼓勵年輕人學習天文學知識。
2021年7月，卡利米安與其成員全為女孩子的天文組，超越來自50多個國家的255支隊伍，在波蘭國際天文和天體物理學競賽中獲得了世界天文學聯合會獎。
*在塔利班拒絕女童擁有接受教育的權利後，我們更加團結，「卡利米安天文組織」每天晚上都有網上會面。我唯一的希望，是想為我家鄉的年輕人鋪路。
在塔利班佔領喀布爾之前，卡兹米（Aliya Kazimy）致力於人權和教育工作。她作為志願者在紅十字會工作了三年，為女性開設了糖果和麵包店業務，並於2020 年獲商業管理碩士學位。她在大學任教，並想成為一名講師。
2021年塔利班重新掌權後，她移居美國，現在計劃攻讀博士學位。
她曾給BBC寫過一封信，在信中熱情洋溢地談論女性的選擇自由，尤其是她們的著裝。
*我對阿富汗唯一的希望是和平：和平是我們最需要的。
海倫娜女男爵（Baroness Helena Kennedy QC)是一位以捍衛婦女和少數族裔權利而聞名的蘇格蘭大律師，從事刑事法律40載。 她是國際律師協會人權研究所的主任；該研究所最近一直在幫助處於危險之中的阿富汗婦女。
她曾在牛津大學曼斯菲爾德學院任職校長多年﹐負責創立「博納維羅人權研究所」（Bonavero Institute of Human Rights）。
肯尼迪出版了多本關於司法系統對女性影響的書籍。她在1997 年獲任命為上議院工黨終身議員。
*除非我們有律師作辯護﹐有女性和男性的獨立法官審理案件，否則人權就形同虛設。
「例假不是禁忌」是女權活動家卡穆什（Hoda Khamosh）在阿富汗學校開展的宣傳計劃，旨在促進關於經期的公開對話。
她出生在伊朗，父母是逃難的阿富汗人，童年回到阿富汗，不顧保守派親戚的反對，在母親的支持下求學。她是詩人和記者，2015年成為電台主持人，致力於揭示對婦女的不公平現象，並在她居住的村莊啟動了一項婦女掃盲計劃。
自塔利班重掌政權以來，她為不再被允許上學的7年級及以上的女孩開設教育課程。
*儘管充滿黑暗，2021年是女性反擊鞭子和子彈的一年，她們從那些剝奪她們權利的人手中直接奪回那些權利。我把今年稱爲希望的一年。
作爲生態保育活動人士，克里斯娜·普拉維（Mia Drisna Pratiwi）正在透過非牟利組織「Griya Luhu」致力解決印尼巴里島塑膠垃圾為患的問題。該組織與當地社群聯手，經營的手機應用程式「電子廢物銀行」（Digital Waste Bank），旨在令收集和處理廢物過程更方便容易，並收集數據支持未來的廢物管理。
普拉維畢業於萬隆理工學院，擁有環境工程學位。她現時是「電子廢物銀行」的營運經理，主要管理其日常運作。
她亦是印尼登巴薩市環境局的環境分析師。
*讓我們秉承着巴里島「三界和諧」哲學，為地球找回平衡與和諧。我們也許是污染的根源，但我們也可以成為解決問題的方法。
拉森（Heidi J. Larson）是人類學家和倫敦衛生與熱帶醫學院「疫苗信心計劃」（The Vaccine Confidence Project）總監。她領導的研究主要關注影響公共衞生介入政策的社會和政治因素。現在，她的學術研究興趣為風險與假資訊管理，及如何建立公眾對疫苗的信心。
她的最新著作有《陷入困境：疫苗謠言如何開始——以及為什麼它們不消失》（STUCK: How Vaccine Rumors Start and Why They Don't Go Away）；同時，她也是一項調查懷孕時期對疫苗接受程度的全球研究的首席研究員。
她因在虛假信息傳播研究領域的貢獻，獲頒2021年愛丁堡獎章。
*這場疫情爆發於一個原已兩級化的世界。沒有一種疫苗能夠把我們從這些深層分化問題中拯救出來；我們只能在個人和社區層面，發揮大大小小的領導力量，幫助重設世界。
勒凱爾（Iman Le Caire）是開羅歌劇院的現代舞者和編舞家，她在埃及因為性小眾的身分受到警方的迫害，不得不離開。 她在2008年移居美國並獲得庇護，現居紐約，身兼藝術家、舞蹈家、演員和性小眾權益活動人士等多職。
勒凱爾是歐洲跨性別人士組織「TransEmigrate 」的阿拉伯關係經理；該組織致力協助跨性別人士移居到更安全的國家。
她在2021年3月成立了她個人的基金會「Trans Asylias」，該組織的宗旨為「把正尋求庇護的跨性別人士，遷移到跨性別友好地區」，並提供情緒支援。
*疫情把已經是地球上最脆弱的跨性別人士置於更大的危險之中。有些跨性別人士被迫要與虐待他們的家人一同隔離。 在到處都封城的世界，他們的求救喊聲令人心碎。 現在世界必須拯救他們，幫助他們康復過來。
雷凱基（Sevidzem Ernestine Leikeki）創立了一個組織，透過教授婦女養殖蜜蜂維生，來鼓勵社群自發控制山火。雷凱基的組織已經訓練了逾2000名蜂農進行蜂蜜生產、品牌監控、採集蜂蠟，並栽種了8.6萬棵「熱愛蜜蜂」的樹木，以對抗伐林問題。
她是非牟利組織「喀麥隆性別和環境監察」（Cameroon Gender and Environment Watch）的創會成員。她尋求方法在解決環境問題的同時促進婦女權益。作為一名氣候議題倡議者，她集中在自然資源管理中，推動女性賦權和女性參與權。
她相信我們能夠透過社區力量保育森林，例如占地2萬公頃的基盧姆-伊吉姆森林。
