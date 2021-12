疫苗接種:與猶豫不決者交談的四個技巧

59 分钟前

1,選擇說服目標

印第安納州聖母大學(University of Notre Dame in Indiana)營銷學助理教授克里斯托弗•貝赫勒(Christopher Bechler)最近發表的一篇論文,研究了人們對戴口罩等預防措施的態度。在一個實驗中,支持者有機會將一些可能有用的信息傳遞給有不同觀點的人。

個人立場對疫苗信息傳遞的影響是顯而易見的。康奈爾大學 (Cornell University) 社會心理學家、《你的影響力比你想象的要大》(You Have More Influence Than You Think)一書的作者凡妮莎·波恩 (Vanessa Bohns) 說,「我們更願意把別人的觀點從反對疫苗轉變為支持疫苗,但與已經傾向於這個方向的人交談,可以產生的影響會更大。」