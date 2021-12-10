普京拜登會晤後 烏克蘭局勢下步走向的三種可能

31 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國和北約擔心俄國入侵烏克蘭。

美國總統拜登因為擔心俄國入侵烏克蘭和俄羅斯總統普京舉行了緊急會談。英國埃克塞特大學戰略與安全研究所的喬納森·馬庫斯分析局勢下一步走向。

俄羅斯和美國總統之間的視頻峰會是促進了他們之間的新外交諒解，還是莫斯科對烏克蘭的軍事威脅仍然非常現實？

僅靠一次對話並不能結束這場危機。現在，一切都取決於普京對這次會談怎麼看，以及他在未來幾天、甚至短短幾周內將收到和發出的信號。

這種情況的嚴重性怎麼強調也不過分。俄羅斯圍繞烏克蘭的軍事集結規模和性質是非同尋常的。美國情報來源警告說，克里姆林宮正在為多線攻勢做凖備，最早將於明年初發動，涉及約17.5萬名士兵。

美國海軍分析中心的邁克爾·科夫曼（Michael Kofman）是西方最了解俄羅斯軍事事務的觀察家之一。他說，人們的擔憂是正確的。

他告訴我，雖然目前的俄羅斯軍事機制可以應對一系列突發事件，但值得注意的是，它這次集結的戰鬥部隊和後續部隊的規模滿足了入侵和控制被佔領領土的部隊規模。

他說：「因此，它看起來完全像是一支凖備入侵的部隊，超過了2014 至 2015年（俄羅斯主要部隊最後一次直接參與戰鬥）為大規模軍事干預而設計的任何凖備。」

那麼，這次匆忙安排的美俄峰會將產生什麼影響呢？

從廣義上講，基本上有三種潛在的結果。面對西方採取一致的和懲罰性的經濟制裁的威脅，俄羅斯可能會退縮；或者可以開啟某種新的外交進程，以避免衝突；或者，也許一切都將按既定方針辦。

也許普京已經下定決心，只有採取直接的軍事行動，才能實現他在烏克蘭問題上的目標。考慮到西歐冬季的能源困境、被外界認為的拜登總統的軟弱，以及新冠疫情分散世界各國的注意力，現在是打擊的最佳時機。

第一種可能：普京退讓

這也許是最不可能的結果。普京先生已經將揮師出動，如果沒有取得某種勝利，大軍就不會回到他們的軍營。普京總統既有國際問題，也有國內問題。被人看作軟弱對他不利。

許多西方評論家認為，普京大談特談俄羅斯和烏克蘭的歷史有共同命運，這是誇張的。但普京就烏克蘭問題有他真正的擔憂。這不僅事關他認為烏克蘭漂移進入北約軌道的問題，而且也是在他認為在俄羅斯心臟地帶的一部分建立可行的民主制度產生後果的問題。

當然，他必須權衡明顯可感覺到的跨大西洋團結，以及經濟制裁的威脅。但俄羅斯以前曾經經受住了西方的制裁。他可能相信，鑒於莫斯科可能使用的能源武器，西方國家團結的堅強度也可以受到毀滅性的考驗。

第二種可能：外交解決方案

拜登總統不會接受俄羅斯對美國的要求，即否決烏克蘭加入北約的可能性。儘管在實際上，烏克蘭獲得任何此類成員資格都還有很長的路要走。那麼，美國是否會讓普京獲得一些更廣泛的外交利益，來阻止他選擇戰爭呢？

從某種程度上講，俄羅斯總統已經取得了小小的外交勝利，因為與美國總統的這次視頻峰會已經舉行了。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普京在2014年從烏克蘭手中奪回的克里米亞。

俄羅斯在烏克蘭周圍正在進行的軍隊集結迫使美國總統將對莫斯科的擔憂置於其外交政策議程的首位。

這是一個有力的提醒：儘管所有關於華盛頓的新戰略重點是有關中國的討論，但它不能忽視其在歐洲的長期承諾，如果莫斯科想動武的話，它可以至少暫時重新調整拜登政府的戰略重點。

重新回歸超級大國的談判桌，對普京來說是一個小小的加分項。但這還不大可能滿足他。儘管如此，美俄兩位領導人確實在2020年6月的日內瓦峰會上開始了新的對話。之後，雙方都對結果表示滿意。