*我希望我們的世界能夠在森林保育和民生計劃的措施上，完全考慮到女性的環境和社經權利。
隆貢-安蒂萊奧（Elisa Loncón Antileo）是一位語言學家、教師和學者，亦在2021年獲選為參與撰寫智利新憲法的17 名原住民代表之一。她現正帶領制憲會議，是首次智利原住民能夠有代表其族群的領袖擔起公職。
她為馬普切人，屬智利最大的原住民社區。她主張建立一個「多民族國家」，給予原住民社群自治權和權利，並承認他們的文化和語言。
縱然她成長時面對着貧窮和種族歧視等種種困境，但她長大後獲取人文科學博士學位，現在是聖地牙哥大學的教授。
*疫情期間，我們每天都近距離目睹死亡，保障人類和非人類的平等權利的行動不容推遲；從水、森林、蜜蜂到螞蟻，我們依賴地球資源為生。
洛佩斯-戈梅斯（Chloé Lopes Gomes）於2018加入享負盛名的「柏林國家芭蕾舞團」（Staatsballett Berlin），是舞團聘用的首名非裔芭蕾舞者。但這名前莫斯科大劇院芭蕾舞學院的學生指她曾在芭蕾舞界受到種族歧視，形容界別「封閉和精英主義」，又譴責帶有種族歧視的做事手法。
她公開譴責在芭蕾舞界受到的歧視行為後，很多非裔和混血的舞者表達了對她的支持。
她於2020年不獲「柏林國家芭蕾舞團」續約後，把舞團涉種族歧視的指控訴諸法庭。舞團其後對職員開展了內部調查，並向她道歉，向她作出庭外和解的賠償。
*不幸的是，在這個世界我們不是生而平等的，我們成功的機會是受着種族和社經地位影響。我希望能夠活在一個人人都能擁有機會實現自己潛能的世界。
瑪希拉（Mahera）醫生仍在她就職的婦科醫院繼續為病人看病，工作繁忙。
她現在必須前往塔利班重新掌權後停止醫療服務的地區，為那些地方提供一線護理，並為有需要的患者提供諮詢。
她以前曾與性別暴力受害者共事，但這項工作在塔利班上台後停止了。
*雖然現在可能希望渺茫，但阿富汗婦女已不同於20年前，她們可以在一定程度上捍衛自己的權利。 我主要擔心的是學校永遠對女孩關閉。
瑪拉爾（Maral）的家人不希望她參與女權活動或成為公民社會團體的一員。他們覺得她是女性，不應該出去工作，但她還是做了。
自2004年以來，瑪拉爾一直試圖讓當地婦女參與進來，並鼓勵她們了解自己的權利並外出工作並獲得經濟獨立。
她還與農村遭受家庭暴力的婦女合作，確保她們獲得庇護並幫助她們尋求正義。
*我以為我們失去了一切，感到絕望，但當我想起我們所做的一切時，便重新鼓起了繼續前進的勇氣。我不會放棄——未來屬於那些想要和平與人性的人。
作為一名阿富汗女檢察官，馬素瑪（Masouma） 在司法部門工作，負責收集證據和立案。這位法律專業畢業生是過去20年來接受教育的眾多女性之一，她為能夠為民衆服務而自豪，在總檢察長辦公室工作了五年多。
塔利班在8月重新控制阿富汗之後，釋放了囚犯，其中包括數千名頑固的刑事罪犯和伊斯蘭激進分子。儘管塔利班宣布赦免政府工作人員，但國際人權組織報告了法外處決和綁架事件。
馬素瑪現在躲起來了，不知道未來會怎樣。
*婦女和女童佔世界人口的一半。如果給她們機會，女性可以像男性一樣為民衆和國家服務。
馬塔法（Fiamē Naomi Mataʻafa）是薩摩亞的首位女總理，也是薩摩亞政黨 FAST 的領袖。她27歲步入政壇，曾經擔任過副總理、婦女、社區和社會發展部長和司法部長。
她也是一名舉足輕重的高級酋長；對不少致力從政的薩摩亞女性來說，她更是一位啟蒙人物。
由於她的國家位處於最受氣候暖化影響的地區之一，她的施政經常強調環境保護，應對氣候改變危機。
*哪裏有團結，哪裏就有我們下一代的希望。
阿富汗僅有的三名女地區長之一，馬扎里（Salima Mazari）作為親政府民兵的無畏領導人，在前線與塔利班作戰，成為今年的頭條新聞。
馬扎里曾經是難民，返回阿富汗之前在伊朗獲得了學位。 2018 年，她成為巴爾赫省查金特區（Charkint）的行政長官。她在那裡與100多名塔利班叛亂分子談判，成功勸降。她所在的地區 2021 年對塔利班的攻勢大力抵抗。在喀布爾被塔利班掌控之前，她所在的地區是少數幾個未被佔領的地區之一。
人們曾以爲她被捕，但實際上設法逃到美國，正等待安置。
*我希望將來有一天，作爲一名女性、一名哈扎拉人、一名什葉派和一名講波斯語的人——這些都是我身份的一部分——在我的祖國不再是犯罪。
麥格魯德（Depelsha Thomas McGruder）創立的組織「非裔男孩母親聯會」（Moms of Black Boys Utd.）把全美國非裔男孩的媽媽們都聚集起來，旨在改變社會對非裔男孩和成年人的刻板印象和影響他們的政策，尤其是執法機關的政策。
她現時是福特基金會（Ford Foundation）的營運總監，負責管理基金會的全球營運和財務。
麥格魯德在加入慈善界前，曾在傳媒界工作20年，包括在「音樂電視網」（MTV）和「黑人娛樂電視台」(BET) 任廣播記者和高管。
*我希望這個世界走出疫情陰霾後能夠變得更加富有同理心，人們會明白到我們是互相依存的，因而更能體量到他人的困境和特別的挑戰。
梅辛（Mulu Mefsin）從事護士工作超過10年，現時主要在埃塞俄比亞北部提格雷州默克萊的「一站中心」（One Stop Centre）工作，在這個政局動盪的地區向性侵犯和性暴力受害者提供醫療、心理和法律服務。
