韓國總統文在寅：美國、中國、朝鮮原則同意正式宣告朝鮮戰爭結束

34 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 韓國總統文在寅，2021年12月13日在澳大利亞首都堪培拉舉行澳韓雙邊峰會。

韓國總統文在寅說，美國、中國和朝鮮原則上同意正式宣告朝鮮戰爭結束。

文在寅在澳大利亞首都堪培拉的澳韓雙邊峰會會談後與澳大利亞總理莫里森舉行的聯合新聞發佈會上宣佈了這一消息 。

但是文再寅還說，由於朝鮮提出的一些要求，談判尚未開始。

1950年到1953年的朝鮮戰爭（韓戰）停火之後朝鮮半島一分為二。

此後，中國支持的朝鮮和美國支持的韓國從技術層面上來講仍然處於戰爭狀態，韓朝關係持續緊張。

文再寅出任韓國總統後，施政重點之一是與平壤保持接觸，一直推動正式終結朝鮮戰爭。但是觀察人士認為，這一目標很難實現。

朝鮮想要得到什麼？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正

9月間，朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正發出信號，稱平壤可以考慮談判，但前提是美國必須放棄她所說的針對朝鮮的「敵對政策」。

平壤一直強烈反對美軍駐扎在韓國、韓美每年舉行軍事演習、美國為首的針對朝鮮武器計劃的制裁。

但是華盛頓多次重申，朝鮮必須首先放棄核武器，然後才可以解除制裁。

周一（12月13日），文再寅說，朝鮮仍在繼續提出這些要求，作為會談的前提條件。

「正因為如此，我們無法坐下來討論、談判宣佈（正式停戰）......我們希望會談能夠開始，」文再寅說。

韓國領導人此前曾經說，宣佈正式終結戰爭可能會推動朝鮮放棄核武器。

達成終戰協議的難度有多大？

BBC駐首爾記者比克爾分析：

文再寅總統剩下的時間不多了。他將於明年三月離開青瓦台卸任。執政五年期間，他多次誠懇呼籲，希望給朝鮮半島帶來永久和平。

但是，朝鮮似乎更加一意孤行；平壤和首爾握手、承諾的日子似乎已經結束。至少目前是這樣。

把正式終戰協議擺到談判桌上是文再寅最後一線希望。

但是他面臨巨大的挑戰。美國似乎對這個計劃不太熱情。拜登政府看起來願意談，當然了，誰也不想朝鮮半島永遠處於戰爭狀態。但是有人相信，終戰協議意味著獎勵金正恩、而且無法保證會得到任何回報。

支持者說，終戰協議是外交姿態--給朝鮮安全保障的起點；反對者則說，平壤可以用此要求美國從韓國撤出現有的28500名駐軍，結束每年一度的韓美聯合軍事演習。

朝鮮官方媒體曾經形容終戰協議的構想「不成熟」。

擺在文再寅面前的另外一個大問題是：韓國（當年）沒有簽署停戰協議。他可以繼續努力推動各方坐在談判桌前，但是，讓各方一致同意所有細節，難度無異攀登外交珠峰。

美國和中國說了什麼？

10月間，美國國家安全顧問蘇利文在一次新聞發佈會上說，關於達成宣告正式終戰的協議，美國「可能對不同階段有關條件的順序和時間有一些不盡相同的看法。」

韓國官方通訊社韓聯社上個星期報道中援引韓國駐北京外交官說，中國外長楊潔篪承諾，北京支持「推動宣告終戰」。

朝鮮戰爭為什麼仍未正式終結？

圖像來源，AFP/GETTY 圖像加註文字， 朝鮮半島至關重要的三八線

1953年7月27日在板門店簽訂的《朝鮮停戰協定》的主要內容是設立了軍事分界線。

雖有停戰協定，但雙方未簽署和平條約，因此朝鮮戰爭從國際法上來講並未正式終止，「三八線」地區仍是世界上最危險的軍事對峙區域，不時發生小規模朝韓軍事衝突。

值得一提的時，當時南韓領導人李承晚反對下，韓國並未在停戰協定上簽字，不過韓國執行了協議的條款。