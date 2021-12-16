《魷魚遊戲》現象剖析：外語字幕片是否迎來風靡全球的新時代

艾爾·霍納

（Al Horner）

16 分钟前

圖像來源，Netflix 圖像加註文字， Netflix推出的《魷魚遊戲》在全球各地熱播引發關注

2020年韓國導演奉俊昊以《寄生蟲》（Parasite，另譯《上流寄生族》/《寄生上流》）一片贏得奧斯卡最佳影片的時候，他在台上說，「如果你克服電影院銀屏上一英寸高的字幕障礙，你會發現更多更棒的電影。」

西方電影觀眾過去很少看非英語電影，更糟糕的是，他們可能會看美國改編翻拍的外國電影。

短短不到一年，奉俊昊當時的願望就實現了。

過去幾個月裏除非你住在荒島上，過著沒有互聯網的日子，或是參加與外界隔絶的真人實境秀，否則你不會沒有聽說過《魷魚遊戲》（Squid Game）。這個在網絡流媒體Netflix上面熱播的韓國電視劇，全球收視觀眾超過1.4億人，成為Netflix收視率最高的節目。

如果你在10月底參加了萬聖節派對，你一定看到許多人打扮成劇中人物，不論是綠色運動服或是粉色連身服加上面具。

圖像來源，Netflix 圖像加註文字， 《魷魚遊戲》帶來的「椪糖挑戰"在TikTok上就掀起熱潮

從韓國首爾到英國倫敦，《魷魚遊戲》的觸角伸展到全球各地。過去幾年也有一些電視劇走紅全球的現象，例如Netflix播映的《養虎為患》（Tiger King）就在新冠疫情第一次封城期間讓許多呆在家裏的人連續追劇，這股熱潮甚至蔓延到社交媒體引發討論。而在新冠疫情之前，也有《怪奇物語》（Stranger Things）和《權力遊戲》（Game of Thrones）等電視劇造成一股文化風潮。

和上述那些風靡一時的電視劇相比，《魷魚遊戲》捲起的熱潮更加不容易，因為要讓全球觀眾接受這部電視劇，觀眾還必須跨越奉俊昊所說的「一英寸高的字幕障礙」。英國估計有數千萬的觀眾跨越字幕障礙看了《魷魚遊戲》，而且據說大部分英國觀眾看的是韓語發音配英文字幕的，就像導演黃東赫所希望的那樣，而不是觀看英語配音的版本。

過去也有非英語電影獲得西方電影獎的殊榮，例如《寄生蟲》，吉列爾莫·德爾托羅（Guillermo Del Toro）的《潘神的迷宮》（Pan's Labyrinth），還有李安導演的《臥虎藏龍》（Crouching Tiger Hidden Dragon）等，這些非英語電影本身就是傑出的電影作品，有沒有贏得西方電影獎項並不影響其藝術傑作。但是《魷魚遊戲》在全球各地取得了主流知名度，這是其他非英語電影或電視作品從未獲得的成績。

《魷魚遊戲》向觀眾們提出了一個問題：是什麼讓這部電視劇在2021年如此風靡全球，打破西方觀眾對非英語片內容的猶豫和難以接受？《魷魚遊戲》的成功對2022年和未來的電影電視意味著什麼？是曇花一現的流行文化，或是非英語片稱霸全球的黎明？

消除文化隔閡

美國西雅圖的文化評論員戴維·陳（David Chen）表示，過去他成長年代能看到像《魷魚遊戲》這樣的作品唯一的方式就是通過一些非法的盜版網站和品質很差的DVD，「但是現在和以前不同了，現在這已經是一個巨大的娛樂市場，」戴維·陳也是很受歡迎的娛樂播客主持人，他提出了一個很有力的觀點，10年或20年前，西方主流市場不可能像現在這樣那麼容易在Netflix上面就能看到《魷魚遊戲》，《魷魚遊戲》也不可能取得如此的成功。

