奧密克戎全球肆虐，世衛組織呼籲取消部分節日活動

1 小时前

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由於新冠病毒奧密克戎（Omicron）變種毒株在全球傳播，世界衛生組織（WHO）敦促人們取消一些假期計劃，以保護公眾健康。

「取消活動總比取消生命好，」世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說。他稱，必須做出一些「艱難的決定」。

「在某些情況下，這將意味著取消或推遲活動，」他說道。

在他發表上述言論之際，衛生專家宣佈，奧密克戎如今已成為美國最流行的新冠變種病毒。

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譚德塞補充稱，現在有證據表明，這種變種病毒的「傳播速度明顯快於」此前流行的德爾塔（Delta）變種。

包括法國和德國在內的一些國家已經收緊了疫情限制措施，並實施旅行限制，以試圖阻止新型變種的傳播。荷蘭在聖誕節期間將實行嚴格的封鎖。

白宮周一（12月20日）表示，美國總統拜登（Joe Biden）沒有「封鎖國家」的計劃。該國的首席傳染病專家安東尼·福奇（Anthony Fauci）博士早些時候警告稱，聖誕旅行會加劇奧密克戎的傳播，即使在完全接種疫苗的人群中也是如此。

美國疾病控制和預防中心（CDC）及國務院已建議該國公民不要前往西班牙、芬蘭、乍得和黎巴嫩等八個國家和地區。

博奈爾（Bonaire，荷蘭在加勒比海的島嶼）、摩納哥、聖馬力諾和直布羅陀也被列入第4級警告，即非常高的風險。

在英國，首相約翰遜（Boris Johnson）周一（12月20日）表示，隨著奧密克戎病例激增，政府需要「保留」在英國採取新措施的可能性，但他暫未宣佈進一步的限制。

倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）說，「出於公眾安全考慮」，倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square）的新年慶祝活動已經取消。

去年11月在南非首次現身的奧密克戎已被世衛組織列為「令人擔憂的變種」。

圖像來源，AFP via Getty Images 圖像加註文字， 一些國家收緊了防疫措施，並實施了旅行限制。

譚德塞在周一（12月20日）的記者會上說：「我們所有人都對這場全球大流行感到厭倦，我們都想與親朋共度時光，我們都想恢復正常。」

「要做到這一點，最快的方法是讓我們所有人，包括領導人和個人，都做出必須要做出的艱難決定，以保護自己和他人，」他說道。

「在某些情況下，這意味著取消或推遲活動……與其現在慶祝，以後悲傷，不如現在取消，以後慶祝。」

譚德塞強調，通過確保世界各國70%的人口在明年年中之前接種疫苗，世界可以在2022年結束這一流行病。

他還表示，中國必須提供相關數據和信息。

「我們需要繼續下去，直到我們搞清楚起源，我們需要更加努力，因為我們應該從這次發生的事情中吸取教訓，以便將來做得更好，」譚德塞說。

與此同時，世衛組織首席科學家蘇梅婭·斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）同日表示，根據早期證據得出奧密克戎比之前的變種更溫和的結論是「不明智的」。