提格雷州地區去年底爆發內戰後，針對年輕女孩和婦女的暴力問題日趨嚴重，梅辛三年前便在當地開展了倡議運動，要求停止對女孩和婦女的暴力。
縱然面對着自身的創傷，她仍致力繼續倡議工作，務求看到和平得以彰顯。
*我想重設世界以結束所有衝突，讓各國為和平而努力而不是談判武器銷售，讓懲罰強姦犯和虐待年輕女孩和婦女的人的法律得以執行。
米爾扎伊（Mohadese Mirzaee）是阿富汗第一位商業航空公司女飛行員。在今年早些時候該國歷史性的全女性機組人員首航中，卡姆航空公司（Kam Air）波音737就由她操控的。她2020年9月成為商業飛行員後，曾飛往土耳其、沙特阿拉伯和印度。
當塔利班進入喀布爾時，米爾扎伊已經在機場準備一架從未起飛的航班。 相反，她以乘客的身份飛行，將她的國家留在身後。米爾扎伊說，她「代表的是平等，一個男女可以並肩工作的社會中的平等 」。
她希望很快能再次飛行。
*別等了！ 如果你不堅強，沒有人會來給你翅膀。 我為我的理想而戰，你將為你的而戰，團結起來，我們勢不可擋。
米爾扎耶（Fahima Mirzaie）是阿富汗第一位亦是唯一一位迴旋托僧女舞者，這項舞蹈為伊斯蘭教蘇非派的修練方式。她成立了一個混合性別的蘇菲舞蹈表演團，名為「Shohood文化和神秘組織」，意思是「神秘主義者的直覺」。
對她來說，舞蹈是一個能讓她在傳統與宗教觀念根深蒂固的社會中創造自己空間的活動。在當地，混合性別活動仍被視為禁忌。她期望透過在全國各地舉行活動來促進阿富汗的包容度。
由於塔利班視蘇菲迴旋托僧舞為異端邪說，違反伊斯蘭教法，她在2021年被迫逃離國土。
*我相信要把自己的靈性放在首位：我們要先嘗試在內心找到平安，再把它傳揚到整個世界。
人稱「T醫生」（Doctor T）的福莫肯（Tlaleng Mofokeng）不單是一個醫生，也是婦女性與生殖健康和權利的活動家。她致力提倡全民醫療、愛滋病治療和家庭計劃服務。
福莫肯醫生現時是聯合國身心健康權特別報告員。她是首位出任這個職位的女性和非裔人士，亦是最年輕擔任此位的人士。她同時也撰寫了暢銷著作《T醫生: 性健康與性歡愉指南》（Dr T: A Guide to Sexual Health and Pleasure）。
福莫肯是2016年「120位40 歲以下」家庭計劃年輕領袖獎項的得獎者之一；該獎項是由比爾和梅琳達·蓋茨人口與生育健康研究所頒授。
*我希望這個世界怎樣重設？（藉着）自我照顧並實踐社群友愛。
穆津達（Tanya Muzinda）挑戰男性主導的摩托車越野賽世界，並奪得津巴布韋冠軍，成為這項賽事於1957年開展以來首位贏得冠軍桂冠的津巴布韋女性。
穆津達受曾經也是賽車手的父親啟發，年僅五歲便開始受訓。現年17歲的她希望成為第一名勝出女子越野摩托車世界錦標賽的非洲黑人女性。她亦在2018年獲選非洲聯盟（未成年組）年度女運動員稱號。
她把從越野賽賺取的收入投入事慈善工作，為首都哈拉雷約百名學生支付學費。
*我不希望重設世界，它從來都不是完美的。這裏總有一些好的和壞的。讓我們修復當下的問題，這樣，子孫後代就不必為我們奮鬥的東西再奮鬥。
阿迪契（Chimamanda Ngozi Adichie）是一名備受稱揚的尼日利亞作家和女權人物，她的著作獲翻譯成超過30種語言。她在19歲時移居到美國，攻讀傳播與政治學學士。
她在2003年出版的第一本著作《紫色木槿》（Purple Hibiscus）贏得了英聯邦作家獎； 她的另一本小說《美國史跡》（Americanah）亦收入美國《紐約時報》2013年度的十大好書。
阿迪契於2012年了發表了一場在世界各地開展了討論的TED演講，其主題為《我們都應該成為女性主義者》（We Should All Be Feminists），該講演更獲整理成書。她最近也出版了另一本名為《悲傷筆記》的書籍，該書集結了她懷念驟逝的父親的文章。
*從此刻起，讓我們把醫療保健視為人權；活着，是我們生而為人應當擁有的權利，不是有能力負擔時才可擁有的權利。
恩古吉（Lynn Ngugi）是一名得獎記者和內容創作者，任職於「TUKO 網上新聞平台」，報道了一系列發人深省的人情故事。
她先是一名照顧癌症病人的義工，2011年加入電影製作公司Kiwo films後，開始了傳媒工作生涯，其後又轉職到卡塔爾基金會。她現時在肯尼亞是一名社交媒體網紅和知名的新聞人物。
她不但曾獲頒2020年度人道主義記者獎，今年更獲得了「我改變了國家社區大使獎」(I Change Nations Community Ambassador Award)。
*我希望把世界重設成為一個大家都能覺得安全的地方。
她是致力保護性侵犯和強姦受害人權益組織 Rise 的行政總裁。
阿曼達·阮（Amanda N Nguyễn）於2013年就讀哈佛大學時遭到強姦後，得知她只有六個月時間起訴，否則案件的證據便會被銷毀。這段經歷促使她成立 Rise ，成為一名民權倡議者和社會企業家。她曾幫助起草《性侵倖存者權利法案》，當中了保障強姦受害者保留證據的權利。
2021年，她發表了一段有關針對亞裔的仇恨罪行的視頻，備受網民關注，成為了網上熱話，是當地「停止歧視亞裔運動」的重要時刻。
