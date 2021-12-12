谷歌搜索：2021年英國網絡熱搜10大關鍵詞

韋克菲爾德（Jane Wakefield）

科技事務記者

49 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 歐洲杯足球賽成為谷歌英國2021年度熱搜詞，英格蘭隊在決賽最後的點球大賽中輸給意大利，與冠軍失之交臂

2021年英國人都搜索哪些熱門關鍵詞呢？谷歌英國在年終將近時宣佈了2021年英國網絡熱門搜索詞，前三名都是與足球有關，只有一個新冠疾病相關詞進入前十名。

2021年英國網絡熱搜詞前三名分別是「Euros」（歐洲杯）、「Premier League」（英超足球）和「Christian Eriksen」（克里斯蒂安·埃里克森，在歐洲杯足球賽場上心臟驟停倒地的丹麥足球員）。

第四名熱搜詞是「Covid vaccine」（新冠疫苗）。去年新冠疫情佔據英國人網絡熱搜詞，而2021年英國人網絡搜索似乎擺脫了疫情的陰霾，前十名只有新冠疫苗這個熱搜詞與疫情有關。

谷歌新聞實驗室負責人庫克（Matt Cooke）表示，年度熱搜詞體現了一個國家的「時代精神」（Zeitgeist），而今年的英國網絡熱搜詞有許多有趣的地方。

「在充滿不確定因素的一年中，我們通過體育、娛樂、園藝、美食料理以及國內旅遊，渡過一些最令人沮喪和艱難的時刻。」

2021年谷歌英國網絡熱搜詞前十名

Euros（歐洲杯）

Premier League（英超足球）

Christian Eriksen（克里斯蒂安·埃里克森）

Covid vaccine（新冠疫苗）

Prince Philip（菲利普親王）

Matt Hancock（馬特·漢考克）

Emma Raducanu（艾瑪·拉杜卡努）

Sarah Everard（莎拉·埃弗拉德）

England v Denmark（英格蘭 vs 丹麥）

Sean Lock（肖恩·洛克）

谷歌全球範圍的搜索熱詞也被體育活動佔據主要位置：

Australia vs India（澳大利亞 vs 印度）

India vs England（印度 vs 英格蘭）

IPL（印度板球超級聯賽）

NBA（美國籃球協會）

Euro 2021（2021歐洲杯）

有關二手物品和可持續發展的搜索詞也有增加趨勢，美甲藝術和冰咖啡食譜等新流行趨勢也相當熱門。

而英國人也從網絡搜索中再次證明他們對園藝和DIY的喜好，「布置花園」以及「如何通馬桶」都成為熱搜關鍵詞。

不過新冠疾病也沒有完全消失，以「When」（什麼時候）開頭的問句中，前十名內有六個問句和新冠疫情封城有關。

以「When」（什麼時候）開頭的前十大熱搜問句

When will lockdown end?（封城何時結束？）

When will I get the vaccine（什麼時候輪到我打疫苗？）

When does Love Island finish?（《戀愛島》何時播出完畢？）

When does lockdown start?（什麼時候開始封城？）

When does Love Island start?（《戀愛島》何時播出？）

When do shops reopen?（什麼時候商店會重新開門？）

When will schools reopen?（什麼時候學校會重新開門？）

When do gyms reopen?（什麼時候健身房會重新開門？）

When do hairdressers open?（什麼時候美髮院會重新開門？）

When do the Olympics start?（奧運會什麼時候開始？）

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 網絡流媒體Netflix播映的韓國電視劇《魷魚遊戲》席捲全球觀眾

旅遊熱搜詞也受到新冠疫情的嚴重影響，包括「英國旅遊最新消息」，「旅遊用PCR檢測」，「旅遊綠色國家名單」，「露營車度假」等都成為旅遊熱搜詞。

英國前衛生大臣漢考克則佔據政治人物熱搜詞首位，他在新冠疫情限制社交距離期間爆出與已婚女性幕僚接吻的緋聞而辭職下台。

其他熱搜的政治人物還包括美國總統拜登，美國參議員桑德斯，還有瑞典環保女孩桑伯格。

因為在地方政府Zoom網絡會議上出現激烈爭吵而瞬間爆紅的地方官員維弗爾（Jackie Weaver）也成為熱搜政治人物第八名。

電視熱搜詞方面，網絡流媒體Netfllix播出的《魷魚遊戲》（Squid Game）和《布裏傑頓家族》（Bridgerton）都是熱門搜索詞，而電影則有《沙丘》（Dune），《黑寡婦》（Black Widow）和《永恆族》（Eternals）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， Jaffa cakes 是蛋糕還是餅乾？

在熱門搜索問句方面，與今年10月臉書和WhatsApp在全球多地同時大規模死機有關的問題佔據首位，其他熱門問句還包括新冠疫情有關的各種問題，以及這個前十大熱門搜索問句中可能是最奇怪的問句：「香草味是從哪裏來的？」

另一個英國人長期以來的未解決疑問也是搜索熱門：「Jaffa Cake究竟是蛋糕或是餅乾？」