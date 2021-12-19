新冠疫情：奧密克戎來勢洶洶，荷蘭聖誕及新年期間執行最嚴厲封鎖

21 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 荷蘭民眾趕在封鎖開始之前採購節日用品。

由於擔心奧密克戎變種病毒的傳播，荷蘭已經宣佈在聖誕和新年節日期間執行嚴厲的封鎖措施。

出售非必需品的商店、酒吧、健身房、理髮店以及其它公共場所將關閉到至少1月14日。家庭訪客數量被限制在兩人，假期最多四人。

荷蘭首相馬克·呂特（Mark Rutte）表示，出台這些措施是不可避免的。

由於新冠變種病毒的迅速傳播，歐洲各國紛紛收緊限制措施。荷蘭的封鎖措施堪稱目前歐洲各國針對奧密克戎變種病毒最嚴厲的舉動。

「今晚我心情很沉重。很多觀眾也會有同感，」馬克·呂特在記者會上說，「用一句話概括，荷蘭會從明天開始重回封鎖狀態。」

根據新的封鎖措施，荷蘭政府要求人們盡可能待在家裏。聚會人數也將受到嚴格限制，每個家庭只被允許接待兩位13歲以上的訪客。12月24-26日、新年夜以及元旦假日，訪客限制放寬為4人。

除了葬禮、售賣食品的每周街市以及沒有觀眾的體育賽事，不允許舉辦公共活動。

餐廳可以繼續經營外賣食品，非必須品商店只能提供「線上購物，線下提貨」服務。

與此同時，學校在1月9日之前全部關閉。

馬克·呂特說，「我可以聽到全體荷蘭人民的嘆息。現在距離聖誕節只有一周，這個聖誕節將和人們的期待完全不同。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 周六荷蘭鹿特丹民眾上街緊急採購節日用品。

但他同時強調，如果現在不能作出有效應對，就極可能導致醫院出現不可控的局面。

本周六早間，收到封鎖信息的荷蘭人紛紛衝向商店購買聖誕物資。

一位名叫馬索裏（Ayman Massori）的市民告訴法新社：「太急了，我正在聖誕節之前出來採購禮物。新的封鎖好像正在開始。」

過去幾周，為了應對奧密克戎變種病毒傳播，荷蘭已經在醫院和文化場所實施了宵禁。

荷蘭衛生部門在新冠大流行爆發以來已經報告了超過290萬確診病例，死亡數超過了2萬。該機構表示，奧密克戎感染者目前在新冠確診者中比例尚小，但傳播很快。預計它會在新年之前成為主要變種。

荷蘭公共衛生專家賈普·範迪塞爾（Jaap van Dissel）表示，這些措施旨在和時間賽跑，讓更多人能在感染數可能激增之前注射加強針疫苗，緩解醫療系統壓力。

「越多人注射加強針，這個國家就能受到更好保護。」

荷蘭成年人中有85%完成了新冠疫苗注射，但截至目前只有不到9%的成年人注射了加強針。

衛生部長德容（Hugo de Jonge）說，所有民眾將在1月7日前收到注射加強針的邀請。

除荷蘭外，其他一些歐洲國家也紛紛宣佈措施，遏制感染蔓延。

法國已經對來自英國的旅客實施了入境限制。周日晚間開始，德國也將禁止英國遊客和商務人士進入。