熊貓外交：愛丁堡大熊貓再續租約 回顧陽光和甜甜產子未果的艱辛

34 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 甜甜

英國愛丁堡動物園已經證實，從中國租借的一對大熊貓陽光和甜甜10年租期結束後將再延續2年。

本來，按規定這對大熊貓滿10年租期後將必須歸還中國，但現在可以在愛丁堡繼續生活2年。

愛丁堡每年向中國繳納75萬英鎊的費用（相當於675萬人民幣），但這兩年的費用將減半。

愛丁堡動物園還證實，這兩年中將不再嘗試熊貓的交配繁殖。

過去10年中，愛丁堡公務員的熊貓團隊一共嘗試過8次人工授精努力，但均以失敗告終，最近一次是在2021年初。

BBC蘇格蘭記者斯蒂文·布洛克斯特（Steven Brocklehurst）回顧了陽光和甜甜這對「情侶」旅英10年育子的艱辛歷程。

搖滾明星般的歡迎

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 大熊貓專機

10年前（2011年12月4日），陽光和甜甜乘坐專機萬里迢迢來到愛丁堡動物園落戶，受到搖滾明星般的歡迎。

在陽光和甜甜抵達愛丁堡之前，英國動物園已經17年沒見過大熊貓蹤影了。

可以想象，英國公眾的興趣和熱情。

1994年，倫敦動物園的最後一隻大熊貓明明在與德國柏林租賃的一隻雄性大熊貓寶寶試圖嘗試交配時，兩隻大熊貓「大打出手」，最後明明被提前歸還給中國。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 愛丁堡動物園熱烈歡迎陽光和甜甜。

為租借大熊貓來英國，愛丁堡動物園與中國進行了長達5年的協商與談判，最後商定以每年75萬英鎊的費用租賃一對大熊貓（這筆費用將用於中國大熊貓的保護與研究）。

而且，如果熊貓產仔，大熊貓幼崽在2歲以後也將歸還給中國。

動物園新寵

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 各種熊貓紀念品應運而生。

這對大熊貓在愛丁堡動物園落戶後立即成為當之無愧的明星。它們喜愛吃的竹子特地從荷蘭運過來。動物園也花費巨資為他們打造了舒適的新居。

兩隻大熊貓在愛丁堡動物園各自家中安頓下來，並似乎適應良好。動物園決定，一旦機會合適，它們可能會繁殖。

當時陽光和甜甜都是8歲，正值青壯年時期，兩隻熊貓之前都分別做過父母。

雌性大熊貓每年有一次發情期，而且只有36個小時的窗口，育子難度很大。

如果是在野外，它們可以和多只伴侶交配，但愛丁堡動物園團隊希望看看陽光自己能否與甜甜交配成功。

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「時機成熟」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 陽光（左）和甜甜（右）

2012年4月初，機會來了。

甜甜（雌性）通過呼叫向陽光（雄性）釋放信號。而陽光那一段也在養精蓄銳，塊頭長了不少。陽光甚至雙掌倒立，到處留下自己的氣味。

中國一位熊貓專家判斷時機已經成熟，工作人員打開兩隻熊貓籠子之間的「愛情隧道」大門。

兩隻熊貓第一次會面不無風險，因為，有時大熊貓會攻擊對方。但令人欣慰的是，它們沒有。

它們在一起玩耍、摔跤，並伴隨各種叫聲，甜甜有點躁動不安。

工作人員把它們分開一會，然後又讓它們在一起。

它們幾次試圖交配，但甜甜的尾巴擋在中間，管理員試圖用長桿把尾巴移開，但最後，甜甜和陽光未能交配成功，只好等待下一年。

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辛苦徒勞

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 甜甜2013年第一次接受人工授精

2013年春天，愛丁堡大熊貓團隊採用了雙軌戰術：他們既給陽光和甜甜提供自然交配機會，同時還採取人工授精手段。

愛丁堡團隊採集了陽光的精子，同時還有德國熊貓寶寶生前冷凍的精子。

這一次，雖然甜甜和陽光又沒有自然交配成功，但人工授精卻成功了。遺憾的是，甜甜的孕期未能足月。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 陽光之前也做過爸爸

2014年，甜甜再度懷孕，然而，結果又和上次一樣。

2015年，動物園管理員相信甜甜在孕期晚期再次失去胎兒，被身體「吸收了」。

就這樣，一共經歷了8次人工受孕，最近的一次是在今年初。

一些動物權利保護人士批評愛丁堡熊貓人工受孕的做法，稱這樣做只顧賺錢不顧熊貓福祉。他們還說，熊貓不是繁殖機器，不應為取悅人類而不斷受到人工授精的折磨。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 愛丁堡動物園的熊貓吸引了許多參觀者。

愛丁堡動物園是慈善機構，在甜甜和陽光到來之前曾出現虧損，在中國大熊貓在動物園落戶後2年之內就扭虧為盈，但之後幾年，參觀者人數開始下降。

新冠疫情給動物園帶來巨大衝擊和問題。2018年，陽光由於腫瘤原因還做了雙側睾丸切除手術，而18歲的甜甜也處於她生育期的尾聲。

但蘇格蘭皇家動物學會（RZSS）首席執行官菲爾德對這對大熊貓延長租賃2年的消息表示特別高興。