*當我們走在一起，就沒有人會感到無能為力。當我們要求獲得關注，就沒有人會被視而不見。
在阿富汗為 LGBTQ+ 權益工作充滿困難，但儘管面臨挑戰，派格姆（Basira Paigham）在過去八年中一直為性別平等和性別少數群體權益努力。
她舉辦了關於性別和性意識的講習班，並與她的同事一起為遭受虐待的 LGBTQ+ 社區成員提供醫療建議和經濟支持。他們還幫助有自殺風險的弱勢 LGBTQ+ 人群獲得心理治療。
她現在住在愛爾蘭，繼續倡導承認阿富汗的 LGBTQ+ 社區及其人權和自由。
*我希望阿富汗人民能夠自由呼吸，而不必考慮他們的宗教、性別和性取向。 我們不會保持沉默，我們將全力以赴改變既定思維。
疫情期間，帕斯捷爾納克-塔施納（Natalia Pasternak Taschner）透過撰寫專欄、廣播和電視節目的方式，向為巴西數百萬民眾，傳遞了對拯救生命無比重要的科學資訊。
她是一名科普作家和微生物學家，擁有聖保羅大學細菌遺傳學博士學位。 她憑着出色的作品獲世界著名的神經科學家和科普作家斯圖爾特·費瑞斯坦（Stuart Firestein）邀請到紐約的哥倫比亞大學作學術訪問。
她是「科學問題研究所」（Question of Science Institute）創辦人和現任主席，這個非牟利機構主要推廣利用科學證據來制定公共政策。
*作為猶太大屠殺倖存者的孫女，我明白威權主義政府可以對人民造成甚麼影響。在巴西經歷疫情期間，為科學發聲，是我對秉承「永遠不要忘記」宗旨的付出。
人權活動家保盧斯（Monica Paulus）參與創立了「高地女性捍衛人權網絡」（Highlands Women Human Rights Defenders Network）以幫助受到巫術指控和相關暴力迫害（SARV）的受害者。這個機構向遭受巫術指控的女性提供住所和法律援助，並把她們的個案報告聯合國和其他國際機構。
他們的工作成功推動了巴布亞新幾內亞政府成立一個負責處理巫術暴力事務的委員會。
保盧斯在2015年成為聯合國女性成就獎的得獎人之一。巴布亞新幾內亞政府為表揚她的勇集，向她頒發傑出女性獎； 國際特赦組織澳洲分會更形容她為全球最勇敢女性之一。
*我們需要重設，並記着我們都同屬於人類，性別不應是捆住我們、或被用來對抗我們的原因。
波帕爾（Rehana Popal）是移民和民法專家，目前從事為英國從阿富汗撤軍後留下的阿富汗口譯員、筆譯員和其他人提供支持的工作。
波帕爾是第一位在英格蘭和威爾士擔任大律師的阿富汗女性。 她五歲時作為難民來到英國，在大學攻讀國際政治和法律，現在是一名人權律師。
2019年，她在「法律界勵志女性獎」評選中獲「年度大律師」獎。
*我希望，未來阿富汗的婦女和女童能夠享有受教育、就業和不必恐懼地生活的自由。
普拉迪普（Manjula Pradeep）是一名為印度最貧乏的社群之一服務的律師和權利倡議者。她生於印度古吉拉特邦一個最低層的「賤民」家庭，她現時的工作致力對抗種姓制度和性別歧視。她曾擔任印度最大「達利特」權利組織Navsarjan信托基金的行政總裁。
今年，她參與創立了「全國女性領袖委員會」（National Council of Women Leaders），亦成立了「青年願景和參與的明智行動」（ Wise Act of Youth Visioning and Engagement）鼓勵被邊緣化的年青人建立領導才能和其他技能。
她也是「國際賤民團結網絡」的成員之一，在聯合國世界反種族主義大會喚起大眾對「賤民」種姓權利的關注。
*我希望世界能夠重設為更加富有愛和同理心，並容許來自弱勢群體的女性領導我們走向更和平與平等的社會。
拉兹瑪（Razma）是一位多才多藝的音樂家，她演奏的樂器通常是男士專用的。 她出生音樂世家，畢業於音樂和藝術專業，曾與阿富汗和國際著名藝術家合作演出。
她說，她希望通過自己的音樂向世界展示阿富汗的新面貌，但結果發現對於阿富汗女性來說這是「最黑暗的一年」。作為一個無法再唱歌也無法與他人一起演奏的音樂家，這個現實尤其具有破壞性。
1996年至2001年塔利班統治該國時音樂被禁止，「拉茲瑪擔心對阿富汗音樂藝術家們來說歷史正在重演。
*想到一個沒有音樂和歌曲的社會讓我比以往任何時候都更加沮喪。 我希望我們國家女性沉睡的聲音能夠轉化為振奮人心的吶喊。
羅希拉 （Rohila）是一名學生，因塔利班規定禁止女生上中學，她的教育受阻。她最喜歡的科目是科學和英語，她渴望每天早上都能和她的兄弟姐妹一起參加學校的跑步活動。
羅希拉說，她的朋友圈中很少有女孩可以上網，而且她在沒有老師的情況下很難學習。
她的夢想是攻讀心理學並獲得獎學金出國留學。
*阿富汗現在與世界隔絕，我的求學夢變得遙不可及。希望國際社會不要忘記我們，不要讓我們多年的努力白費。
魯埃達（Alba Rueda）現任職阿根廷的婦女、性別和多元化部次長，是第一位擔任政府高級官員的跨性別人士。
她不單是一名學者和活動認識，還是「阿根廷跨性別女性」（Trans Women Argentina）組織的代表人物。這個組織提倡預留1%的公職工作予跨性別人士和異性裝扮者。這個別具開創性的議案在國會中獲得了大多數的支持，並於2021年6月獲通過成為法律。
