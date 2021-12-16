台灣設立代表處後 立陶宛駐華外交人員集體撤離北京

14 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 立陶宛駐北京大使館

中國與立陶宛就台灣問題產生爭議之下，立陶宛外交部表示，該國正緊急召回在北京的外交人員，駐華外交機構將暫時遠程運作。

「立陶宛駐中國的臨時代辦恰皮耶尼（Audra Ciapiene）將回到維爾紐斯進行諮詢，」立陶宛外交部在周三（12月15日）的一份聲明中這樣表示。

路透社引述立陶宛外交機構消息源指，恰皮耶尼是此次緊急離開北京前往巴黎一行19人當中的一員，這個團體包括外交人員及家屬，而駐華機構將會暫時遠程運作。

路透社還引述另一個消息源指，這一撤離行動是由於他們受到「恫嚇」。

台灣在11月於立陶宛首都維爾紐斯正式開設代表處，相當於事實上的台灣駐立陶宛外交機構。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）就這一消息批評北京，稱中國向立陶宛施以「不可接受的壓力」。

圖像來源，Ministry of Foreign Affairs, Taiwan 圖像加註文字， 台灣首任駐立陶宛代表將由現任台灣駐拉脫維亞代表黃鈞耀出任。

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此前，中國外交部發言人趙立堅批評立陶宛讓台灣設立代表處是損害中國主權，稱「由此產生的一切後果由立方負責」。

北京已經將中國與立陶宛的外交關係降為「代辦」等級。當時中國官媒提到，反制手段才剛開始，並要其他國家有所警惕。

外交人員在華認證資格未定

立陶宛外交部表示，有關立方駐華機構運作以及中國駐立外交代表運作的討論仍在進行。立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，在駐華外交人員離開前，這個歐盟成員國外交人員在華的認證資格存在著不確定性，北京方面未有決定是否更新他們的資格。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 立陶宛外長蘭茨貝爾吉斯

在此期間，立陶宛外交部對於在華立陶宛公民的服務仍然會繼續進行，不過可處理的事務將有所限制。

立陶宛政府去年決定支持台灣，形容這是在支持「爭取自由的人們」。今年9月，立陶宛在北京的要求下召回駐華大使。

路透社報道成，北京的立陶宛外交代表機構周三似乎已經關閉。

立陶宛外交部指，在達成「雙方互利的協議」之後，駐華機構的運作將會全面恢復。

回應

對於立陶宛當局的最新行動，中國外交部目前尚未作出回應。

台灣外交部則在周三表示，就立陶宛的這一外交決定表達「最高敬意」，指立陶宛與台灣發展關係的立場「堅定不移」，同時呼籲台灣企業和民眾與立陶宛加強合作。

英國外交大臣特拉斯周四（12月16日）在推特（Twitter）上發帖稱，中國對立陶宛駐北京外交人員施以「不可接受的壓力」，並表示英國支持立陶宛抵抗這種脅迫。

美國此前亦表示，支持立陶宛設立台灣代表處的外交決定，這令原本中美關係的緊張繼續加劇。

將台灣視為其領土的中國，一直對於外界任何承認台灣國際地位的舉動採取行動阻攔。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 立陶宛堅信允許設立「台灣代表處」並未違反任何外交協議。

立陶宛與大多數歐盟國家一樣，與中國有正式的外交關係，這樣做的條件則是不能承認台灣的地位。

而台灣此次成立駐立代表處，是首次在非邦交國家以「台灣代表處」的名義設處，被台灣視為外交勝利。

周四，台灣總統蔡英文表示，希望在明年能在與歐盟貿易談判上取得進展。

歐盟在9月表示將尋求與台灣訂立正式的貿易協議，作為加強歐盟在印太地區影響力並制衡中國的政策之一。

蔡英文在台北與法國議員見面時表示：「我們希望在法國的領導下，歐盟能夠繼續推動與台灣的雙邊投資協議談判，讓台灣與歐盟展開新的合作關係。」