最近這次會議觸及了超出烏克蘭問題以外的其他問題，其中一些問題是在日內瓦提出的。美俄就戰略穩定、勒索軟件以及伊朗等地區問題的聯合工作進行對話。

對莫斯科來說，這樣的討論聽來很悅耳。但是，討論又能走多遠呢？

它們能否為烏克蘭東部的分離主義親俄地區設想某種更新或修改的外交倡議，以取代基本上奄奄一息的明斯克第二階段和平進程？這是2015年的達成的外交協議，旨在在法國和德國領導人的調解下，結束頓巴斯地區涉及俄羅斯，烏克蘭和歐安組織的戰鬥。

美國本身是否會參與這樣的談判，提高這些會談的地位？這是有可能的。但這仍然不能解決俄羅斯對基輔政府和烏克蘭總體走向的根本擔心問題。

邁克爾·科夫曼認為，達成迫使烏克蘭做出讓步以換取俄羅斯撤軍的外交解決方案不太可能。

他認為，毫無疑問的是，俄羅斯傾向於迫使烏克蘭和美國改變政策；對前者是關於明斯克第二階段和平進程，對後者是關於國防合作的現狀和北約擴張的未來。

他說：「莫斯科希望美國同意事實上對烏克蘭進行中立化處理，這不僅對烏克蘭來說，而且對歐洲安全的管理方式都有深遠的影響。」

他告訴我，他目前根本沒有看到發生這種情況。同樣，考慮到利害關係，人們很難想象俄羅斯軍隊從戰場上撤退時在政治上也一無所獲。

第三種可能：軍事行動

無論它是否會發生，俄羅斯都正在為選擇軍事手段做凖備。這可能採取各種形式，從大規模襲擊，到對烏克蘭東部的重大入侵行動。目標之一是與烏克蘭軍隊的主要戰鬥人員進行交戰，並對他們進行沉重的打擊，以至於迫使基輔政府必須重新考慮其立場。

入侵一個人口有敵意的領土具有重大風險。烏克蘭武裝部隊擁有一些西方武器並且得到了培訓，自2015年以來有了很大的改善。

然而，近年來俄羅斯軍隊也有所發展。俄羅斯正在建立的火力打擊能力令人印象深刻。儘管一再討論烏克蘭的主權，但北約屆時無法、也不會幫助烏克蘭。如果對烏克蘭增加武器供應，可能只會成為俄羅斯發動戰爭的理由。

莫斯科對沖突成本的計算也可能受到之前的軍事部署的影響。雖然西方目前通過伊拉克和阿富汗戰略失敗的棱鏡來看待軍事行動，但俄羅斯可能會採取截然不同的觀點。它在格魯吉亞的行動，它對克里米亞的佔領，它在烏克蘭東部的戰鬥，更不用提它在敘利亞的參與，都可能被普京視為相對的勝利。

儘管對所有軍事突發事件都有應對預案，邁克爾·科夫曼仍然認為，如果發生軍事行動的話，那規模將是巨大的。他認為，俄羅斯在經濟、政治和軍事上處於2014年以來執行此類行動的最佳狀態，這並不是說它一定就會發生，而只是表明相對於其他時期，對發動此類軍事進攻行動的限制最少。

現在要關注什麼？

美國在拜登與普京會談後發表的聲明稱，兩位領導人要求他們的團隊「跟進」。這表明至少對話可能會繼續下去，溝通的渠道仍然開放。

那麼，避免戰爭的概率有多大呢？我們應該注意觀察哪些可能表明敵對行動即將爆發的徵兆？

邁克爾·科夫曼（Michael Kofman）說：「戰爭是一個政治問題，有關跡象將在很大程度上是政治性的。俄羅斯的官方立場在很多方面都是無從判斷的，並沒有為達成協議提供樂觀的空間。」

在軍事方面，雖然入侵並非迫在眉睫，但在任何行動之前的幾周和幾天內，都可能會出現許多跡象和警告。俄羅斯軍隊的性質和部署及其動向就是一個跡象。

就目前而言，邁克爾·科夫曼的觀點是，緊張局勢將繼續下去。他表示，從目前情況看，俄羅斯可能會繼續加強在有關地區的武裝力量部署，如果他們致力於實施軍事行動方案，將繼續為武裝力量提供大規模行動所需的支持和後勤要素。