在2019年，魯埃達起訴一名天主教主教，指他拒絕讓她按照她身份證的資料，更改她在教會紀錄中的姓名和性別。
*2021年所發生的事已經證明了經濟政策對製造不平等有很大的影響。（我們應該推動）具有跨女權主義視角的政策，容許我們能夠建立其他類型的關係，和建立集體和社區關愛。
盧克薩娜（Ruksana）是一名外科醫生和助理教授，她創立了一個組織，向因為衝突而從阿富汗其他省份流落到當地的病人提供基本醫療保健。
她曾經在多段衝突時期在惡劣的環境下，為最脆弱的人群提供醫療援助。她也正為國家癌症控制計劃擔當義工，並正在開展一項提高乳腺癌意識的活動。
對外科醫學工作充滿熱情的她，希望成為阿富汗醫學生的典範。
*每項重大變革都是領袖作出承諾與奉獻下的成果。 我或許不是一名領袖，但我會留在阿富汗，去改變這裡癱瘓和腐敗的醫療系統。
薩達夫-卡利米（Halima Sadaf Karimi）是一名來自北部喬茲詹省的議員，也是前阿富汗議會議員。她是一位具有多年經驗的政治家。
她是那個國家近70名女議員之一，也是議會中唯一一位來自烏茲別克少數族裔的女性；她在議會為推進社區權利奮鬥。她擁有政治學和經濟學學位。 作為一位著名的婦女權利活動家，薩達夫·卡利米曾多次受到塔利班威脅，不得不數度搬家。
2020年，她還在大學上學的弟弟被塔利班武裝殺害。
*自私的政權總是會早夭。我希望阿富汗婦女能夠通過參與——政治、文化、經濟和社會——來獲得她們的人權，並在這個過程中預防人道危機。
薩達特（Roya Sadat）是第一位從阿富汗塔利班時代下誕生的女導演。她過去20年製作的作品，反映了不少阿富汗女性的聲音，也呈現了她們的生活和面臨的限制。
她 2017年的電影《奇蹟：給總統的一封信》（A Letter to the President ）被選為代表阿富汗角逐第90屆奧斯卡金像獎最佳外語片的作品。
薩達特是獨立電影公司ROYA Film House的總裁兼創辦人之一。她在阿富汗設立國際女性電影節之舉，受到讚賞；她現為電影節的主席。
*在塔利班統治下頭五年，我一直希望它會步向終結，學校的大門會為我而開。 今天，我仍然相信自由與人民的聲音終將取勝。
薩費（Shogufa Safi ）是阿富汗第一個全女性樂團Zohra的指揮，樂團成員是一群13歲至20歲的音樂家，其中一些是孤兒或來自貧困家庭。
Zohra樂團以波斯音樂女神的名字命名，演奏的曲目混合了傳統阿富汗音樂和西方古典音樂，自2014年以來在國內和國際舞台上演出。
薩費曾經在那裏練習的「阿富汗國家音樂學院」（ANIM）現在已遭塔利班關閉。在成功逃往多哈前，她和一些同事成功不得不把自己的樂器留在阿富汗 他們渴望能夠再次一起演奏。
*希望永遠不會失敗。 即使在完全黑暗的情況下，我相信我的接力棒將成為阿富汗希望和光明的火炬。
薩哈爾（Sahar）是眾多想在阿富汗踢球但在塔利班統治下無法做到的年輕女性之一。薩哈爾在過去幾年為當地一支足球隊效力，並由此認識了許多朋友。
當塔利班今年重新掌權後，她與家人躲藏起來，然後飛往其他國家。
她仍然擔心留在國內的其他女球員，不過希望自己現在可以實現重返足球場的夢想。
*我想繼續我的學業，努力實現我的目標，讓我的家人——以及我自己——為我的成就感到自豪。 我想要成功，這樣就沒有人可以說女孩不能踢足球了。
薩拉（Soma Sara）在2020年6月成立獲得了廣泛關注的「人人受邀」（Everyone's Invited）網站，開放平台讓性侵犯受害人匿名地公開經歷，反映和譴責社會上性別主義的風氣，並要求英國院校根除「強姦文化」。
這個計劃自開展以來，已經收集了超過5000個受害者經歷，當中最為人知曉的為莎拉·艾弗拉德（Sarah Everard）案，今年3月她在倫敦的回家路上遭人綁架殺害。
薩拉希望把這項計劃的重心擴展到學校院校以外，以對抗更廣泛的厭女主義文化。
*我希望這個世界能夠聆聽、支持和相信性暴力的倖存者。
在美國流亡26年後，瑟拉吉（Mahbouba Seraj）於2003年返回家鄉阿富汗。從那時起，她共同創立並領導了許多為婦女和兒童權利而戰的組織——包括完善的阿富汗婦女網絡 (AWN) ，那是該國剛剛起步的婦女運動的基石。
她一生致力於為家庭暴力受害者賦權，為兒童的健康和教育而戰，以及與腐敗作鬥爭。 當塔利班於 2021年8月重新掌權時，她與同胞留在一起，並在當地和國際媒體上勇敢地表達了阿富汗婦女的擔憂。
《時代》雜誌將她評為「2021年最具影響力的100 人 」之一。
*和平是我對國家的第一願望。 我不想看到我的姐妹和女兒們眼中對自己未知的未來的恐懼。夠了！
沙法克（Elif Shafak）是一位獲得多個獎項的土耳其裔英國小說家，經常為女權和性小眾權利發聲。
沙法克已出版了 19 本書籍，包括入圍布克獎的《這個陌生世界的 10 分 38 秒》和獲選為 BBC「塑造我們世界的100 部小說」之一的《愛的四十條規則》。她的作品已被翻譯成50多種語言。
沙法克擁有政治學博士學位，並在土耳其、美國和英國等多家大學任教。2021年，她得到了「哈爾多爾·拉克斯內斯國際文學獎」，表彰她在「改變說故事的藝術」的貢獻。
*無論東方和西方，我們都到了一個十字路口。舊有的世界已經不再，我們應該要重新建立一個更好、更公平的世界，確保沒有人被拋掉，而不是返回從前。
