2021年谷歌搜索熱詞：疫情、精神健康、魷魚遊戲及其他

1 小时前

圖像來源，Netflix 圖像加註文字， 《魷魚遊戲》是最多人搜索的電視節目。

谷歌公布了2021年搜索熱詞和搜索熱門話題，從中可以看出2021年人們情緒的高低起伏，讓你我回憶這一年中人們經歷過的心情波動。

作為世界上最多人使用的搜索引擎，谷歌每年年底都會公布一年當中人們查問最多的問題和搜索次數最多的話題。

艱難又一年

隨著新冠疫情在世界各地繼續肆虐，踏入2021年，我們搜索的一個熱門詞本身，就最好地說明了這一年當中人們的精神面貌。這個詞就是doomscrolling「末日搜索」。

這個詞描述的是人們不停地滑動手機屏幕，預判會看到更多壞消息。

谷歌表示，「末日搜索」一詞在全世界的搜索量比以往任何時候都多，在1月份達到頂峰。

圖像來源，Getty Images

對於世界各地的許多人來說，那段時間充滿不確定性和痛苦。邊境被關閉，航班被停飛，世界各地實施封城隔離措施。

人們上網搜索關於新冠病毒的最新信息，其中許多人還搜索了確切描述他們所作所為的術語——doomscrolling「末日搜索」。

心理健康

2021年，全球對「心理健康」一詞的搜索達到了有史以來的最高水平。一年當中許多人在孤獨中掙扎，為痛失摯親而悲傷。

全世界最多人搜索的問題有「如何保持心理健康」和「如何癒合心靈創傷」。

人們更加關注心理健康的另一個跡象是，今年的搜索量比以往任何時候都多的關鍵詞是「身心正面」和「肯定自己」，顯示人們告誡自己以積極正面的態度去克服消極的想法。

氣候變化

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 全世界各地因為疫情實施的封城隔離措施對人們的精神健康造成很大的影響。

但人們關心的不僅僅是自身的健康，還關心地球的福祉。

從艾達颶風到乾旱和野火，全世界在2021年目睹了氣候變化帶來的破壞性影響。

根據谷歌的數據，人們以前所未有的方式尋找更環保、更好的生活方式。在全球範圍內，搜索「如何保護」和「可持續性」的次數達到了歷史最高點。

世界各地無論是大城市還是熱帶島嶼，搜索「氣候變化影響」的次數也比以往任何時候都多。

也許不足為奇的是，斐濟作為受氣候變化影響最大的國家之一，對這個關鍵詞的搜索量最大。

金錢的重要性

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國路易斯安娜州颶風過後，100萬居民沒有電力供應。

由於新冠疫情造成的財政收入不確定性，人們一直對工作穩定性和整體經濟憂心忡忡。

對自己創業當老闆的興趣直線上升。

2021年，全世界的人們都在尋找新的創業機會，搜索「如何創業」的次數大大超過搜索「如何找到工作」。

根據勞工部的數字，僅在美國，2021年10月份就有超過400萬人辭職。

對某些人而言，新冠疫情是一個按下暫停鍵的時期，他們在此期間重新思考自己的人生重點，鼓勵自己去追求更有成就感的職業，或者把眼光放在其他地方尋找更好報酬的工作。

谷歌，什麼是NFT？

另一個與賺錢有關的話題是NFTs（非同質化代幣）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 谷歌熱門搜索詞中有自己創業

非同質化代幣可以是數字圖像或者藝術品，是存儲在數字賬本上的數據單位，它證明數字資產是獨一無二的，因此可以創建所有權證書，可以買賣。

非同質化代幣已經存在了一段時間，但當推特的創始人傑克·多爾西的第一條推文的非同質化代幣以290萬美元售出時，人們的好奇心達到了頂點。

人們想搜索更多關於數字資產的信息，在以「創造」某某事物為主題的搜索關鍵詞榜單中，非同質化代幣位於榜首。

王室名人

3月，英國哈里王子和他的妻子梅根·馬克爾不再擔任英國王室高級成員後，首次接受了美國電視節目主持人奧普拉的電視採訪。

梅根和哈里的採訪成為「谷歌熱門搜索有史以來全球搜索量最大的採訪」。

這對夫婦透露了他們與英國王室的緊張家庭關係，還指稱他們兒子亞奇（Archie）的膚色曾經是王室成員的話題，在全世界成為頭條新聞。

圖像來源，Netflix 圖像加註文字， 《魷魚遊戲》在90個國家中都是最多人收看的電視劇系列

但這並不是2021年電視上最轟動的時刻。

韓劇

由於人們大多數都呆在室內，所以有很多時間在手機或者平板電腦小屏幕前一部接一部地狂看電視節目。

《魷魚遊戲》這部網飛Netflix上播出的韓國劇，是全球搜索次數最多的電視節目。

一群人必須在一系列致命的遊戲中為生存而拼搏，爭取贏得改變生活的現金獎勵。