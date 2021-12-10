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今年聖誕不收禮？這個媽媽的暖心計劃吸引全澳大利亞參與
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今年聖誕不收禮？這個媽媽的暖心計劃吸引全澳大利亞參與
21 分钟前
聖誕節不一定是收禮物的節日，這位澳大利亞媽媽想到一個方法，令大家慶祝聖誕的同時，也可以幫助一些有需要的人。
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