沙希德（Anisa Shaheed）過去十多年來報導了有關侵犯人權、政治和腐敗的新聞，是阿富汗最令人矚目的記者之一。 她在該國最具影響力的電視頻道之一，TOLO新聞頻道工作，負責實地報導突發新聞。
沙希德因記者職業和性別而受到直接威脅， 8月15日塔利班重掌政權後被迫逃離。2020年，無國界記者組織認可她在新冠疫情爆發期間的「勇敢」報導。
2021年，她被阿富汗言論自由中心網絡評為年度最佳記者和「言論自由的代表 」。
*在流離失所和絕望無以復加之際，我希望看到阿富汗和平。我希望看到女性和女童們微笑。我希望能回到我的祖國、我的家，重拾我的工作。
2013年，斯莫曼（Mina Smallman）成為了第一位來自非裔和少數族裔背景的英國國教聖公會女性總執事。她曾當過老師和聖公會牧師，退休後致力推動英國街道安全和警務改革。
她的兩個女兒在 2020 年被謀殺：妮可·斯莫曼（Nicole Smallman）和比巴·亨利（Bibaa Henry）在倫敦一個公園被一名 19 歲的男子用刀刺死。 斯莫曼批評警方對最初失踪人員報警電話的處理方式，並說她的兩個女兒可能是「種族歧視」和「階級歧視」的受害者。
她指，她已經寬恕了殺害她兩女的兇徒，「當我們仇視一個人時，被仇恨困住的不是他，而是你，因為你的思想會被仇恨佔據。我拒絕給他這樣的權力」。
*作為一名老師和牧師，我奉獻我一生去培育那些不獲重視的孩子們。我希望你們每一位，當你們看到歧視發生時都能夠發聲。我們可以作出改變。
斯莫林斯卡（Barbara Smolińska）是一位波蘭玩偶製作藝術家，主要製作極具像真度的人偶，作輔助心理治療之用。她設計與製造「重生」嬰孩人偶栩栩如生，意在用於幫助女性面對流產或喪失孩子的問題，亦可幫助其他女性應對焦慮、抑鬱和生育問題。
她是曾為一名音樂家，也曾受過專業的美容培訓，是嬰孩人偶公司「Reborn Sugar Babies」的創始人。她手工製作的娃娃已被用於電影和培訓醫生、護士和助產士。
她對她的藝術充滿熱情，相信她的創作給女性帶來希望並改善她們的心理健康。
*我希望人們以更富同情心、更開放和寬容的眼光去看待陌生的事物，就如重生娃娃療法般，它能幫助許多女性。
梭梅恩（化名）被緬甸軍政府拘捕後被關押六個月，直至最近才因為特赦而獲釋。她曾被關押一個軍方審訊拘留中心和臭名昭著的永盛監獄。她形容那段日子極為艱難，並指自己受盡身心折磨。
從學生時代起，這位年輕的活動人士就參與了許多運動和基層活動。 2 月 1 日軍事政變後，梭梅投身于積極反對軍政府統治的運動，包括2月的「鍋碗瓢盆」抗議和3月下旬的「沉默罷工」。
她獲釋後，便重新投入政治活動。
*真可以重設世界該有多好......我們希望能夠戰勝今次疫情，建立一個和平的社會。我希望這個世界的所有獨裁都會被推翻﹐而和平民主體制得以建立。
作為美國德州奧斯汀「安全聯盟」（The Safe Alliance）公共策略主任，斯蒂格-納爾遜（Piper Stege Nelson）致力與當地社群合作，防止虐待兒童、性侵犯、家庭暴力和人口販賣的罪行發生。
由於德州的法律禁止女性在懷孕六週後墮胎，該組織遂無法獲得墮胎服務的年輕強姦受害者提供諮詢與協助。
斯蒂格-納爾遜一生致力促進婦女和女童權益。她曾經為前第一夫人米歇爾開展的「讓女孩學習」倡議行動工作，又曾為一個增加女性參政比例與競爭力組織「安妮的名單」（Annie's List ）工作。
*新冠肺炎疫情已經造就了社會改變的重設—人們因而感到有力量去為重要的事情發聲。我們現在面對的挑戰是要教育所有成人和孩子身體自主權的重要性和授予許可權的重要。
蘇爾塔尼（Fatima Sultani）在2019開始了攀山後，立意要向其他阿富汗女孩推廣這項興趣。
她年僅18歲便創造了歷史，登上了阿富汗的最高山峰—海拔 7,492 米的諾沙克峰，成為有史以來最年輕成功登頂的女性。她與一隊由9名阿富汗年輕登山者組成的團隊一同完成任務，團隊中有三人是女性。
蘇爾塔尼是一名充滿熱誠的運動愛好者，過去七年成為拳擊、跆拳道和柔術國家隊的隊員。
*阿富汗婦女為自己的自由和權利奮鬥了 20 年。 她們攀登高山，為自己贏盡名聲。 我希望她們在國內或國外都可以自由地再次攀登高峰。
譚君妍（Adelaide Lala）是一名藝術家與食物設計師。她的作品探索了我們對生活方式的選擇，尤其是現代人與食物的關係。
譚君妍生於中國內地，後來成為了香港永久居民，現居於荷蘭。她的藝術作品審視工業化食物生產，敦促消費者重新思考他們的食物選擇和在食物生產中擔當的責任。
2018年，她憑着一件反映宰殺牛隻過程的多媒體裝置藝術，奪得了未來食物設計獎的公眾和評判兩個評審組別的獎項。她更登上了嘉許塑造美食界未來的年輕人的「50 Next」2021年榜單。
*這個世界在2021年改變了不少。我希望我們的世界能夠對我們的食物以及它們是如何到達我們餐桌的予以更多關注和同理心。
這名天主教修女曾經跪在緬甸軍隊前，以保衞逃到她教堂裏避難的示威者，其後成為了2021年緬甸反軍事政變示威的象徵人物之一。
2021年3月，一張捕捉到她張開雙臂、面向手持武器的軍人的照片，在網上廣泛流傳；她勇敢的舉動贏得了不少獎聲。
