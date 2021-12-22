BBC調查：證據表明緬甸軍隊7月曾大規模屠殺平民

麗貝卡·亨施克（Rebecca Henschke）、凱文·布朗（Kelvin Brown）、柯柯昂（Ko Ko Aung）

BBC國際台

48 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC調查：緬甸軍政府大規模虐殺平民

BBC的調查發現，緬甸軍方在今年7月對平民進行了一系列大規模殺戮，導致至少40人死亡。

目擊者和倖存者說，有士兵（其中一些年僅17歲）把村民包圍，然後將男性分開並殺害。這些事件的錄像和照片似乎顯示，大多數遇害者先遭到了折磨，然後被埋入淺淺的墳穴中。

這些殺戮發生在7月，分別由四次獨立事件組成。地點均位於緬甸中部實皆省（Sagaing Region）的反對派據點卡尼鎮（Kani Township）。

這可能是對今年2月軍方政變後，要求恢復民主的當地民兵組織採取攻擊行動的集體懲罰。軍政府發言人沒有否認這些指控。

自從緬甸軍方推翻了由昂山素季（Aung San Suu Kyi）領導的民選政府並掌握政權以來，軍隊一直面臨著來自平民的抵抗。

BBC採訪了卡尼鎮的11名目擊者，並將他們的敘述與致力於調查緬甸侵犯人權行為的英國非政府組織「緬甸見證」（Myanmar Witness）收集的手機錄像和照片進行了比較。

最大規模的殺戮發生在一個名為「尹」（Yin）的村莊，那裏至少有14名男子被折磨或毆打致死，他們的屍體被扔到森林的溝壑中。

村莊裏的目擊者對BBC說，這些人在被處決之前，被用繩子捆住並遭到毆打。為了保護他們的安全，我們隱去了他們的名字。

「我們不忍心看下去，所以一直低著頭哭，」一名婦女說。她的兄弟、侄子和姐夫都被殺害。

「我們懇求他們不要這樣做，他們完全不在乎。他們問婦女們，『你們的丈夫在他們中間嗎？如果在，就做最後的禱告吧。』」

一名僥倖逃過一劫的男子說，士兵們在這些人死前對他們進行了數小時的可怕虐待。

「他們被捆綁起來，被用石頭和槍托毆打，被折磨了一整天，」倖存者說。

「有些士兵看起來很年輕，可能只有17歲或18歲，但有些士兵年紀很大，還有一名婦女和他們在一起。」

7月下旬，有12具屍體在附近的村莊澤本溫（Zee Bin Dwin）被發現。這些人被淺埋在亂葬坑中，其中包括一具小的屍體，可能是一名兒童，還有一具殘疾人的屍體。其中一些被肢解。

一名60多歲的男子的屍體被發現綁在附近的一棵李樹上。BBC審查了他的屍體錄像，顯示有明顯的酷刑痕跡。他的家人稱，當軍隊進入村莊時，他的兒子和孫子已經逃離，但他留了下來，因為他認為他的年齡可以保護自己免受傷害。

這些屠殺似乎是對該地區由平民組成的民兵組織襲擊軍隊的集體懲罰。這些民兵組織要求軍方還政於民。在大規模殺戮發生之前的幾個月，緬甸軍方與平民抵抗團體人民防衛軍（People's Defence Force）的地方分支之間的戰鬥在該地愈演愈烈，在澤本溫村附近也發生了衝突。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 人民防衛軍成員在緬甸克倫邦徒步（資料圖）。

從BBC收集的視像證據和目擊者證詞中可以清楚地看出，男子遭到了特別的針對。這與近幾個月在緬甸各地觀察到的男性村民因人民防衛軍和緬甸軍方之間的衝突，而面臨集體懲罰的情況相吻合。

死者家屬則堅稱，這些人並未參與對軍隊的襲擊。一名在尹村屠殺事件中失去兄弟的婦女說，她曾向士兵求情，告訴他們她的哥哥「甚至連彈弓都拿不動」。

她稱，一名士兵回答說：「什麼也別說了，我們已經累了，我們會殺了你。」

自政變以來，外國記者被禁止在緬甸報道，大多數非官方的媒體也被關閉，使得實地報道幾乎不可能。

BBC將這篇報道中提及的指控提交給了緬甸信息部副部長兼軍方發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）將軍。他沒有否認士兵進行了大規模屠殺。

「這有可能發生，」他說。「當他們視我們為敵人時，我們有權保護自己。」