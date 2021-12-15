習近平普京視頻峰會三大看點：中俄相互「打氣」聯手應對西方

12 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中俄兩國領導人在2021年年底舉行視頻會談。習近平說會談是「全面總結今年雙邊關係發展新成果，對各領域合作作出新規劃」。

在中國、俄羅斯分別因台灣和烏克蘭問題與西方國家關係緊張之際，又繼習近平和普京分別視頻會晤美國總統拜登之後，中俄兩國領導人12月15日也舉行了視頻峰會。

這是習近平自2013年上任以來與俄國總統之間的第37次會晤，再次顯示雙方關係的不同尋常。

普京在視頻會晤習近平之前，12月7日曾與美國總統拜登（Joe Biden）視頻會談。拜登在會談中表達了對俄軍在烏克蘭邊境集結的深切關注，並警告俄羅斯一旦有所行動，美國將採取「有力的經濟和其他措施」。

11月16日，拜登總統還曾與習近平視頻對話，在台灣問題上仍然各自堅持立場。

就習近平與普京的會晤，BBC中文為您梳理了三大看點：

「協調與配合」

普京在會談中稱讚當前俄中關係「正處於前所未有的歷史最好時期，體現出高度的戰略互信，樹立了在互不干涉內政、相互尊重彼此利益基礎上實現互利共贏的榜樣，堪稱21世紀國際關係的典範」。

對此，習近平表示「我高度讚賞」。

習近平還批評國際上某些勢力打著「民主」、「人權」的幌子對中俄兩國內政「橫加干涉」，粗暴踐踏國際法和公認的國際關係凖則。

他在會談中向普京發出呼籲：中俄雙方要加強在國際事務中的協調和配合，在抗疫、氣候變化等全球性問題拿出切實可行的方案，在解決國際和地區熱點問題中捍衛國際公平正義，反對披著「多邊主義」和「規則」外衣的霸權行徑和冷戰思維。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 習近平主席同美國總統拜登首次視頻會晤

普京則表示：任何挑撥離間俄中關係的圖謀都不會得逞。

共同面對西方壓力

普京和習近平在講話中針對目前最關鍵的問題，彼此「打氣」相互支持。

針對俄羅斯受到美國及北約在烏克蘭問題上的孤立，習近平在講話中除了強調中國與俄羅斯的經濟、能源合作，還提及俄羅斯作為上海合作組織成員、中國支持俄羅斯「決不允許外部勢力以任何借口干涉地區國家內政」。

習近平還表示俄羅斯是「金磚國家」成員，中國將與俄羅斯在經濟層面合作；另外，中、俄作為安理會常任理事國，在抗疫、恢復國際經濟、和平安全問題上，將保持密切溝通。

普京在講話中，則強調反對將體育政治化，確認明年2月訪華並出席北京冬奧會開幕式。

在台灣問題上普京強調支持中國，「堅決反對任何勢力借涉台問題損害中方利益」。在新冠疫情問題上，普京也表態反對將疫情政治化。

這並不是中國與俄羅斯第一次在美國與西方盟友態度強硬時彼此「抱團取暖」。

2015年，中國紀念抗戰勝利70週年，西方國家領導人集體缺席，普京應邀參加。

2018年6月，七大工業國集團峰會（G7）成員國在加拿大舉行峰會之際，中國在山東青島舉辦上海合作組織峰會，習近平向普京頒發「友誼勳章」。

2019年6月，美英法等西方國家元首聚集一堂紀念諾曼底登陸75週年的同一天，中國領導人習近平與普京在莫斯科會面慶祝兩國建交70週年並簽署全面戰略協作伙伴關係協議。

普京在與習近平會晤中對俄中戰略協作的重要性作了總結，稱「已經成為有效解決各種國際熱點問題、維護國際和平的重要積極因素」。

普京此言並非毫無根據。今年8月，美國以及西方盟國從阿富汗撤軍後，中國與俄羅斯成為解決阿富汗問題的關鍵。

經貿與能源合作

中俄之間除了政治關係緊密，在經貿方面也呈上升趨勢。中國商務部今年10月的數字顯示，1月至9月的中俄雙邊貿易額達1020億美元，同比增長29.2%，歷史上首次實現前三個季度即突破千億美元大關。

因此習近平在講話中表示，中、俄貿易額2021年將會有新的創紀錄。

目前，中、俄之間的經貿關係重點包括油氣、金融、航天航空等。俄羅斯有中國需要的能源與科技，而中國則有俄羅斯需要的資金。

2021年3月，中俄雙方簽署了合作建設國際月球科研站的諒解備忘錄。

俄羅斯在受到美國金融制裁的情況下，向中國人民幣靠攏。據中共黨報《人民日報》今年8月的報道，人民幣在中俄雙邊貿易結算中佔比已超過17%，在俄羅斯國際儲備中佔比超過12%。

對普京與習近平的視頻會談，外界的看法基本一致：這是一次顯示中、俄團結應對西方的會議。

西方國家看法

近年來，很多西方媒體都注意到俄羅斯和中國關係不斷接近的趨勢。多數意見認為，這是因為兩國統治集團均受到來自西方民主國家陣營的巨大壓力，因此形成某種形式的「聯盟」。美國外交政策研究所負責人，前國防部官員多夫·薩克海姆(Dov S. Zakheim)就曾公開表示，俄羅斯和中國「亮明瞭一致立場」——即挑戰美國的世界領導權和以及美國在全世界傳播自由民主價值的努力。

與此同時，也有很多西方專家指出，中俄雖然暫時因為共同戰略對手而關係靠近，但是雙方長期的戰略不信任也根深蒂固，因此長期結盟的可能性不大。

澳大利亞獨立智庫洛伊國際政策研究所的研究員希爾（Ian Hill）就曾撰文舉例指出，俄羅斯在中國南海爭端中表態很謹慎，而中國在俄羅斯同烏克蘭的衝突中也基本保持沉默。