在網絡流媒體出現之前，大部分的電視頻道很少有機會播出非英語節目，《魷魚遊戲》最多最多也不過就是作為熱門影集出版套裝DVD發行，而絶對不會有現在這樣的成績。在2000年代初期網絡流媒體電視尚未成熟的時候，當時人們喜歡購買套裝DVD，將整套電視劇搬回家日以繼夜煲電視劇。

圖像來源，Curson International 圖像加註文字， 韓國電影《寄生蟲》獲得奧斯卡最佳影片

西方觀眾很少有機會接觸到非英語作品，很大原因是因為主流片商和電視台認為西方觀眾不喜歡看影片時還要閲讀字幕，「片商宣稱觀眾不喜歡閲讀字幕，因為讀字幕太累人，讓觀眾分心不能專注看劇，但我們每天都在閲讀文字，在手機上，在生活任何其它方面上，所以我認為這個觀點很奇怪。」為《寄生蟲》翻譯英文字幕，住在首爾的影評人作家帕奎特（Darcy Paquet）表示。「多年以來，字幕存在一個形象問題，在想像中以為人們不喜歡看字幕。」

《魷魚遊戲》的成功表明字幕並不是問題，或至少不像人們認為的那麼嚴重，這也消除了那個看不見的文化把關人，傳統電視平台上，一天就只有24個小時，製作節目再多也不能播出超過24小時，但是對Netflix網絡流媒體而言，他們的平台上空間無限大，任何網絡流媒體理論上都可以把所有內容都放到平台上供全球觀眾自行選擇內容觀看。Netflix 2016年在韓國推出之後，已經委託當地團隊創作了80個在地節目，所有節目都通過字幕或配音向全球觀眾播放。

Netflix的內容負責人薩蘭多斯（Ted Sarandos）2018年時表示，「如果下一個《怪奇物語》來自美國以外國家那就會很有趣，到目前為止，還沒有像那樣風靡全球的電視劇來自好萊塢以外的地方。」很明顯的Netflix不只是說說而已，該網絡流媒體平台已經悄悄地在各地市場製作像《魷魚遊戲》這樣的原創影集，例如西班牙的《紙鈔屋》（Money Heist），以及德國的《暗黑》（Dark），並為其進入全球市場創造條件，提供必要工具。

圖像來源，Netflix 圖像加註文字， 西班牙劇《紙鈔屋》走紅Netflix

「網絡流媒體很認真地把其他國家的節目重新包裝，讓這些節目更容易讓其他觀眾接受，」戴維·陳表示，他指出《魷魚遊戲》的成功是這類嘗試的最終成果，可以說，在那之前的《紙鈔屋》、《暗黑》，法國的《亞森·羅賓》（Lupin）都為《魷魚遊戲》的成功鋪平了道路。

《魷魚遊戲》證明了不一定要說英語才能打進英語系國家，現在一些熟悉產業的專家認為，Netflix和其他網絡流媒體競爭者會進行更快更多的投資在其他國家製作並行銷更多非英語內容。Apple TV+最近就大力宣傳首部原創韓國影集《Dr Brain》，該片由《寄生蟲》韓國影星李善均主演。「在六個月之前，Apple TV+可能不會那麼大力宣傳這部影集，但在《魷魚遊戲》爆紅之後，情況變得完全不一樣了。」

更多韓國原創影集

《魷魚遊戲》走紅之後最明顯的效應就是更多的韓國原創內容被推升到全球舞台上。市場是存在的：10月底英國《衛報》一篇報道告訴讀者如果你喜歡《魷魚遊戲》的話，還可以看哪些韓國電視劇，該片文章是《衛報》網站前10名閲讀內容，其他前10名最多閲讀文章包括臉書內部洩漏文件以及英國面臨再度封鎖危機，可見讀者對韓國原創內容的關注程度。

「觀眾對韓國原創內容的興趣上升到前所未有的高度，」帕奎特表示，這是一個經過「長時間逐漸形成的過程」，從20多年前韓國導演樸讚鬱的《老男孩》（Oldboy）就開始了。「很久以前就有一些電影打動了部分外國觀眾的心，但過去這一、兩年感覺變化更大，未來一定會有更多。」

