所羅門群島騷亂後政治撕裂持續 背後的中國因素和深層矛盾

51 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 當地居民在經歷了3天的動亂後，穿過霍尼亞拉唐人街化為焦土的地區。

所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare，又譯作蘇嘉瓦瑞）周一（12月6日）在反對派發起的不信任投票案中獲得壓倒多數支持，得以繼續執政， 但因近期騷亂導致的緊張局勢仍在繼續。

在一個多星期前，這個太平洋島國連續三天發生大規模騷亂。首都霍尼亞拉（Honiara）的唐人街地區淪為一片廢墟，造成至少4人死亡，數十棟建築被毀。

抗議者針對的是索加瓦雷政府在2019年作出的與台灣斷交，而與中國大陸建交的決定。

據報，索加瓦雷的主要批評者、馬萊塔省（Malaita）省長丹尼爾·蘇達尼（Daniel Suidani）計劃發起該省的獨立公投。

不信任案和獨立公投

所羅門群島議會周一（12月6日）召開會議，討論關於總理索加瓦雷的不信任案。該案最終以15名議員支持、32人反對，2人棄權而失敗。

此前，反對黨領袖馬修·威爾（Matthew Wale）以解決「長期存在的政治問題上的憤怒」為由提出了該動議。

在周一的會議上，威爾指責索加瓦雷從中國收取資金，試圖鞏固自己的政治地位，並稱他「為外國勢力服務」。他還表示，民眾對於醫療系統不足、土地被外國人佔有、伐木公司凌駕於當地人利益之上等現象感到憤怒。

但在長達兩小時的議會演講中，66歲的索加瓦雷表示，要求他辭職的聲音是「在一場非法未遂政變的背景下提出的」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）

索加瓦雷還指責「台灣代理人」策劃了最近的政治暴力事件，讓該國陷入危機。不過，他並未對此提供具體的證據。

「如果我要被解職，必須通過法律程序、通過國會議員，而不是台灣代理人要求我辭職，」索加瓦雷表示。據報道，會議中他一度站起身來，砰地摔了一下椅子，並大聲呵斥威爾。

據路透社報道，索加瓦雷表示，他之所以將外交關係轉向北京，是因為中國是一個經濟強國。

在周一的投票之前，來自鄰國澳大利亞、斐濟、巴布亞新幾內亞和新西蘭的200多名警察和士兵協助在濕漉漉的霍尼亞拉市中心設置檢查站，以防止更多騷亂髮生。

安全部隊用集裝箱封鎖了瓦礫遍地的騷亂地區，關閉了港口，禁止鄰近島嶼的渡輪進入，並在全市範圍內實施禁酒令。

該國中央銀行估計，騷亂造成的損失為6700萬美元，稱首都有63棟建築被燒燬和搶劫。許多被洗劫的房產為華人所有。該機構預計，動蕩將導致約1000個就業崗位流失，並給經濟帶來負面影響。

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雖然不信任動議未獲通過，但據路透社報道，馬萊塔省省長的顧問塞爾蘇斯·塔裏菲盧（Celsus Talifilu）透露，蘇達尼可能在周二（12月7日）宣佈發起該省的獨立公投。

據《所羅門星報》（Solomon Star）報道，蘇達尼還對民眾公開表示，省政府已致函聯合國安理會，要求派出調查小組，收集馬萊塔人對自治的意見。

中國為何捲入？

據報道，大多數抗議者來自鄰近的馬萊塔省。馬萊塔人長期以來一直抱怨霍尼亞拉的中央政府忽視該省的發展。

許多人則將騷亂歸咎於索加瓦雷在2019年與台灣斷交，與中國大陸建交的做法。此前，所羅門群島與台灣的外交關係存續36年。

與台灣斷交後，馬萊塔省仍繼續與台灣保持聯繫並禁止中國公司在當地經營。

澳大利亞洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）太平洋島國研究員米海·索拉（Mihai Sora）表示，當地有傳言稱，「中央政府的議員受到重大的個人誘惑，以支持這一轉向」。

「自轉向以來，中國在所羅門群島的經濟存在越來越多，」他補充稱，這些中國項目通常以「不透明的方式」中標，並且「僱用中國工人，有時交付質量非常差」。

圖像來源，CHARLEY PIRINGI 圖像加註文字， 一處遭到焚毀的建築被塗上反政府口號。

數十年來，華人一直在該國的零售業佔據主導地位，但隨著中國影響力的擴大以及兩國建交，中國企業正在向一些此前並未與當地或外國投資者競爭的領域擴張，比如農業和資源。

2019年，一家總部位於北京的中國公司計劃長期租用所羅門群島的圖拉吉島（Tulagi），以發展成為「經濟特區」，但該協議隨後被該國總檢察長裁定為非法。

就所羅門群島而言，目前該國僅與中國的雙邊貿易佔其總國際貿易額的46%。但中國的大型建設項目以及中國在伐木行業的活動常被指責是「剝削性」的。

「中國人在該國的掠奪性經濟活動增多，讓普通人體會到了這種轉變的後果，」索拉說。

但騷亂中的一些華人受害者表示，他們是無辜的。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 霍尼亞拉爆發騷亂後，煙霧從建築物上空升起。

一名華人商人對《所羅門星報》說，「我們這一代與這裏的政治無關。我們做的生意多年來被很多人稱讚。」

「暴徒就是來摧毀一切，把我的家和商店都燒了……我和家人除了逃出來穿的衣服，什麼都沒有留下，」他說。

中國外交部早些時候表示，北京對「一些中國公民和中資機構遇襲表示嚴重關切」，並表示建交兩年來，兩國在多個領域的合作取得了成果，「給兩國人民帶來了實實在在的利益和福祉」。

台灣方面則否認介入騷亂，並譴責索加瓦雷「不負責任」的言論和行動。

更深層次結構性問題？

專家們表示，如果僅將此次騷亂完全歸咎於外交關係的變化，則掩蓋了困擾所羅門群島的深層次結構性問題。

問題的核心是首都霍尼亞拉所在的瓜達爾卡納爾島（Guadalcanal）民眾和馬萊塔人之間由來已久的分歧。

馬萊塔是該國人口最多的省份，但也是最不發達的省份之一。許多馬萊塔人感到被邊緣化，並認為政府故意壓制了該島的主要開發項目。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一名所羅門群島的舞者正在表演傳統舞蹈。

從歷史上上看，從1998年到2003年，來自瓜達爾卡納爾島的武裝團體和馬萊塔省群體之間曾爆發嚴重的種族暴力。儘管衝突在澳大利亞等其他國家的干預下結束，但兩個群體之間的隔閡仍在。

當地人還面臨其他問題，包括他們聲稱的政府腐敗、過快的城市化進程，以及年輕人缺乏教育和就業機會。

新西蘭梅西大學（Massey University）高級講師安娜·波爾斯（Anna Powles）表示，騷亂是當地人長期以來對經濟發展乏力、腐敗和精英掌握大量利益的不滿情緒的混合產物。

「過去三年中，這些不滿與地緣政治競爭相互交織。」波爾斯對《金融時報》說。