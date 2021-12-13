尼加拉瓜和台灣斷交後獲中國捐贈新冠疫苗

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 首批國藥疫苗已經運抵尼加拉瓜

在與台灣斷交、轉而承認北京數日之後，尼加拉瓜宣佈將獲得中國捐贈100萬劑新冠疫苗。

尼加拉瓜政府代表周日（12月12日）返國，帶回這一消息。

當地媒體播出的畫面顯示中國國航班機落地、交運20萬劑中國國藥的新冠疫苗。

尼加拉瓜官員說，他們「極其感謝」與北京恢復了關係。

尼加拉瓜總統丹尼爾·奧爾特加（Daniel Ortega；台灣譯名奧德嘉）的兒子、總統顧問之一勞雷亞諾·奧爾特加·穆利洛（Laureano Ortega Murrillo）說，「我們帶回了好消息--向尼加拉瓜人捐贈100萬劑疫苗。」

尼加拉瓜成年人口中，目前只有38%完整接種新冠疫苗，至少有67%已施打一劑。

尼中邦交

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 尼加拉瓜2021年12月和中國恢復邦交

上周五（10日），尼加拉瓜外交部長丹尼斯·蒙卡達（Denis Moncada）發表聲明稱，中華人民共和國是「代表全體中國人民的唯一合法政府」，台灣是「中國不可分割的領土」。

北京不久便公布，中尼兩國在天津簽署了恢復邦交聯合公報。

台灣外交部形容尼加拉瓜「片面終止」對台外交關係，中華民國台北政府"至感痛心與遺憾"。

美國批評奧爾特加不能代表尼加拉瓜人民意願。

近期，華盛頓及其盟友多次重申對台灣的支持。11月，歐盟國家立陶宛允許台灣設立駐立陶宛台灣代表處，中國決定將其與立陶宛的外交關係降為代辦級，表達「強烈不滿和嚴正抗議」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 過去五年間，三個中美洲國家——巴拿馬、薩爾瓦多和多米尼加共和國——先後與台北斷交

疫苗外交？

台灣曾是尼加拉瓜重要貿易伙伴之一。

過去五年間，三個中美洲國家——巴拿馬、薩爾瓦多和多米尼加共和國——先後與台北斷交。

台灣外交部發言人歐江安5月14日又曾表示，獲取疫苗是人道議題，不應淪為政治操作的工具。