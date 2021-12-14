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尼加拉瓜與台斷交轉向中國，居民憂日常生活受影響
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尼加拉瓜與台斷交轉向中國，居民憂日常生活受影響
54 分钟前
中美洲國家尼加拉瓜宣佈與台灣斷交後，旋即與北京恢復外交關係。首度馬拿瓜的居民擔憂這會帶來當地物資短缺，價格上漲，影響當地人日常生活。
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