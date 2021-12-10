首屆「民主峰會」舉行：中美針鋒相對的「民主」之爭

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登在開幕致辭時說，「民主不是偶然發生的。我們每一代人都必須更新它」。

美國在12月9日至10日召開全球「民主峰會」（The Summit for Democracy）。拜登在開幕致辭時說，目前全球的自由正受到威脅。

此次峰會邀請了約110個國家及地區領袖、公民社會組織等。台灣受邀參加，但中國和俄羅斯被排除在外。

在民主的問題上，中國與美國針鋒相對，批評美國的民主不力，並宣傳中國的「全過程人民民主」。

拜登開幕致辭

拜登說：「在我看來，我們正處於歷史的轉折點......我們會允許權利和民主繼續倒退下去嗎？或者我們會有一個共同願景…...以及再次引領人類進步和人類自由前進的勇氣？」

「民主不是偶然發生的。我們每一代人都必須更新它，」他說，「在我看來，這是我們這個時代的決定性挑戰。」

拜登沒有直指中國和俄羅斯，這兩個威權國家在許多問題上與華盛頓存在分歧，它們的領導人也沒有出現在嘉賓名單上。

為何召開峰會

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 美國主持的全球民主峰會邀請了約110個國家及地區領袖、公民社會組織等，但中國和俄羅斯被排除在外。

11月下旬，美國公布全球民主峰會名單，此次峰會邀請了約110個國家及地區領袖、公民社會組織等。台灣將參加，但中國和俄羅斯被排除在外。

智庫卡內基國際和平基金會高級研究員史蒂芬·費爾德施泰因（Steven Feldstein）發表文章指出，目前被邀請的國家包括自由民主國家、部分民主國家，以及一些具有威權主義特徵的國家（如剛果民主共和國和巴基斯坦）。不過，巴基斯坦在民主峰會正式召開前數小時宣佈不參與。

費爾德施泰因指出，根據「自由之家」2021年的報告，受邀的大多數國家（77個國家）被評為「自由」或完全民主的國家。另外31名受邀者被評為「部分自由」，有三個國家屬於「不自由」陣營。

他表示，將「自由之家」的指數得分與「民主多樣性」項目（ Varieties of Democracy project ）的統計結果結合起來發現，8個被邀請的國家在民主國家排名中特別低，這讓人對邀請產生疑問：安哥拉、剛果民主共和國、伊拉克、肯尼亞、馬來西亞、巴基斯坦、塞爾維亞和贊比亞。另外4個受邀國因在過去十年獨裁程度提高或言論自由大幅下降引發了嚴重的倒退擔憂，包括巴西、印度、菲律賓和波蘭。

台灣派出駐美代表蕭美琴和行政院政委唐鳳參加峰會。台灣外交部發言人歐江安稱，這是政府經通盤考量做成的決定。唐鳳與蕭美琴將以適當身分參加，並會以適當的方式，讓世界看到台灣在民主議題上的亮眼成果。

圖像來源，Getty Images

中國外交部則表示，堅決反對美方邀請台灣當局參加所謂「領導人民主峰會」，民主只是一個幌子，「是美方拿來推進其地緣戰略目標、打壓他國、分裂世界、服務自身維霸私利的工具」。

對於為何召開峰會，澳大利亞國立大學（ANU）亞太學院講師宋文笛稱，該峰會的主要功能不是用來建立地緣政治聯盟，「相反，峰會目的是為那些志同道合的國際成員提供一個機會，為增進自由國際秩序的彈性韌性，編織一個安全網。」

路透社報道，「自由之家」（Freedom House）倡導主任安妮·博亞吉安（Annie Boyajian）說，該峰會有可能推動處境艱難的民主國家做得更好，並促進民主政府之間的協調。但她表示，「在我們知道有哪些承諾以及它們在未來一年將如何執行前，不可能進行全面評估。」

「人權觀察」駐華盛頓主任莎拉·霍勒溫斯基（Sarah Holewinski）表示，讓各國加快行動的唯一途徑是，邀請參加2022年峰會取決於各國是否履行承諾，否則一些人「對人權只會口惠而實不至」。她指出：「他們不應該再被邀請。」

中美針鋒相對

白皮書特別指出，民主不是少數國家的專利。「一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登與習近平在11月中旬曾舉舉行視頻峰會。

「美國民主制度是美國一國實踐的結果，具有獨特性，不具普遍性，更遠非盡善盡美。但長期以來，美國無視自身民主制度的結構性缺陷與國內民主實踐的不足，自詡為"民主樣板"，頻頻打著民主的旗號肆意干涉他國內政、發動對外戰爭，引發地區動蕩和人道主義災難。」文章稱。

就在美國舉辦「民主峰會」前一天，中國國務院新聞辦公室和中國外交部在北京主辦2021·南南人權論壇，中國領導人習近平向論壇致賀信，似乎與美國的峰會針鋒相對。

羅冠聰獲邀發言

香港活動人士羅冠聰早前表示，他已經獲邀在全球民主峰會上發言。這引來香港政府的猛烈批評。

羅冠聰說，他將在12月10日美國東岸時間早上，在「保障人權」以及「鞏固民主及對抗威權」兩個討論環節間，發表一段連接兩者的講話。

他稱，這段演說中除了談及中共對國際社會的威脅、香港以及其他地區的民主抗爭外，也會呼籲國際社會團結對抗威權崛起，不再如以往般缺乏警惕。「只有凝聚最多民主國家共同守護自由，我們才有重燃民主浪潮的可能。」

香港保安局局長鄧炳強撰文稱，他對羅冠聰將出席全球民主峰會感到「極度憤怒」。

「西方國家和政客怯於中國和平崛起，以中國威脅論作幌子，故意政治操弄，挑起事端，利用反中亂港分子作棋子，大肆唱衰中國及香港。羅冠聰之流為了爭取自己的政治紅利，一而再、再而三，甘心做外國政府和政客的傀儡。他打著所謂'民主'的旗號，公然作出危害國家安全、破壞香港市民利益的惡行。」他說。

周三（12月8日），鄧炳強在見記者時進一步批評，羅冠聰出賣自己的國家，是「現代漢奸」。

羅冠聰則在臉書上回應，自己不是第一次被罵「漢奸」，司徒華、李柱銘也曾遇到如此罵名。