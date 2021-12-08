烏克蘭東部邊境戰雲密布，拜登警告普京若入侵將採取「強硬措施」

29 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 普京在索契通過視頻參加了虛擬會晤。

美國總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周二（12月7日）舉行線上虛擬會晤。美國表示，由於擔心俄羅斯入侵烏克蘭，華盛頓正凖備「強有力的回應」。

美國表示，拜登在視像會議中表達了對俄軍在邊境集結的深切關注，並威脅要採取「有力的經濟和其他措施」。

俄羅斯則表示不會襲擊烏克蘭。普京指責基輔進行挑釁，並要求獲得保證北約不會東擴以及避免在俄附近部署進攻性武器。

俄羅斯塔斯社（TASS）報道稱，兩國領導人的通話通過前幾屆政府建立的安全視頻線路進行，但該線路以前從未被使用過。

開場畫面顯示拜登和普京進行友好問候，隨後會談閉門進行，持續了約兩個小時。據塔斯社報道，普京在其位於南部度假勝地索契（Sochi）的官邸參加了會談。

在周二的視頻通話後，美國國家安全顧問傑克·蘇利文（Jake Sullivan）對記者說，如果需要，華盛頓將在未來幾周內凖備具體的有力回應。

「我們在2014年沒有做的事情，現在在凖備做，」他所指的是西方此前對俄羅斯吞併克里米亞的反應。

圖像來源， Maxar via Reuters 圖像加註文字， 在距離烏克蘭約300公里處發現了集結的俄羅斯軍隊。

「雙方有很多妥協，沒有指責，但總統非常清楚美國在所有這些問題上的立場，」他說道。

美國的措施包括經濟制裁和其他行動，如向該地區的北約盟國增派部隊，以及向烏克蘭提供國防物資。蘇利文拒絶透露可能採取的經濟措施，稱美國更願意直接就此與俄羅斯人溝通。

但蘇利文表示，通往德國的新管道北溪二號（Nordstream 2）尚未投入運營，為美國及其盟友提供了「籌碼」。

「如果普京希望看到天然氣通過這條管道，他可能不想冒險入侵烏克蘭，」他說。

早些時候的報道稱，美國官員已與德國達成協議，一旦發生入侵，將關閉管道。據報道，其他可能的措施包括限制俄羅斯銀行將盧布兌換成外幣，甚至切斷俄羅斯與Swift全球金融支付系統的聯繫。

分析

BBC駐美國國務院記者芭芭拉·布萊特-厄舍爾（Barbara Plett-Usher）

拜登政府曾希望在關注中國的同時，保持與俄羅斯的關係穩定，但美國已帶頭就俄羅斯對歐洲的潛在威脅與克里姆林宮針鋒相對。

在拜登與普京通話前，美國與歐洲各國政府持續進行外交接觸。在會晤前幾周，美國官員與西方盟友分享了情報報告，顯示莫斯科在烏克蘭邊境大規模集結軍事力量。這顯然使他們相信，需要嚴厲的制裁來阻止另一次入侵。

圖像來源，Reuters

這正是拜登希望向普京展示的統一戰線，目的是說服這位俄羅斯領導人，軍事行動的代價將比他過去面臨的任何代價都要高。他在會議前後與歐洲領導人通話強化了這一點。

美國仍在與歐洲密切協調，以最終敲定一項前所未有的制裁方案。一旦普京決定無視這一信息，隨時可能啟動制裁。

「可靠保證」

在另一邊，克里姆林宮的一份聲明表示，普京強調，俄羅斯不應為緊張局勢負責，因為北約正在俄邊境地帶「危險地試圖接管烏克蘭領土，並增強其軍事潛力」。

「因此，俄羅斯非常有興趣得到可靠的法律保證，以排除北約東擴和在俄羅斯鄰國部署進攻性武器系統的可能性，」聲明補充道。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，儘管會談不溫不火，但他對拜登「堅定不移的支持」表示感謝。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 烏克蘭軍人在頓涅茨克前線。

拜登和普京上一次面對面會晤是在今年6月，但雙方除了同意恢復互派大使並開始就核軍備控制展開對話外，進展甚微。

在周一（12月6日）的一次電話會議上，白宮表示，美國、英國、法國、德國和意大利領導人已制定了一項聯合戰略，一旦俄羅斯發動入侵，將採取措施「重創俄羅斯經濟」。

戰爭會爆發嗎？

2014年，烏克蘭親俄派總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）被推翻。同年，俄羅斯吞併了原本屬於烏克蘭南部的克里米亞半島，並向烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區活躍的分裂分子提供支持。

東部的衝突一直持續至今。烏克蘭表示，俄羅斯已向叛軍控制區前線派遣了坦克、大炮和狙擊手。但更引發外界擔憂的，是有報道稱，有超過9萬名俄軍士兵集結在烏克蘭邊境附近。

俄羅斯最初將其在克里米亞和烏克蘭東部不遠處進行集結的衛星照片描述為危言聳聽，但在本月初，一名總統助理稱，「我們有權在我們的領土上調動軍隊」。

莫斯科方面指責烏克蘭在東部集結了該國近半數軍隊，即約12.5萬人，並稱基輔正計劃攻擊俄羅斯支持的分離主義分子控制區。烏克蘭表示，這完全是為了掩蓋俄羅斯自身計劃而進行的「無稽宣傳」。

儘管俄羅斯否認將發動進攻，但西方情報機構和烏克蘭都認為，俄羅斯可能在2022年初的某個時候發動入侵，最早的時間點是在明年1月。

不過，莫斯科智庫國際問題理事會（RIAC）主任安德烈·科爾圖諾夫（Andrei Kortunov）對BBC說：「如果（靠近烏克蘭的）的軍事行動是光明正大進行的，那這就不會是直接的軍事行動，而是普京想要發出的一個信號。」

他認為，俄羅斯向烏克蘭發出的信號是不要魯莽行事，比如奪回對頓巴斯的控制權。

科爾圖諾夫表示，俄羅斯對西方傳達的信息是要求其停止通過北約基礎設施（包括新型武器）「滲透」烏克蘭。

衝突點在何處？

長期以來，俄羅斯一直反對烏克蘭向歐洲靠攏，主要訴求是烏克蘭永遠不要加入北約，並且阻止在烏克蘭領土上興建北約設施。

但北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，「烏克蘭和30個盟友將決定烏克蘭何時凖備加入北約」。他表示，俄羅斯「沒有否決權，沒有權利干涉這一進程」。

美國明確表示，將致力於幫助烏克蘭捍衛其「主權領土」，但拜登總統稱，美國不會採取軍事行動。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2021年3月俄羅斯在克里米亞的演習引發西方廣泛關注。

目前，英國計劃幫助烏克蘭建立兩個海軍基地，分別位於黑海的奧恰基夫（Ochakiv）和亞速海的別爾江斯克（Berdyansk）。美國已向烏克蘭提供了標槍（Javelin）反坦克導彈等設備，並派出兩艘美國海岸警衛隊巡邏艇增援烏克蘭海軍。

但以上行動，加之烏克蘭軍隊近期在該國東部部署土耳其無人機打擊俄羅斯支持的部隊，以及西方在黑海進行軍事演習，讓俄羅斯感到惱火。

早在今年7月，普京便在克里姆林宮網站上發表了一篇冗長的文章，詳細描述了俄羅斯和烏克蘭的歷史，並給烏克蘭現任領導人貼上了實施「反俄計劃」的標籤。他稱，對那些試圖讓烏克蘭加入反俄陣營的人來說，「他們會毀掉自己的國家」。