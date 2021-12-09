非洲為何需要中國和美國精誠合作

迪肯斯‧奧拉維（Dickens Olewe）

BBC記者

55 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 習近平和拜登

17個非洲國家正在參加由美國總統拜登（Joe Biden）主持的為期兩天的民主峰會。華盛頓宣稱該峰會將討論如何抵禦威權主義的崛起。觀察人士說，這凸顯了美國和中國在非洲大陸截然不同的著力點。

峰會召開前一周，三年一度的中非合作論壇在塞內加爾首都達喀爾舉行。隨著中國成為非洲大陸最大的貿易伙伴，該論壇的重要性也與日俱增。

中國國家主席習近平宣佈，將在農業、數字經濟、氣候變化、工業化等領域投資至少400億美元，並捐贈及聯合生產10億劑新冠疫苗。

「這似乎有悖常理，但一個國家越是民主，它就越接近中國，」美國智庫全球發展中心（Center for Global Development）高級政策研究員居德·摩爾（W. Gyude Moore）說。

「非洲最大的需求恰恰是基礎設施，而過去20年裏可以求助的資助者一直是中國，」他補充說。

選舉承諾

在中非合作論壇上，塞拉利昂外交部長戴維·約翰·弗朗西斯（David John Francis）向中國外長王毅轉交了一張藝術作品，畫中是一座尚未建成的7公里長的橋樑。這顯示了中國在非洲扮演的重要角色。

這個耗資預計達12億美元的隆吉大橋將連接首都弗里敦（自由城）和主要機場，該項目將成為如今耗時達數小時且不穩定的輪渡之外一個快捷的替代選擇。

一些觀察人士說，朱利葉斯·馬達·比奧（Julius Maada Bio）總統將該項目視為他2023年競選連任的關鍵。但也有人表示，從經濟角度看，這一項目沒有合理性。他們認為，這些錢本可以更好地用於應對文盲和孕婦死亡等其他社會問題。

在岡比亞，總統阿達馬·巴羅（Adama Barrow）最近贏得連任。此前，他曾盛讚中國建造的橋樑促進了與鄰國塞內加爾的貿易，並承諾再上馬一個由中國支持的公路項目。

圖像來源，Twitter/Nairobi Expressway 圖像加註文字， 中國投資建設的一條27公里長的高速公路正在改變肯尼亞首都內羅畢的面貌。

牛津大學高級研究助理佛拉薩德·蘇爾-科恩杜（Folashade Soule-Kohndou）表示，非洲的政客往往需要中國的基建資金來兌現他們的選舉承諾。

根據非洲開發銀行（African Development Bank）的數據，非洲大陸每年需要1300億至1700億美元來滿足其基礎設施需求，但目前巨大的缺口達680億至1080億美元。

歐盟3400億美元的新基建計劃「全球門戶」（Global Gateway）以及美國的「重建美好」（Build Back Better, B3W）可能會填補這一缺口。這兩項計劃都被視作欲與中國"一帶一路"一比高下。

但就目前而言，與已經在世界各地修建了公路、鐵路和港口的「一帶一路」相比，這兩個項目還缺乏細節。

協同合作：非洲的「最佳選項」

貿易專家弗朗西斯·曼格尼（Francis Mangeni）表示，如果各種計劃都能聚焦於協同合作而非競爭，這將是非洲的最佳選項。

「與其把中國在非洲的影響看作是負面的，並通過競爭、對抗或遏制來回應，我認為其他大國應該起到補充作用，」他說。

他表示，非洲國家需要發揮它們的集體影響力來確保這一目標的實現。

不過，蘇爾-科恩杜說，如果歐美的「全球門戶」和「重建美好」項目更注重技術轉讓、快速的項目交付以及較少的以債務為中心的投資，那麼它們可以比中國的項目更具優勢。

摩爾也贊同該說法。他表示，「非洲需要使其基礎設施資金多樣化，因此這是一個很好的問題」。但他補充稱，中國此前在非洲大陸的基建設施在價格上很具優勢，因此，特別是對於美國的建築公司來說，要想參與競爭將非常困難。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 習近平在中非合作論壇峰會上發表視頻講話

