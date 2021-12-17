《慾望都市》「老大」演員遭遇性侵指稱 好萊塢#Metoo事件盤點

20 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 扮演《慾望都市》中「大人物」的諾斯

在紅極一時的美國系列劇《慾望都市》（Sex And The City）中飾演Mr. Big（老大）的諾斯（Chris Noth）最近受到2名女性侵指控——分別指控他在2004和2015年曾有性侵行為。

這兩名化名Zoe和Lily的女性，向《好萊塢記者》（The Hollywood Reporter）講述了諾斯的性侵指控細節。《好萊塢記者》稱，這兩名女子「相互並不認識」。

現年67歲的諾斯在一份聲明中表示，與上述兩名女子的性行為是「雙方自願的」，而性侵指控是「完全虛假的」。

洛杉磯警察局表示，他們目前尚未對此指控進行調查。

其中一名女子——現年40歲的Zoe說，性侵事件發生時自己才22歲，而事發地點則是在西好萊塢的一座公寓樓中。

另一名化名Lily的31歲女子表示，2015年她25歲時在諾斯位於紐約格林尼治村的公寓中被當時60歲的諾斯強姦。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 諾斯在《慾望都市》續集中扮演女主角凱莉的丈夫。

據悉，《好萊塢記者》負責採訪報導上述事件的馬斯特斯為此還特地採訪了Zoe當時的老闆、強姦受害人治療中心，以及Lily的一位友人，並表示多人的敘事似乎都支持和符合兩位女性的說法。

報導文章還引用了據稱在指稱事件發生時諾斯與Lily之間交換的一些手機短信。

這兩位女性對諾斯的指控也正值《慾望都市》推出續集And Just Like That...（《就這樣......》）之際。

BBC試圖聯繫諾斯給與置評，但他發表聲明說，這些對他的指控完全不屬實。

Lily目前的職業是記者，Zoe則在娛樂行業任職。

好萊塢性侵醜聞盤點

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 韋恩斯坦因性侵被判刑23年。

近年來，隨著美國#Metoo運動的興起，越來越多的女性打破沉默，出來指證性侵事件。諾斯是好萊塢性侵指控中的最新一起。

2017年，好萊塢當時炙手可熱的大製片人——素有「好萊塢之神」的韋恩斯坦（Harvey Weinstein）受到多名女星性侵指控，由此也引發後來震蕩全球的#Metoo運動。

包括安吉麗娜·茱莉（Angelina Jolie，另譯：安祖蓮娜·祖莉）和奧斯卡影后格溫妮絲·帕特羅（Gwyneth Paltrow，另譯：桂麗·芙帕德露）等許多女演員紛紛站出來，聲稱曾受到過韋恩斯坦的性騷擾。

據信，指控韋恩斯坦性騷擾的女性多達90餘名。

2020年，紐約曼哈頓法庭裁定韋恩斯坦性侵罪名成立，判處他23年監禁，從此把這位好萊塢大腕製片人拉下了神壇。

凱文·史派西

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 史派西以演技精湛出名，他曾兩度獲得過奧斯卡獎。

緊隨好萊塢知名製片人韋恩斯坦性醜聞後不久，《紙牌屋》的主演、好萊塢另一名大腕凱文·史派西（Kevin Spacy）也捲入性醜聞中。

電影演員安東尼·瑞普（Anthony Rapp）在其推文中稱， 30年前史派西曾在一個派對上企圖與他發生性行為， 他當時只有14歲。但史派西表示，他對該事件沒有任何記憶。

史派西以演技精湛出名，他曾兩度獲得過奧斯卡獎。他還曾是倫敦老維克劇院的藝術顧問。

此外，史派西還被指控於2016年在楠塔基特的一家酒吧酗酒後性侵一名18歲男性。

其它針對史派西的性侵聲明也在倫敦和洛杉磯陸續浮出水面。

英國警方負責調查的幾項指控都發生在史派西擔任倫敦老維克劇院藝術總監期間。

由於捲入性醜聞指控，導致史派西失去好幾項演藝工作，包括網飛（Netflix）《紙牌屋》連續劇和2017年電影《金錢世界》的角色。後者在史派西缺席的情況下重新拍攝。

「美國老爸」科斯比

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2018年，科斯比因性侵被判處3到10年監禁

2017年6月，曾被粉絲稱為「美國老爸」的喜劇明星比爾·科斯比（Bill Cosby）出庭受審，他被控性侵。但陪審團沒有達成定論。

2015年，多達數十名女性指責科斯比曾非禮、性侵她們，有些案例發生在1960年代。

但由於多數案件已經過了法律追溯期，最後上了法庭的只有一起：安德瑞·康斯坦（Andrea Constand）指控科斯比2014年在他家中給她服藥、性侵她。

科斯比的律師則辯護說，科斯比和安德瑞已經有過多次浪漫會晤，她抱怨失眠、他才給她吃了藥，性關係是兩廂情願的。

2018年，科斯比因性侵被判處3到10年監禁。但2021年最新的裁決推翻了他此前的罪名。

美國賓夕法尼亞州最高法院裁定，科斯比案的控方存在「程序違規」，科斯比未得到公平審訊，因此撤銷對其的定罪及判決，並釋放了科斯比。

伍迪·艾倫

圖像加註文字， 好萊塢傳奇式導演伍迪·艾倫

提起伍迪·艾倫（Woody Allen），許多人都不陌生，他是好萊塢傳奇式導演，常青樹。

他在60多年的職業生涯中，做過導演、作家、還演過戲，並多次獲得過奧斯卡獎。

但是，圍繞伍迪·艾倫也是指控不斷。1992年，伍迪·艾倫和女友米婭·法羅（Mia Fallow）分手：他和米婭的養女宋宜（Soon-Yi Previn）發生戀情。

伍迪·艾倫還曾被指猥褻他的養女迪倫·法羅（Dylan Farrow），事發時迪倫年僅7歲。

伍迪·艾倫否認指稱。

法官形容伍迪·艾倫的行為「嚴重不妥當」；檢控官說或許有理由「提出控罪」，但是為了保護涉案小女孩不提出控罪。

2014年，迪倫在《紐約時報》發表公開信。她在信中寫到：「他邊幹那事邊和我說話，他小聲說我是好女孩，那是我們兩人之間的秘密，他保證帶我去巴黎，我會成為他電影中的明星。」

伍迪·艾倫一直否認猥褻過迪倫的指控。