熟悉網絡流媒體的專家表示，好萊塢電影電視製作經過新冠疫情重創尚未完全恢復，網絡流媒體會推出更多韓國節目乘勝追擊，並確保他們的平台上隨時都有新的內容。「每個人都想做出下一個《魷魚遊戲》，網絡流媒體大筆投資韓國原創內容，在短期缺少原創內容的情況下，網絡流媒體會購買現有的，但西方觀眾沒看過的韓國片。」

網絡流媒體平台上面韓國節目佔據的版面已經越來越明顯，Netflix的韓國劇《地獄公使》（Hellbound）就獲得大量曝光，在用戶的推薦名單上面顯著位置，這在《魷魚遊戲》之前是不太可能出現的，《地獄公使》後來也超越《魷魚遊戲》，成為Netflix 11月收視率最佳節目，首映後就在80多個國家奪冠。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2016年韓片《屍速列車》叫好又叫座

韓國電影電視近年來逐漸嶄露頭角，《地獄公使》導演延尚昊，早在2016年就拍出了叫好叫座的殭屍驚悚片《屍速列車》（Train to Busan），該片在韓國和亞洲各地上映後取得票房佳績，慢慢的口耳相傳也獲得西方觀眾的好評，在2020年拍攝續集，如今還等著美國重新翻拍。

過去五年來，韓國的電影電視越來越受到全球市場矚目，導演延尚昊最近在接受《時代雜誌》訪問時表示，「韓國內容在過去10到15年之間逐漸贏得全球觀眾的信心……看起來可能很突然，但我相信許多電影電視工作者能夠憑著高品質內容在全球市場上逐漸累積聲譽，我覺得這引爆了觀眾的興趣。」

在《寄生蟲》奧斯卡奪冠之前，韓國片《燃燒》（Burning）就成為首部入選奧斯卡最佳外語片最後九部名單的韓國電影作品，在那之後，《米納裏》（Minari）也獲得西方電影獎的肯定，該片雖然屬於美國電影，但本質上都是韓國人創造，描述韓國家庭移民的經驗。與此同時，最新的倫敦韓國電影節（London Korean Film Festival）推出的60部新舊韓國電影也吸引了破紀錄的觀眾。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 韓國流行音樂偶像團體"BTS"風靡許多少女樂迷

帕奎特表示，韓國電影在國外獲得成功可以說是更廣泛的文化傳播的其中一部分，《紐約時報》首爾記者崔相焄寫道：「這個國家的名聲由汽車和手機定義，來自於現代汽車和LG等大型企業。」現在出口的則是文化，像《寄生蟲》、《魷魚遊戲》等電影電視，還有風靡各地少男少女的韓國流行音樂「BTS」和「Blackpink」等偶像團體。「韓國流行音樂讓世人更加注意到韓國，連帶也注意到韓國電影電視節目，」帕奎特表示。每次成功的出口帶動了韓國藝術和娛樂更多的投資，《魷魚遊戲》是迄今為止最成功的出口品，可能會讓投資爆量成長。

《魷魚遊戲》成功帶來的影響可能不僅限於韓國的電影電視節目而已，縱觀整個電影電視圈你就會發現《魷魚遊戲》不只是將字幕帶進英語觀眾裏面，最近的漫威電影《尚氣與十環傳奇》就是新冠疫情以來第一部全球票房超過四億美元的電影，在美國上映前五天票房就突破一億美元，而且該片還有許多漢語對話配英文字幕。

改編自林-曼努爾·米蘭達（Lin-Manuel Miranda）音樂劇的電影《身在高地》（In the Heights），也相同的獲得了英語觀眾的歡迎，該片許多對話和歌曲都是以西班牙語為主，反映齣電影描述的拉美社區生活，但觀眾絲毫不以為意。

業界分析人士認為，這反映出更全球化的流行文化視野，在2021年你打開收音機不需要多久就可以聽到拉丁情歌，或是BTS偶像團體的韓國流行音樂，這兩者都在排行榜上佔據顯著位置，而且也吸引無數英語觀眾購買他們的演唱會門票。