修女努唐·安·羅斯曾經為保護參與示威的平民百姓尤其是小孩發聲。她同時也是一名受過訓練的助產士，過去20年一直服務社區；新冠肺炎疫症爆發後，她更在緬甸克欽邦照顧新冠病人。
*目擊着緬甸近日發生的事，使我心碎。如果我有能力，我會釋放所有遭到無理關押的人，並創造一個人人平等的環境，沒有人再受歧視。
蒂奧費勒斯（Emma Inamutila Theofelus）去年以年僅23歲之齡，成為非洲國家最年輕的內閣成員次一。她是納米比亞的國會議員，任職資訊通訊科技部的副部長，在新冠肺炎疫情期間，指揮官方疫情溝通。
她在當選國會議員前，曾經是一位年輕的人權活動人士，致力推廣性別平等、兒童權利和可持續發展；她曾是故鄉溫得和克市青年議會的主席、青少年市長。
她擁有納米比亞大學的法律學位，和南非大學的非洲女權主義和性別研究文憑。
*這個世界可以通過加快速度來實現重設：我們需要加快實施所有已醞釀多年的計劃，沒有時間再拖延了。 事實上，我們的時間已經不多了。
瓦赫迪（Sara Wahedi）是阿富汗科技初創公司 Ehtesab 的創辦人。該公司的第一項產品便是一個能為喀布爾居民提供關於安全、電力和交通實時警報的手機應用程式。
2022 年，瓦赫迪希望為產品開設短信提示功能，讓身處農村偏遠地區的人也能使用服務。
這名科技企業家獲《時代》雜誌封為 2021年「下一代領導者」之一。她目前正在哥倫比亞大學修讀人權和數據科學。
*阿富汗人終有一天會團結起來，要求一場自由公平的選舉和機關去重建我們的國家。為實現這目標﹐我們必須要通過堅韌的社會運動，為男孩、女孩們爭取普世教育和醫療保健服務。
王薇薇自1970年代起，已是時裝界亮眼的一員。她不單是知名婚紗設計師，事業還已經拓展至香水、家居設計、出版業等領域。
她在美國紐約出生，父母均為華裔。她曾任雜誌《時裝》（Vogue）的時裝編輯，及後又出任美國服裝品牌雷夫·羅倫（Ralph Lauren）的設計總監。她還是一名花式溜冰員，年青時已經達至專業級水平。
她是頗具聲望的美國時裝設計師協會的成員之一；該協會在2005年選定她為年度女裝設計師。
*我們全都會因為相同的事而容易受到傷害。若我們越早一同拯救地球、一同以更明智和更實際的方式拯救我們的生活，便會越好。
屢獲殊榮的知名電影製作人王男栿來自中國一個偏遠的村落，現居美國。
2016年，她憑着她處女作《流氓燕》（Hooligan Sparrow）入圍奧斯卡最佳紀錄片。 她執導的作品還包捨2019年的《獨生之國》（One Child Nation）和2021 年的《同呼吸》（In the Same Breath），後者呈現中美兩政府如何對新冠肺炎疫情爆發。
王男栿兒時家境清貧，長大後分別在上海、美國美國俄亥俄州和紐約的大學取得碩士學位。她在2020年奪得了麥克阿瑟獎，獲表揚她擅於進行「近距離的人物研究，以審視威權管治、貪腐和缺乏問責制度的影響」。
*整個世界似乎都在迫不及待地希望回復正常，但是，正是我們心中的那個常態，將我們置於現在這場危機之中。
沃爾達克（Roshanak Wardak）博士是前國會議員和執證婦科醫生，25年來一直為女性提供醫療服務，在塔利班第一次掌權期間她是家鄉邁丹瓦爾達克省唯一的女醫生。
2001年塔利班垮台後，她成為議員。過去15年來，她所在的地區一直處於塔利班的控制之下，也跟其他許多農村地區一樣，經歷了有北約軍隊參與的激烈戰鬥。
她告訴BBC，塔利班重新掌權和戰爭結束讓人感覺就像一場夢。「我一直在等待這一天，讓這些腐敗分子下台」，她說。但是，她最近專注於努力讓學校重新開放，更因爲塔利班違背承諾，使她直截了當地為女童教育大聲呼籲。
*我唯一的希望是阿富汗讓政府領導人在過去40年裡對他們對國家的行為承擔責任。
溫明娜是迪士尼動畫片《花木蘭》（1998）和《花木蘭II》（2004）中花木蘭的配音演員。她同時亦出演過美國電視劇《仁心仁術》（ER）和《難以置信》（Inconceivable），後者為少數任用亞裔演員為主角的美國電視劇之一。
她現時正在迪士尼+頻道的電視劇《曼達洛人》（The Mandalorian）中飾演芬尼克·尚德（Fennec Shand）的角色；她同時也在即將開播的《波巴·費特之書》（The Book of Boba Fett）中出演主角。她在2019年獲封為迪士尼傳奇人物（Disney Legends）。
她在2022年將獲頒授荷里活星光大道星形獎章，留名於星光大道。
*重設世界並非真正的選擇，我們那何要往後退呢？ 我相信發生的一切都是有原因的。 每一天都是一個重新設定的機會，我們要感恩地活在今天。
威爾森（Rebel Wilson）為世界知名的荷里活（好萊塢）巨星，身兼演員、作家、製作人和導演等多職，亦是一名法律系的畢業生。她的演藝生涯始於悉尼的劇院舞台，當時的她撰寫劇本並出演喜劇小品，成名後於2010年移居美國。
她的首部荷里活演出作品為以女性角色為主的《伴娘我最大》（Bridesmaids）。她也出演過榮獲兩項奧斯卡金像獎獎項的電影《兔嘲男孩》（Jojo Rabbit），而她最為人齋悉的一角，莫於在美國音樂喜劇電影《歌喉讚》（Pitch Perfect）的「胖艾美」（Fat Amy）。（該電影的第二集於2015年上映時成為了史上音樂喜劇最高票房的電影。）
