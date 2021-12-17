新疆：美國國會通過法案禁止進口強迫勞動產品

16 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 上月白宮外的反華抗議者

美國國會通過了一項法案，要求企業證明從中國新疆地區進口的商品沒有在強迫勞動的情況下生產。

美國指責中國鎮壓新疆以穆斯林為主的維吾爾族人是種族滅絶行為，而中國一再否認這一指控。

該法案受到在新疆做生意的大公司批評，包括可口可樂、耐克和蘋果。

該法案最初缺乏白宮支持，但最終在國會獲得通過。

周四，參議院幾乎全票贊成通過了該法案，只有一名參議員沒有投支持票。

該法案的正式名稱是《防止強迫維吾爾人勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act），目前已提交美國總統拜登，簽署後即正式成為法律。

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幾個月來，白宮一直迴避對該法案設定立場，但本周早些時候，新聞秘書珍·普薩基（Jen Psaki）表示，拜登將簽署該法案。

美國指責中國在資源豐富的西部地區實行奴隸制和種族滅絶。面臨供應鏈短缺問題的美國公司及一些跨國集團曾游說反對該計劃通過，其理由是對該法案將影響商業活動的擔憂。

「許多公司已經採取措施清理供應鏈。而且，坦率地說，他們不應該擔心這項法律，」來自佛羅里達州的參議員馬可·盧比奧（Marco Rubio）在參議院通過該法案後表示。

「對於那些沒有這樣做的公司來說，他們不能再繼續讓美國人——坦率地說，我們每一個人——在不知情的情況下成為暴行和種族滅絶的幫兇。」

參眾兩院的議員本周就該法案的最終文本達成了一致，此前眾議院和參議院通過了該法案的早期版本。

該措施還消除了共和黨對拜登提名的駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）獲得批准所進行的阻撓。

當地時間周四，美國商務部還宣佈對30多家中國科技公司和研究機構實施制裁，指控他們為中國軍方提供支持。

最新的規定禁止美國公司在沒有特別許可證的情況下向受制裁公司和實體銷售產品。

美國商務部還指責中國的解放軍軍事科學院旗下的軍事醫學研究院利用生物技術「支持中國的軍事最終用途」，包括「所謂的大腦控制武器」。

商務部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）在一份聲明中表示，中國「正選擇使用這些技術來控制其人民，鎮壓少數民族和宗教團體成員」。

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同樣在周四，美國財政部宣佈了一份8家中國公司的投資黑名單，指控它們對維吾爾人進行生物識別監視和跟蹤，其中包括世界最大的小型無人機製造商大疆，後者生產業餘愛好者經常使用的無人機。

在周三的新聞發佈會上，當被問及美國可能實施的新制裁時，中國外交部發言人趙立堅回應：「美方個別政客泛化國家安全概念，將科技和經貿問題政治化、工具化、意識形態化。」

「這違背市場經濟和公平競爭原則，只會威脅、損害全球產業鏈供應鏈安全，破壞國際貿易規則，是典型的損人不利己的政治操弄。」

此舉正值中國與幾個主要西方國家之間的緊張局勢不斷升級之際。