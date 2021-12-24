北京冬奧：日本決定「與英美同在」，宣佈不派政府官員出席

49 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國、英國、澳大利亞等國陸續宣佈外交抵制北京冬奧，日本是新加入的一員。

日本宣佈將不會派遣政府官員參加北京冬季奧運會，加入美、英等西方國家陣營， 「外交抵制」本次體育賽事。

據日本共同社報道，日本官房長官松野博一在周五（12月24日）新聞發佈會上正式宣佈了北京冬奧會和冬殘奧會的出席人員， 分別為東京奧運會和殘奧會組織委員會主席橋本聖子、日本奧委會主席山下泰裕、日本殘奧委會主席森和之，共3人。

美國、英國、加拿大、立陶宛和澳大利亞等國已陸續宣佈外交抵制北京冬奧，以表達對中國侵犯新疆維吾爾人人權和破壞台灣和香港民主的不滿。新西蘭也以疫情為由，作出同樣決定。

事實上，日本首相岸田文雄在12月16日時就曾表示，自己目前並無出席北京冬奧的計劃。根據台媒引述《日本放送協會》（NHK）今日的報導，岸田文雄在自民黨黨內面臨愈來愈大之壓力，被要求對中國採取更強硬的立場。周四（12月23日）岸田文雄便拜會在黨內仍有強大影響的前首相安倍晉三，就對華政策交換意見。

圖像來源，getty 圖像加註文字， 在北京看來，成功舉辦奧運會關乎國家榮譽。

由於2022年也是中日建交50週年，此次日本的決定，將在兩國外交之間造成什麼樣的變化，是各界關注所在。

早在11月末，中國外交部發言人趙立堅就指出，日方個別人士將北京冬奧會與雙邊政治議程掛鉤，其實質就是將體育政治化，褻瀆奧林匹克精神，中方對此堅決反對。