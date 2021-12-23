哈佛教授隱瞞與中國項目聯繫被判有罪 面臨最高26年監禁

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 查爾斯·利伯

哈佛大學的一名教授因隱藏與中國運營的項目的聯繫而被判有罪。

62歲的哈佛教授查爾斯·利伯（Charles Lieber）是因向當局做虛假陳述被判有罪，包括提交虛假納稅申報單，以及未申報中國銀行賬戶。他的判決日期尚未確定。

針對他的指控是美國打擊中國經濟間諜活動的一部分。

然而，一些批評人士表示，這一損害了學術研究。

波士頓的檢察官說，利伯故意隱瞞了他參與中國「千人計劃」的情況，該計劃旨在吸引外國研究專家，它過去曾被美國認為是一個安全問題。

利伯曾是哈佛大學化學和化學生物學系的系主任，2011年以科學家的身份加入了中國的武漢理工大學。

他的月薪為5萬美元，除此之外，他的生活費高達15.8萬美元。

文件稱，他還獲得了超過150萬美元，用於在該校建立一個研究實驗室。 學校期望他為該校工作，以學校的名義申請專利並發表文章。

參加這個項目並不是犯罪。但檢察官說，利伯就他在其中角色、與武漢這間大學的關係對當局撒謊，而且沒有申報在中國的收入。

此前，他曾獲得美國國家衛生研究院和美國國防部1500萬美元的資助。

這些資助的接受者必須披露任何利益衝突，包括來自外國政府或組織的財政支持。

利伯的辯護團隊表示，檢察官缺乏指控的證據，稱他們無法證明利伯是故意行事，或者他做了任何重要的虛假陳述。

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患有癌症的利伯拒絶認罪。

據哈佛大學學生媒體《哈佛深紅報》（Harvard Crimson），定罪的最高刑罰是26年監禁和120萬美元罰款。

此案是美國司法部的「中國行動計劃」（China Initiative）中最引人注目的案件之一。

該計劃於2018年特朗普執政期間啟動，旨在遏制中國竊取美國的研究和重要經濟情報。