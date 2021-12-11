多國外交抵制冬奧會、台灣「四大公投」、普京出訪印度等本周重要新聞

21 分钟前

圖像來源，Getty Images

12月第一周，多個國家宣佈抵制北京冬奧會，北京稱將「堅決反制」。台灣即將舉行「四大公投」，有關話題的熱度持續增加。在香港，嚴格的疫情控制措施仍在持續，兩位國泰航空飛行員向BBC講述這些措施如何影響他們的精神健康。

在國際層面，俄羅斯總統普京出訪印度，與印度總理莫迪在德里會晤。美國總統拜登與普京舉行線上虛擬會晤，討論烏克蘭東部邊境問題。中美洲國家尼加拉瓜宣佈與台北斷交，轉而承認北京。

剛剛過去的一周，BBC中文網的以下新聞內容受到讀者關注。如果你錯過了，我們帶你一一回顧。

圖像來源，DPP , Taiwan 圖像加註文字， 台灣年底舉行的"四大公投案"，蔡英文在民進黨發表談話，她提出"四個不同意"，下令全黨阻止"四大公投"過關。

台灣又將舉行公民公投。包含「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」及「第三天然氣接收站（三接）遷建」的四大公投案，即將在12月18日舉行投票。

此次攸關台灣重大民生及環保的公民投票，外界分析不僅將影響台灣政黨政治，也與台美關係相關。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「五眼聯盟」中所有成員明確表示不派高級政要參加冬奧會。

美國白宮周一（6日）宣佈對北京東奧會進行外交抵制，不派遣任何外交或官方代表參與，但運動員仍將參加比賽。隨後澳洲、加拿大、英國等陸續宣佈類似決定。

有分析稱， 隨著有更多國家加入其中，北京會感到失臉面， 基於「面子」和國家形象問題，可能從雙邊合作領域和對贊助奧運會的國際企業下手作出反制。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 國泰空服員與客機飛行員工作量大減，同時要面對世界各地持續改變的隔離檢疫措施。

香港既是世上數一數二的航空樞紐，也是世界上新冠病毒防疫措施最為嚴苛的地區之一。兩位國泰航空飛行員向BBC講述這些措施如何影響他們的精神健康，讓他們的個人生活壓力倍增。

「你就像處於永久隔離中。」

香港旗艦航企國泰航空的飛行員Pierre說，光是今年，他有將近150天花在隔離檢疫之上。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 普京將在12月6日（周一）出訪印度（資料圖）

俄羅斯總統對印度的訪問總能喚起人們的往日記憶。莫斯科與德里的關係可以追溯到冷戰時期，自那時起一直很牢固。

這種「全天候」的伙伴關係是全球外交的成功故事之一，也是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和印度總理莫迪（Narendra Modi）周一（12月6日）在德里會晤時期待達到的標凖。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 普京在索契通過視頻參加了虛擬會晤。

美國總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周二（12月7日）舉行線上虛擬會晤。美國表示，由於擔心俄羅斯入侵烏克蘭，華盛頓正凖備「強有力的回應」。

美國表示，拜登在視像會議中表達了對俄軍在邊境集結的深切關注，並威脅要採取「有力的經濟和其他措施」。

俄羅斯則表示不會襲擊烏克蘭。普京指責基輔進行挑釁，並要求獲得保證北約不會東擴以及避免在俄附近部署進攻性武器。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 尼加拉瓜宣佈與台灣斷交後數小時，中國與尼加拉瓜代表在天津簽署恢復邦交聯合公報。尼方簽署代表為奧爾特加總統之子勞雷亞諾·法昆多·奧爾特加·穆裏洛（Laureano Facundo Ortega Murillo）。

中美洲國家尼加拉瓜宣佈與台北斷交，轉而承認北京。這讓台灣邦交國減少至14個。

這次邦交變更發生在尼加拉瓜總統丹尼爾•奧爾特加（Daniel Ortega；台灣譯名奧德嘉）當選連任一個月之際。尼加拉瓜外交部長丹尼斯•蒙卡達（Denis Moncada）發表聲明稱，中華人民共和國是「代表全體中國人民的唯一合法政府」，台灣是「中國不可分割的領土」。北京不久便公布兩國在天津簽署了恢復邦交聯合公報。

台灣外交部星期五（12月10日）形容尼加拉瓜「片面終止」對台外交關係，中華民國台北政府「至感痛心與遺憾」。美國批評奧爾特加並非妥為當選，不能代表尼加拉瓜人民意願。