奧密克戎在歐洲「閃電般」傳播 研究指注射加強劑有助抵禦

31 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 巴黎的聖誕市集人頭湧湧。

法國總理尚·卡斯泰（Jean Castex）警告稱，Omicron奧密克戎正在歐洲「以閃電般的速度傳播」，並可能在明年年初在法國佔據主導地位。

他在周五發表這番講話，數小時後法國對從英國入境的人實施了嚴格的旅行限制。

到目前為止，英國是該地區疫情最嚴重的，周五有近1.5萬例奧密克戎確診病例。

歐洲限制措施增加

整個歐洲大陸的衛生官員都在為一波感染做凖備。

德國、愛爾蘭共和國和荷蘭周五宣佈了額外的限制措施，以遏制這一趨勢。

德國周五報告了5萬例新病例，其衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）告訴記者，該國"必須凖備迎接我們從未遇到過的這種形式的挑戰"。

同時，在愛爾蘭，三分之一的新病例是由這種新變種引起的，愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）說，他們預計"感染的速度將遠遠超過我們迄今為止看到的任何情況"。

他們發表這些言論之際之時，英國報告的新冠病毒感染人數連續第三天創紀錄，超過9.3萬人，這主要是由奧密克戎引起的。

周五格林尼治時間23時，法國對來自英國的遊客和商務人士關閉了邊境。多佛港和歐洲之星碼頭排起了長隊，人們試圖在禁令生效前進入法國。

幾小時前，卡斯泰在講話中表示，新的旅行限制是遏制感染潮所採取的一系列措施的一部分。

這些措施還包括縮短第二劑和第三劑疫苗之間的間距，以及在進入餐館和搭乘長途公共交通工具時需要完全接種疫苗。

此外，所有官方新年夜慶祝活動和煙花表演都被取消。

卡斯泰還表示，政府明年將宣佈新的措施，解決人們對接種疫苗的猶豫不決。他表示，「數百萬法國人拒絶接種疫苗，將整個國家的生命置於危險之中，這是不可接受的」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 人們希望在旅行禁令前進入法國，多佛港大排長龍

當地媒體報道，荷蘭衛生專家表示，該國應該進入「嚴格」封鎖狀態。

荷蘭首相馬克·呂特（Mark Rutte）表示，到明年1月，奧密克戎可能會成為該國的主要病毒，就像法國一樣。

自11月底以來，酒吧、餐館和大多數商店被勒令在當地時間17:00至05:00關門。這項措施本應在聖誕節前結束，但現在將持續到1月14日。

周五荷蘭感染病例超過1.54萬例，比前幾天少，但總體上遠遠高於疫情期間的任何時候。

愛爾蘭共和國酒店業表示，從周一開始，酒吧、餐館、劇院和電影院必須在當地時間晚上8點前關門，這將對酒店業造成嚴重打擊。

這個規定也受到愛爾蘭執政聯盟一些政客的批評，他們表示，新規定將鼓勵人們在家中舉行更多集會。

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體育場館必須以50%的容量運營，或者觀眾人數不得超過5000人。婚禮慶典將被允許持續到午夜，最多可容納100名賓客。

目前已有一個限制，只允許四戶家庭在一個房子裏社交。

愛爾蘭副總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）表示，政府將在周一宣佈金融措施，以支持受新規影響的企業。

注射加強劑有助對抗新變種

英國研究人員分析了新冠疫苗加強劑對奧密克戎可能產生的影響，稱它可以對重症提供約85%的保護力。

相較早前新冠病毒版本，疫苗提供的保護力略少。但這意味著，加強劑仍可以讓許多人遠離醫院。

周四，英國注射了創紀錄的861306針加強疫苗和第三劑疫苗。

倫敦帝國理工學院的團隊所做的模型是基於奧密克戎有限的信息。研究人員表示，收集到更多這種迅速傳播的新變種的真實信息前，仍存在高度不確定性。

專家們仍在試圖弄清楚奧密克戎引發的病情到底是溫和還是嚴重。

疫苗能幫忙教會身體如何對抗新冠病毒。但目前使用的疫苗並不是為對抗嚴重突變的奧密克戎變種而設計的，這意味著它們並不完美匹配。

圖像來源，Getty Images

為了避免這種情況，英國人被建議注射增強劑，以建立更高的抗體水平來對抗病毒。

抗體可以附著在病毒上，阻止它進入細胞進行複製。

研究顯示，在兩次接種疫苗的人群中，這些抗體清除病毒的能力降低了20到40倍。

帝國理工學院的初步研究認為，針對奧密克戎，疫苗效力將會下降。

即使有了增強劑，奧密克戎對重症的抵抗力也可能在80至85.9%之間，而增強劑對目前英國另一種主要病毒德爾塔的抵抗力約為97%。

然而，免疫系統的其他部分，如T細胞，也可以對抗新冠病毒。模型無法評估這些因素的影響。

帝國理工學院的研究人員之一阿茲拉·加尼教授（Azra Ghani）說：「剩下的一個不確定因素是，與之前變種引起的疾病相比，由奧密克戎變異引起的疾病有多嚴重。」