他表示，美國和中國有不同的優勢可以互補，以滿足非洲的基礎設施、衛生、教育和安全需求。

「美國在人力資本投資方面有很大優勢。它的大學和醫療系統都是世界上最好的。中國可以建造醫院，美國可以培訓醫生，」摩爾說。

非洲大陸的人口預計到2050年將翻一番，達到25億人。因此，關注經濟、社會和政治發展是關鍵。

今年1月啟動的「非洲自由大陸貿易協定」（AfCTA）被視為實現這些目標的其中一個關鍵途徑。它旨在提高目前非常有限的非洲內部貿易。

曼格尼表示，中國將「一帶一路」和該協定相銜接的建議「將大大促進非洲大陸及其他地區的貿易」。

「非洲的貿易成本是世界上最高的，其中運輸貨物的成本佔90%，」他說。「一些批評中國的人沒有介入投資基礎設施」。

烏干達總統約韋裏·穆塞韋尼（Yoweri Museveni）未獲邀參加美國民主峰會。該國外交部稱這一決定是「一個大錯誤」。他對中國私營部門的深化參與表示歡迎，稱西方私人投資者正在「失去胃口」。

穆塞韋尼是推動非洲產品更多地進入中國市場的領導人之一。他最近否認了有關該國主要機場面臨被接管風險的報道，作為廣泛報道、但未被證實的指控中國利用債務讓非洲國家落入陷阱的一個例子。

批評者認為，這些項目往往深陷腐敗、回扣和缺乏透明度的泥潭。這種情況導致一些非洲國家難以償還債務。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 《非洲增長和機會法案》為非洲企業進入美國市場提供機會。

非洲「既不要向東，也不要向西」

一些專家還擔心，非洲大陸缺乏對中國的集體政策會破壞其戰略計劃。

「總的來說，中國作為非洲的發展伙伴發揮著重要作用，但非洲在與中國的關係中必須更積極主動和協調，」約翰內斯堡大學中非研究中心的戴維斯·蒙耶（Davice Monyae）寫道。

「自2006年以來，中國已經發佈了三份對非政策文件，但非洲卻尚未制定一份對華政策文件，」他補充說。

傅好文（Howard French）在他的《中國的第二個大陸》（China's Second Continent）一書中講述了他與一位前中國駐贊比亞大使的對話，這位大使嘲笑了美國的非洲政策。

「你們（美國）僱用當地人，讓他們在每個投票站擔任觀察員……還有什麼？沒有看到建設任何道路、學校、醫院這些真正觸及人民、可以持續以及長期服務社會的東西。也許培訓選舉人是你們最大的貢獻，」時任中國駐贊比亞大使周欲曉說。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 塞拉利昂的一名婦女在投票。

傅好文寫道，他在回答時提到了美國的艾滋病緊急救援計劃（Pepfar），該計劃自2003年啟動以來，已經為非洲大陸的數百萬人提供了拯救生命的藥物。他回憶說，周欲曉的回應只是點頭。

美國在非洲的參與廣泛，特別是在安全和衛生服務方面。美國的《非洲增長和機會法案》（African Growth and Opportunity Act）也為非洲企業進入利潤豐厚的美國市場提供了機會。

但是，作為一個整體，非洲應規劃自己的道路。就像加納的獨立領袖誇梅·恩克魯瑪（Kwame Nkrumah）曾對非洲大陸發出那句著名的呼籲一樣——「既不面向東方也不面向西方」，而是面向前方。

根據研究，大多數非洲人希望生活在自由民主國家，但他們也希望政府能夠提供良好的道路、更好的教育、安全和醫療保健等。