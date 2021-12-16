氣候變化：「世界末日」提前？南極最大冰川融化加速

喬納森·阿莫斯（Jonathan Amos）

BBC科學事務記者

19 分钟前

圖像來源，Aleksandra Mazur 圖像加註文字， 南極洲最大的冰川之一斯維特冰川一望無際。

科學家警告說，南極洲最大的冰川之一可能會在未來5到10年內加速融化，而對人類來說後果可能是「世界末日」。

據悉，南極斯維特冰川（Thwaites）前部的一個漂浮部分，到目前為止一直相對穩定，但由於融化速度加快，未來很可能「像汽車擋風玻璃一樣破碎」。

這一冰川目前每年約向海洋傾倒了約500億噸冰。科學家解釋說，目前這種速度所導致的全球海平面上升還影響有限，冰川全部融化也還需要數百年時間。但是，一旦冰川加速並全部融化，全球海平面將上升65厘米，而對人類來說，那可能是一種「世界末日」般景象。

國際斯維特冰川合作（ITGC）研究項目美國首席協調員、冰川學家泰德·斯卡姆博斯教授表示，目前已發表和未發表的研究都指向一個方向，即可能在不到十年的時間內，冰川的前部會發生巨大變化。

他告訴BBC說，這將加快斯維特冰川融化的步伐，並擴大冰川的危險部分。

斯維特冰川是一個龐然大物；面積大小大致相當於英國或佛羅里達州。冰川融化速度在過去30年中已經增加了一倍。

ITGC已經確定了這是如何發生的。這是溫暖的海水進入並融化斯維特冰川的浮動前部或被稱為冰架的部分的結果。溫暖的水正在稀釋和削弱這些冰，使其融化得更快，並削弱主冰川體，使其變得輕浮。

目前，東部冰架的前緣被近海水下山脊固定在適當的位置，這意味著它的流速是沒有這樣的限制的冰架西段的三分之一。

但ITGC團隊表示，東部大陸架很可能在未來幾年內與山脊分離，這將破壞其穩定性。即使固定仍然存在，大陸架冰中裂縫的持續發展幾乎肯定會破壞該區域。

俄勒岡州立大學的埃林·博蒂博士解釋說，可以想象它有點類似於車窗，有一些裂縫正在慢慢傳播，然後整個車突然間越過車裏的一個顛簸的坎，那整個窗玻璃開始向各個方向破碎。

從整個冰川的角度來看，受影響的區域非常小，但真正重要的是向新常態的轉變以及這對進一步冰損失意味著什麼。

目前，寬約40公里的東部大陸架以每年約600米的速度向前移動，即將出現的狀態變化可能會使冰的移動速度躍升至每年約2公里，與目前80公里寬的西部地區記錄的冰的移動速度相同。

由美國國家科學基金會和英國自然環境研究理事會聯合資助的五年ITGC項目正在將斯維特冰川置於前所未有的仔細研究之下。

每年南極夏季，科學家團隊都會以各種可能的方式調查斯維特冰川的活動。從衛星上，在冰上，從斯維特前面的船隻上等各種角度來審視其活動。

圖像來源，Sophie Bates/NOC 圖像加註文字， 2022年，英國科學家會將一艘名為Boaty McBoatface的黃色自動潛艇放到斯維特冰川的浮冰下潛水考察。

這些團隊現在正在為新季節到來做凖備，其中一些團隊在部署到現場之前還因為新冠疫情防疫處於隔離狀態。

2022年新年的一個項目將是，一艘名為Boaty McBoatface的黃色潛艇在斯維特冰川的浮冰下潛水，以收集有關水溫，當前方向和湍流的數據。所有這些都是影響融化的因素。

水下自動駕駛潛艇將執行持續一到四天的任務，在架子下面的空腔中導航自己的路徑。這是高風險的，因為海底地形非常崎嶇。

英國國家海洋地理中心的阿列克斯·菲利普斯博士承認，這個項目有風險，有可能Boaty無法返航回來。

他說：「在過去的一年裏，我們投入了大量精力來開發它的防撞功能，以確保它不會撞到海底。我們也有應急措施，如果它確實遇到麻煩，它可找到它自己的路徑，並撤退到安全的地方。」