威爾森將於2022年首次為一部劇情片執導。
*多元、尊重和包容在生活的各方面都應該是不能妥協的。
亞庫比（Benafsha Yaqoobi）與丈夫都是盲人，兩人共同創辦了 Rahyab 組織為阿富汗失明人士提供教育和康復培訓服務。身為人權活動人士的亞庫比同時也是阿富汗獨立人權委員會專員，主要關注失明兒童的教育。
縱然她在塔利班攻陷阿富汗後被迫離開祖國，但仍然繼續為殘疾人士發聲，擔心他們在塔利班治下會受歧視。
在阿富汗，殘疾人士仍然面臨着嚴峻的無障礙措施不足和歧視問題；而當地因為多年來衝突頻頻，已成為殘疾人口比例最高的國家之一。
*如果還有希望，我希望看見我的國家變得更自由，更富包容性，容許所有阿富汗人一同為當地發展而努力。
馬拉拉（Malala Yousafzai）是最年輕的諾貝爾和平獎的得獎者，亦是聯合國和平使者，一直致力倡議巴基斯坦女性獲得教育的權利。她年僅11之時，已經為女孩獲得上學權利發聲。
馬拉拉起初為BBC撰寫博客文章，記述在巴基斯坦於塔利班控制下的生活和女童被禁止上學的經歷。2012年10月，一名槍手登上馬拉拉乘坐的校車，向她開槍，擊中她的頭部。
她從槍傷康復過來後，成為非牟利組織「馬拉拉基金」創辦人之一，致力建立一個每個女孩都可以無所畏懼上學和發揮領導才能的世界。
*時至今日仍然有數以億計的女童失學。 我希望看到一個每個女孩都能接受12年免費、安全和優質教育的世界；在那裏，所有女孩都可以學習並成為領袖。
尤馬（Yuma）曾參與一則超級市場廣告，當中展示了她一家人去年8月參加同志驕傲慶祝活動。廣告發表後引起反同性戀者的負面留言，令她一家最後被迫離開俄羅斯。這名心理治療師和性小眾權益活動人士現居於西班牙。
俄羅斯2013年通過《同性戀宣傳禁令》，禁止「向未成年人士推廣非傳統性關係」，尤馬（她要求不公開姓氏）成為性小眾權益活動人士。
她為來自車臣、稱在2017-2018年間遭到俄羅斯警方虐待的性小眾人士提供心理輔導。她同時也支持在俄羅斯國內的性小眾活動。
*強制隔離反映了親密關係有多麼的重要。需要審視我們正對世界所做的事當中有多少是我們想對所愛的人做的。
查扎伊（Zala Zazai）是阿富汗霍斯特省的警察局刑事調查部門的首位女長官；當地局勢因為叛亂武裝分子活動愈趨頻繁而愈見不穩。她的職銜為巡官，曾在土耳其警察學院受訓，是全國約4000名女警中的一員。
查扎伊工作時不但要面對叛亂武裝分子的死亡威脅，還要面對男同僚對她的威嚇。
她在2021年塔利班重奪阿富汗政權後被迫逃離祖國，但其後仍繼續發聲，呼籲外界關注身處當地的女警的安全。
*我的夢想是再一次穿上制服，挑戰傳統父權社會觀念。我希望繼續為在偏遠地區沒有工作權利的女性服務。
BBC巾幗百名團隊和BBC國際頻道不同語言的團隊提出人選，然後再由巾幗百名團隊整理出提名名單。我們不但會揀選過去一年經常出現於新聞標題、影響著新聞大事的女性 ，還會揀選具啟發性故事、擁有傑出成就、對社會貢獻良多卻又鮮為人知的女性。
團隊會按照今年的主題「重新設定」做出篩選，重點選出在疫情迫使我們重新檢視生活方式後，一群敢於「重設」世界、改造社會的女性。另外，我們亦會考慮應有的公正性和各個地區代表性兩方面的因素。
今年BBC巾幗百名作出一個史無前例的決定：留出半張名單彰顯阿富汗女性。當地風雲突變的政局近期時時登上各大媒體的頭條，更令數以千萬計的阿富汗人民前路方向頓失。人權組織憂慮未來在塔利班管治下，女性自由會遭到蠶食。我們希望藉選出50位來自阿富汗或在當地工作的女性，突顯有多少當地女性被迫退出公眾生活，分享遭到打壓的聲音與流散海外的阿富汗人的故事。
今年12月3日，塔利班以其最高領袖之名頒布法令，要求各部門對婦女權利「採取嚴正行動」。該法令列出對婚姻和女性財產權的規則，稱女性不應被迫結婚，也不應被視作「財產」。但這項聲明被批評未有涵蓋女童接受中學教育的權利和女性被剝奪就業權利的問題。
根據BBC編採政策和安全指引以及入選阿富汗女性的意願，部分女性以匿名方式出現，以保護她們與家人的安全。
製作團隊名單：
製作人和編輯：Valeria Perasso，Amelia Butterly， Lara Owen， Georgina Pearce，Kawoon Khamoosh，Haniya Ali，Mark Shea；BBC巾幗百名編輯：Claire Williams；製作工作：Paul Sargeant，Philippa Joy，Ana Lucía González；開發人員： Ayu Widyaningsih Idjaja，Alexander Ivanov；設計：Debie Loizou，Zoe Bartholemew；插圖： Jilla Dastmalchi
BBC國際台粵語節目，重溫一周國際大事，兩岸四地消息，英國境況。並備有專題環節：〈記者來鴻〉、〈英國生活點滴〉和〈華人談天下〉。
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「巾幗百名」是什麼？
BBC巾幗百名每年都會提名100位來自全球各地深具影響力及鼓舞人心的女性。我們會製作一系列關於 她們的紀錄片和專題報道，彰顯她們的成就。