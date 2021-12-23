哈佛教授隱瞞與中國項目聯繫被判有罪 面臨最高26年監禁

Charles Lieber, the chair of Harvard University's chemistry and chemical biology department, is released from John Joseph Moakley United States Courthouse in Boston on Jan. 30, 2020

圖像來源，Getty Images

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查爾斯·利伯

哈佛大學的一名教授因隱藏與中國運營的項目的聯繫而被判有罪。

62歲的哈佛教授查爾斯·利伯（Charles Lieber）是因向當局做虛假陳述被判有罪，包括提交虛假納稅申報單，以及未申報中國銀行賬戶。他的判決日期尚未確定。

針對他的指控是美國打擊中國經濟間諜活動的一部分。

然而，一些批評人士表示，這一損害了學術研究。

波士頓的檢察官說，利伯故意隱瞞了他參與中國「千人計劃」的情況，該計劃旨在吸引外國研究專家，它過去曾被美國認為是一個安全問題。

利伯曾是哈佛大學化學和化學生物學系的系主任，2011年以科學家的身份加入了中國的武漢理工大學。

他的月薪為5萬美元，除此之外，他的生活費高達15.8萬美元。

文件稱，他還獲得了超過150萬美元，用於在該校建立一個研究實驗室。 學校期望他為該校工作，以學校的名義申請專利並發表文章。

參加這個項目並不是犯罪。但檢察官說，利伯就他在其中角色、與武漢這間大學的關係對當局撒謊，而且沒有申報在中國的收入。

此前，他曾獲得美國國家衛生研究院和美國國防部1500萬美元的資助。

這些資助的接受者必須披露任何利益衝突，包括來自外國政府或組織的財政支持。

利伯的辯護團隊表示，檢察官缺乏指控的證據，稱他們無法證明利伯是故意行事，或者他做了任何重要的虛假陳述。

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患有癌症的利伯拒絶認罪。

據哈佛大學學生媒體《哈佛深紅報》（Harvard Crimson），定罪的最高刑罰是26年監禁和120萬美元罰款。

此案是美國司法部的「中國行動計劃」（China Initiative）中最引人注目的案件之一。

該計劃於2018年特朗普執政期間啟動，旨在遏制中國竊取美國的研究和重要經濟情報。

但是一些人批評該計劃，稱它威脅到學術研究，不成比例地針對中國研究人員，並削弱了美國在研究和技術方面的競爭力。