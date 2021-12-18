阿里巴巴解僱指控性侵的員工、香港立會選舉要點、英國數據應變中心和本周更多重要故事

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圖像來源，EPA

2021年12月第三周，中國一名在此前公開發文指控上司在出差時性侵她的女子表示，她的僱主、中國電子商務巨頭阿里巴巴以散佈謠言，損害公司聲譽為由解僱了她，但阿里巴巴此前卻辭退了被指控的上司。

在香港，涉及去年「六四」集會案的香港壹傳媒創辦人黎智英、前支聯會主席李卓人、副主席鄒幸彤、前記者何桂藍等8人，在區域法院被判罪成，分別被判監4個半月至14個月。

另一方面，香港立法會換屆選舉即將進行，BBC中文為你梳理了五大要點。BBC還訪問了一些關注英國BNO護照修正案辯論的年輕港人，探討他們在此當中的切身感受。

在緬甸，五名匿名女性向BBC陳述了她們在羈押期間受到酷刑、性騷擾和強姦威脅。

中國天津和廣州相繼發現了新冠病毒奧密克戎（Omicron）變異株，這促使當局進一步收緊防疫措施，希望在農曆新年和北京冬奧會到來之前撲滅疫情。

BBC記者近日獲准首度進入英國新建的「國家狀況中心」，並近距目擊政府如何運用數據應對突發狀況。

剛剛過去的一周，BBC中文的以下新聞內容受到讀者關注。如果你錯過了，我們帶你一一回顧。

圖像來源，Getty Images

在這一周，中國電子商務巨頭阿里巴巴解僱一名公開發文指控上司在出差時性侵她的女子。解僱通知書稱這名周姓員工散佈謠言，損害了公司聲譽。

她於8月在網上提出指控，稱自己在7月出差期間遭到上司與客戶的性侵，但她稱向阿里巴巴投訴後無果，公司沒有採取任何行動。

該起事件曾在社交媒體引發軒然大波。阿里巴巴在之後宣佈辭退遭到周女士指控的上司，並處理了一些高級管理人員。

警方調查後則認為，周女士的上司並沒有強姦她，僅存在「不構成犯罪」的猥褻行為，因此對她的上司處以15日行政拘留，而她提及的客戶則被以涉嫌強制猥褻罪批准逮捕。

這起廣受關注的案件凸顯了中國女性在工作場所面臨的性騷擾或性侵犯，但是據官媒《大河報》報道，周女士所指的《解除勞動合同通知》副本中稱，該員工散佈了有關上司強姦、公司知情不處理等「虛假信息」，「引發社會強烈關注，給公司造成惡劣影響」……

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 壹傳媒創辦人黎智英

香港壹傳媒創辦人黎智英、前支聯會主席李卓人、副主席鄒幸彤、前記者何桂藍等8人，涉及去年「六四」集會案罪成，於12月13日下午在香港區域法院分別被判監4個半月至14個月。

法官胡雅文在宣判時表示，去年的「六四」集會因疫情不獲批准，但被告無視病毒傳播風險，呼籲市民在維園聚集，即使最終沒有出現大型傳播，但不等於相關集會沒有公共衛生風險。

法官還指，部分被告傲慢地認為，悼念「六四」比保護他人健康或公眾衛生更為重要，因此有必要判處阻嚇刑罰。

根據香港媒體《立場新聞》報道，黎智英於當天早上呈上親自撰寫的陳情信，重申自己沒有參與去年「六四」維園集會，並稱如果悼念「六四」有罪，就讓他受罰，與亡魂共同承擔追尋真善與公義的責任；鄒幸彤和何桂藍則在陳情時表示，這一判決不只是對她們本人，而是針對悼念「六四」傳統以及參與集會的所有人。

圖像來源，Getty Images

香港將於12月19日舉行換屆立法會選舉，是香港推行港區《國安法》以及大幅度修改選舉機制下的首次選舉。

中國和香港政府認為，新選舉制度可以保障「愛國者治港」，能夠避免「反中亂港」的人參選，令選舉制度更為「完善」。

但新選舉制度減少了地區議席、改變了選舉委員會組成以及加入候選人的審查機制，增加了民主派參選的難度，被批評是香港民主的倒退。

因為傳統民主派政黨民主黨、公民黨等均沒有人參選，絶大部分候選人來自親北京的建制派，以及少數屬於中間力量的「非建制派」。

BBC中文疏理了有關這次選舉的五大問題……

自今年2月緬甸軍方奪取政權以來，抗議活動席捲全國，女性在抵抗運動中發揮了重要作用。

人權組織說，雖然緬甸軍方以前也使用過失蹤、劫持人質和酷刑等手段，但自政變以來，暴力已經變得更加普遍。

根據非營利人權組織援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）的數據，截至12月8日，有1318名平民在對民主運動的軍事鎮壓中被殺害，其中包括93名女性。

在這些女性中，至少有8人在拘留期間死亡，其中4人在審訊中心被折磨致死。 總共有10200多人被拘留，其中包括2000多名女性。

根據BBC獲得的記錄，緬甸女性在羈押期間受到酷刑、性騷擾和強姦威脅。

BBC聽取了今年較早前因抗議該國的軍事政變而被拘留的五名女性所作的陳述，她們稱，被捕後在拘留系統中受到虐待和折磨。

警告：文章包含令人不安的描述……

圖像來源，Reuters

一些香港年輕人因為沒有BNO，無法受惠於英國BNO簽證的放寬計劃，有當地港人團體和英國議員正努力游說英國政府修改政策，但困難重重。

12月7日，英國下議院對一項《國籍與邊界法案》修正案作辯論。修正案意在擴展英國國民（海外）（BNO）簽證申請資格，惠顧那些於香港97年回歸前後不久出生，沒有BNO護照的年輕人，允許他們以獨立身份申請移民英國的簽證。

修正案最終不獲政府支持。BBC訪問了一些關注這一進程的年輕港人，探討他們在此當中的切身感受。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 上海民眾戴著防護口罩走在街上。

中國天津和廣州相繼發現了新冠病毒奧密克戎（Omicron）變異株，這促使當局進一步收緊防疫措施，希望在農曆新年和北京冬奧會到來之前撲滅疫情。

很多地方都在進行大規模核酸檢測和封城防疫。為了避免春運大規模人員遷移中潛在的感染風險，多地政府連續第二年號召民眾「就地過年」。

新一輪疫情還直接挑戰了明年2月4日開幕的北京冬奧會。當局已宣佈了極為嚴格的防疫政策，要求運動員、裁判、記者和其他工作人員全程待在一個類似泡泡的「閉環」之中，與其他市民完全隔絶。

圖像來源，UK government 圖像加註文字， 英國新建「應變中心」內有分析員隨時控管各項數據與情報資料

BBC記者近日獲准首度進入英國新建的「國家狀況中心」，並近距目擊政府如何運用數據應對突發狀況。

英國政府新建的狀況中心其實也是應變中心（Situation Centre, SitCen）就在這個看上去不起眼的房間裏。出於安全因素，中心確實的所在位置不能透露。

BBC新聞團隊看到房間裏電腦屏幕遍布，隨時掌握監控著各類數據和情報資料。