「通過互聯網，現在的樂迷跨越國界，跨越語言的隔離，這是前所未有的，」一名消息人士表示，借助像TikTok這樣的社交媒體平台，流行文化不斷的在國際使用者之間快速傳播。《魷魚遊戲》帶來的「椪糖挑戰」在TikTok上就掀起熱潮，短短的視頻快速累積5800萬次觀看，也帶動了《魷魚遊戲》的風行。

翻譯量能不足

2022年，你將會看到更多的非英語內容從各個方面出現在你眼前。這已經產生了翻譯人員不足的效應，影片製作公司表示因為需求突然增加，他們的字幕翻譯量能嚴重不足，「沒有人去翻譯，沒有人去配音，沒有人去混音，整個業界資源嚴重不足，」娛樂產業最大的字幕和配音公司SDI的負責人戴維·李（David Lee）表示。

即使是《魷魚遊戲》也有翻譯不準確的問題，有影迷就指出該劇的英語字幕翻譯不準確的例子，這些錯誤可能和翻譯量能不足有關，導致品質不佳，據業界知情人士指出，Netflix對韓語翻譯成英文字幕「每分鐘支付13美元」，而且這筆費用中最終落入譯者口袋的金額更是少得可憐。

圖像來源，Reuters

《魷魚遊戲》的商業價值可能會在這方面做出貢獻，據Netflix估計，該劇已經為其創造了將近九億美元的價值，帕奎特希望未來在翻譯字幕和配音方面的投資也能有所提高，「要在短暫出現的字幕中表達出那麼多韓語原意並不件容易的事，製作翻譯字幕和配音需要很多時間才能做得好，而字幕和配音對於觀眾的體驗至關重要，你需要更多資源，更多的預算來做。」

翻拍的終結

美國電影工業重要人物，劇本網站「The Black List」創辦人萊昂納德（Franklin Leonard）不久前在推特上寫道：「如果是在幾年以前，《魷魚遊戲》只會是一個美國翻拍電影的好題材而已。」他說要是在十年前，觀眾可能看不到原創的韓國電視劇，而是看到美國翻拍的版本，例如在2000年代初期，美國翻拍許多亞洲恐怖片就非常盛行一時。

從理論上來說，《魷魚遊戲》可能會終結美國翻拍電影的趨勢，該劇打破字幕和語言的限制，顯示觀眾願意觀看原創的版本，那幹嘛還要費勁找來一批英美演員重演一次呢？

「翻拍的理由變得更少了，」戴維·陳表示，「以《魷魚遊戲》為例，有沒有可能出現美國翻拍版本呢？可以理解，但我相信很多人會覺得那麼做沒有意義。」翻拍電影有時候是必須的，例如存在文化上的差異，或是觀眾沒辦法接觸到原創的內容，香港電影《無間道》被美國好萊塢翻拍就是一個例子，「把故事整個搬到美國波士頓黑幫，設定了一個新的地點，對電影有新的價值，但翻拍電影有必要的理由和能賺錢的情況越來越少。」

圖像來源，Netflix 圖像加註文字， 《魷魚遊戲》將要開拍第二季節目

《魷魚遊戲》是否能終結翻拍電影還有待觀察，有趣的是，Netflix正在製作《紙鈔屋》的韓國翻拍版本，HBO Max也在製作《寄生蟲》的電視衍生版本，美國似乎還是有其市場，好萊塢翻拍的《屍速列車》也在進行，導演延尚昊表示，「翻拍電影與其完全忠於原著作品，不如看看能否創出新意，否則直接看原作不就可以了嗎？」

但是可以確定的是，《魷魚遊戲》劇中探討的中心思想將會繼續在世界各地的電影電視中持續出現，不論是什麼語言或是什麼國家。「《魷魚遊戲》說的是資本主義，在我們這個受困於新冠疫情、財富不均和各種不平等現象的世界裏，這樣的故事打動人心是有其理由的，」戴維·陳表示。