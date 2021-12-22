秘魯中資銅礦遭居民圍堵被迫停產 該國總理憂國家陷入困境

19 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 秘魯民眾坐在拉斯邦巴斯礦山附近的山上。當地居民稱採礦活動對農作物產量產生了負面影響，並導致牲畜死亡。

連日來，秘魯南部的一座大型中資銅礦成為這個南美國家社會的焦點。該銅礦的一條主要運輸道路被大批當地居民封鎖超過一個月，上周被迫停產。

秘魯總理米爾塔·瓦斯奎茲（Mirtha Vasquez）強烈呼籲封鎖該銅礦的居民在當地時間周三（12月22日）前清理路障。她稱，封鎖已給秘魯帶來重大問題。

這個名為拉斯邦巴斯（Las Bambas）的露天銅礦由中國國企中國五礦集團有限公司主要持股的五礦資源有限公司（MMG）所有，位於秘魯的阿普裏馬克（Apurímac）大區。

自2016年開始運營以來，該銅礦曾多次引發抗議和圍堵活動。主要原因是該礦運輸道路經過的瓊比維卡省（Chumbivilcas）居民抱怨儘管該礦收益頗豐，但並未給他們帶來收益。

「我們沒有更多時間了。這對我們來說真的非常重要，」瓦斯奎茲在與來自瓊比維卡省的當地社區領導人的會談上說。

據路透社報道，組織封鎖行動的「瓊比維卡防衛前線」（Chumbivilcas Defense Front）負責人威爾伯·富恩特斯（Wilber Fuentes）並沒有明確表態，只是說將在與居民協商後於周三中午前答覆。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拉斯邦巴斯銅礦坐落在海拔4000米高的地區。

秘魯是世界第二大銅生產國，拉斯邦巴斯是其最大的銅礦之一，僅一家便佔全球銅供應量的2%。總理瓦斯奎茲的講話是迄今為止對當地居民發出的最強烈的勸誡。

「如果（你不清理道路），這將使我們國家都陷入非常嚴重的問題，」瓦斯奎茲說。她稱，如果封鎖繼續，她可能會受到國會的譴責，拉斯邦巴斯礦方也可能會起訴該國未能清理道路。

該礦場的高管本周早些時候表示，他們目前不考慮起訴秘魯政府，但暗示有這種可能性。

為什麼封鎖 ?

長期以來，該銅礦需要借當地的一條土路將開採出的礦石運輸至港口，而這條土路正是抗議的導火線。該道路從11月19日起持續遭到居民們的封鎖。

瓊比維卡省的居民聲稱，卡車揚起的灰塵污染了他們的莊稼，他們也沒有從道路的使用上獲得足夠經濟補償。

此前，瓊比維卡當地社區的一名領導人對路透社稱，該公司的最新提議包括每年向每個社區支付2.47萬美元，但相比之下，其他社區收到的補償則是他們的七倍，他將該方案形容為「笑話」。

據報道，當地居民要求礦業公司對修建採礦道路所使用的土地給予經濟補償、讓當地企業和居民成為該公司在運輸、道路維護及其他服務的供應商，以及投資該地區的項目。

法新社報道稱，礦方則認為當地人的要求「過分」。

今年10月，瓊比維卡的社區和拉斯邦巴斯銅礦曾就本地居民就業和經濟貢獻達成初步協議，但此後談判陷入僵局，即使政府加入了調解也無濟於事。

在封鎖下，工人不能進出工作區域，也不能轉移材料。在香港上市的五礦資源上周在一份信息披露中說，由於路障，拉斯邦巴斯銅礦無法繼續生產，關鍵耗材也已耗盡，因此從上周六（12月18日）起停止運營。

五礦資源還在聲明中表示，截至12月18日，拉斯邦巴斯的銅精礦（煉銅原料）產量約為29萬噸。礦山的銅精礦庫存現時約為6.07萬噸。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 12月13日，很多拉斯邦巴斯的礦工前往首都利馬，抗議當局的「不作為」可能導致他們失去工作。

拉斯邦巴斯的停產在該國引發爭議，也讓上任不久的左翼總統佩德羅·卡斯蒂略（Pedro Castillo）處境微妙。卡斯蒂略在選舉中得到當地社區的大力支持。

但另一方面，他領導的政府也在積極尋求增加市場信心，以吸引投資提振秘魯經濟之際，宣佈停工可能會損害對該國的信心。

批評者還認為，秘魯當局並未及時採取緊急措施終止封鎖，其結果是有約6000名銅礦的員工可能在聖誕節前失業。

12月13日，很多拉斯邦巴斯的礦工前往首都利馬，抗議當局的「不作為」可能導致他們失去工作。

持續抗議

拉斯邦巴斯銅礦坐落在海拔4000米高的地區，當地經濟相當落後，但這個大型露天礦探明銅礦藏量1050萬噸，銅礦石儲量690萬噸，每年可生產約40萬噸銅，是秘魯第四大、世界第九大銅礦。

銅被廣泛用於基礎設施項目，而中國是最大的銅消費國。

2014年4月，中資企業五礦資源以近60億美元的價格從瑞士的嘉能可（Glencore）手中收購了該礦。五礦資源的最終控股股東為中國國有企業集團中國五礦集團公司。

但該銅礦命運多舛，自2015以來便一直面臨斷斷續續的抗議和道路封鎖。當年9月，就有超過一萬名周邊居民聚集抗議銅礦項目，並與警方發生激烈衝突，導致四人死亡，當局宣佈實施緊急狀態。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 左翼的佩德羅·卡斯蒂略（Pedro Castillo）今年7月當選秘魯總統。

2019年，該礦的開採再次中斷了100多天。原因是從該礦通往馬塔拉尼港（Port of Matarani）約450公里公路沿線的70個社區要求當局和公司就環境污染問題採取行動。

2020年底，當地社區舉行了一場持續三周的路障抗議，阻止了拉斯邦巴斯出口價值達5.3億美元的18.9萬噸銅精礦。

秘魯是全球最大的金屬出口國之一，白銀、銅、鋅的產量都位居世界前列，礦業也是秘魯經濟的引擎之一。

但抗議和衝突經常導致秘魯的採礦和石油業務中斷。10月底，由必和必拓（BHP）、嘉能可等公司所有的大型銅鋅礦安塔米納礦（Antamina）因當地群體抗議而停產。

拉斯邦巴斯銅礦對五礦資源相當重要。據中國媒體報道，它貢獻了該公司今年上半年近80%的稅後淨利潤。停產消息傳出後，五礦資源股價一度急挫近12%。