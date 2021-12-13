普京回憶蘇聯解體：「我在1990年代曾兼職做出租車司機」

30 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普京在哈巴羅夫斯克試開一輛俄羅斯國產品牌拉達（Lada）汽車。（2010年資料圖片）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）近日談及對於1991年蘇聯解體的遺憾，並透露他曾不得不兼職做出租車司機，補貼收入以維持生計。

1990年代蘇聯解體引發的經濟動蕩，曾迫使很多俄羅斯人尋求新的賺錢方法。

普京形容，蘇聯解體摧毀了歷史意義上的俄羅斯。

這一說法可能引發外界猜測普京對於烏克蘭的圖謀，它是前蘇聯的加盟共和國。

俄羅斯目前在與烏克蘭接壤的邊境地區聚集了超過9萬軍隊，外界擔心俄羅斯正在計劃入侵。

俄羅斯對此表示否認，指控烏克蘭在挑釁，並要求得到北約（NATO）不會東擴的保證。

普京首次談及個人困境

普京的有關說法出自一部名為《俄羅斯，最近的歷史》（Russia, Latest History）的紀錄片，該片於周日（12月12日）播出。

「那是歷史意義上的俄羅斯在蘇聯時期的一次解體，」普京說，西方曾相信俄羅斯進一步解體只是時間問題。

眾所周知，普京一直將蘇聯解體視作一場悲劇，但這是他首次談及自己當時的個人困境。

「有時候我不得不去賺外快，」他說，「我是說，開車賺外快，做私人司機。說實話，談起這些並不令人愉快，但不幸的是，事情確實如此。」

在當時的俄羅斯，出租車很少見，很多人會私下開車接送陌生人來維持生計。一些人甚至會使用公務車，比如救護車等，來作為出租車。

眾所周知普京曾是蘇聯安全組織克格勃（KGB）的特工。

但在1990年代初期，他在聖彼得堡市長阿納托利∙索布恰克（Anatoly Sobchak）的辦公室工作。他一直堅稱，在1991年對蘇聯總統米哈伊爾·戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）的政變導致蘇聯解體之後，他已經從克格勃辭職。

對烏克蘭措辭趨於強硬

普京近日對烏克蘭的措辭趨於強硬，指該國東部的交戰狀況如同「種族滅絶」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 親俄的反對派在烏克蘭東部持續與政府軍交戰。

自2014年起，俄羅斯支持的烏克蘭反對派一直在該地區與政府軍交火，而隨著俄羅斯在邊境聚集軍隊，情勢越發緊張。

上周，美國總統拜登曾與普京進行視頻通話，被看作是試圖緩和緊張的一次努力。

華盛頓方面向克里姆林宮發出警告，指俄羅斯若進攻烏克蘭，美國將會採取嚴厲制裁。

俄羅斯則指控烏克蘭挑釁，並正尋求北約保證不會東擴以及在靠近俄羅斯國境的地帶使用武器。

烏克蘭當局表示，莫斯科可能計劃在1月底發起軍事進攻，不過美國官員表示，目前尚不清楚普京是否已有決定。

拒絶「轟炸員」

BBC記者 帕特里克·傑克遜（Patrick Jackson）

我有一天晚上確實坐上了一輛正在回總站的巴士，但後來我遠離了這種尋求應急交通工具的做法……

那是我在1990年代的俄羅斯發現客串做出租車的各種車輛之一。在當時的莫斯科，我認識的每一個年輕人似乎都在使用這種服務，而最終，每一個家裏有車的俄羅斯男人似乎都在兼職做「轟炸員」，那是兼職出租車司機的外號。

我在1989年作為學生首次踏足這裏的時候，這種坐車方式只有兩條不成文規定：車上有多於一個人時不要上車，還有在出發前就談好價格。當時的正式出租車根本不夠。通常你冒的最大風險不過是，若是碰上個大男人作風的司機，你扣上安全帶的舉動可能會冒犯他。

1991年蘇聯解體的時候，盧布貶值，非正規市場迅速生長，你可能會坐上各式人等開的車。