緬甸政變：在拘留中遭受虐待和折磨的女性

勞拉·歐文（Lara Owen）和柯·昂（Ko Ko Aung）

BBC記者

29 分钟前

根據BBC獲得的記錄，緬甸女性在羈押期間受到酷刑、性騷擾和強姦威脅。

今年早些時候，五名女性因抗議該國的軍事政變而被拘留，她們稱，被捕後在拘留系統中受到虐待和折磨。

為了保護她們的安全，以下陳述顯示匿名。

警告：文章包含令人不安的描述。

自今年2月緬甸軍方奪取政權以來，抗議活動席捲全國，女性在抵抗運動中發揮了重要作用。

人權組織說，雖然緬甸軍方以前也使用過失蹤、劫持人質和酷刑等手段，但自政變以來，暴力已經變得更加普遍。

根據非營利人權組織援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）的數據，截至12月8日，有1318名平民在對民主運動的軍事鎮壓中被殺害，其中包括93名女性。

在這些女性中，至少有8人在拘留期間死亡，其中4人在審訊中心被折磨致死。

總共有10200多人被拘留，其中包括2000多名女性。

民主活動人士索·梅（Ein Soe May）被監禁了近6個月，前10天是在緬甸一個臭名昭著的審訊中心度過，她稱自己在那裏遭到性侵犯和折磨。

索·梅告訴BBC，她在一天早上製作抗議標語時被捕，並被塞進一輛麵包車的後座。

「當我到達（秘密地點）時，已經是晚上了。我被蒙住眼睛，在去審訊室的路上躲避想象中的物體，他們還愚弄我，」索·梅說。

逮捕她的人對她進行了審問，每出現一個不滿意的回答，他們就用竹棍打她。

索·梅說，她還被反覆追問她的性生活細節。一名審訊者威脅道：「你知道我們怎麼對待最終來到這裏的女人嗎？強姦並殺害她們。」

之後，她被蒙住眼睛，遭到了性侵犯。她說：「他們拉下我穿的超大號上衣，露出我的身體，邊拉邊摸我。」

後來，她的眼罩被取下，她看到一名警衛從左輪手槍中取出子彈，只留下一發。

她說，當她不透露有關自己的詳細信息時，他們讓她張開嘴，「將裝有子彈的左輪手槍強行塞進了嘴裏」。

臨時拘留中心

根據人權觀察組織（HRW）的緬甸研究員曼尼貌（Manny Maung），審訊中心「可能在任何地方，包括臨時關押地點、軍營房間，甚至是廢棄的公共建築。」

緬甸一名律師在接受BBC採訪時證實了這一點，但出於安全考慮，她要求不具名。她說，她代理的幾名在押人員也說，在審訊過程中遭到了酷刑和性侵犯。

「我的一個客戶被錯誤地指認，但還是被捕了。當她解釋自己不是當局所指控的那個人時，她被一根鐵棍反覆抽打小腿，直到失去意識。」律師說。

她還說，這名女子隨後「被送到另一個審訊中心，她說一名男警衛告訴她，如果和他上牀，就會把她釋放」。

這位律師說，緬甸的法律體系不透明，像她這樣的律師有時也無能為力。

「我們試圖挑戰（逮捕和審訊），但我們被告知這些程序是合法的，（審訊人員）是接到命令後行動的。」

雖然無法核實索·梅的說法，但BBC採訪了其他女性被拘留者，她們也表示自己在審訊中心遭到酷刑和性侵犯。

「他們強迫我舉起三指敬禮（在緬甸，這是反抗的象徵）一個多小時，一名警衛撫摸我的頭髮來恐嚇我，」一名囚犯說。

另一名婦女被帶到瑞比塔爾鎮的一個審訊中心，她說：「他們把女孩們從房間裏拖了出來。有些女孩回來的時候，衣服上的扣子沒扣或不見了。」

「假新聞」

BBC把索·梅的證詞交給了緬甸信息部副部長佐敏吞（Maj Gen Zaw Min Tun）少將，後者否認軍方實施了任何酷刑，並稱之為「假新聞」。

今年早些時候，軍方播放了一名女性囚犯的照片。她的臉被打得面目全非。這張照片迅速走紅。

這名女性仍然在監獄裏，面臨武器指控。

BBC詢問佐敏吞少將，為何軍方不隱瞞傷勢。

他說：「這可能發生在逮捕時。她們嘗試逃跑，我們必須抓住她們。」

單獨監禁

虐待不僅僅發生在秘密審訊地點。

一位50多歲的活動人士（我們稱她為林女士）向BBC描述了她在仰光永盛監獄被單獨監禁40多天的經歷。

林女士的牢房裏除了她穿的衣服什麼都沒有，甚至沒有必要的藥物。在被拘留期間，她變得越來越虛弱。

「我躺在黑暗中，擔心自己會死，」她說。「有時，我聽到附近的牢房裏有喊叫聲。我一直在想誰被打了。」

她說，有一天一名男警官和幾名女警官走進她的牢房。

她說：「當他們凖備離開時，我注意到那個男警官正用相機拍我。」她提出投訴，但表示投訴是「徒勞的」。

人權觀察組織研究員曼尼貌告訴BBC，在監獄裏，通常約有500名女性被塞進最多只能容納100名囚犯的房間。她們必須輪流睡覺，因為不能同時躺下。

她說，她們還被剝奪基本的衛生設施，這樣做「剝奪了她們的基本權利」。

被帶到瑞比塔爾審訊中心的女性在監獄裏也經歷了這種情況。

她說：「剛從審訊中心來的那些女性身上的傷口還沒有癒合，有些人還在經期，在被拘留7天後才被允許洗澡。」

去年10月，在對5000多名囚犯的大赦中獲釋的索·梅表示，她擔心因抗議活動而再次被捕。

她說：「我知道總有可能再次被捕，甚至死亡，但我想為我的國家做點什麼。」

「雖然我覺得不安全，但我想繼續成為這場運動的一部分。」

插圖：Davies Surya和Jilla Dastmalchi

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