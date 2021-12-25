西安封城、薇婭被罰、香港立法會選舉等本周重要新聞

25 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 90個議席中，89席由建制派奪得。

進入12月的「聖誕周」，香港立法會選舉結果出爐，90席中89席均由被視為是建制派的候選人當選。

在中國大陸，直播帶貨「一姐」薇婭涉偷逃稅被罰款共計13.41億元，該行業受到巨大打擊。新冠病例還在擴散，古都西安封城，1300萬居民待在家中。

在外交方面，日本追隨美國、澳大利亞等國家，決定不派政府官員出席冬奧會。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者關注。如果你錯過了，我們帶你一一回顧。

圖像來源，Getty Images

1949年12月，中共建政僅兩月餘，文革史學家宋永毅在上海出生。像很多同齡人一樣，他身上的紅色印記再明顯不過。因為他的父親對中共開國元勳——解放軍元帥、中共上海首任市長陳毅印象極好，便給他起了「永毅」這個名字。

據宋永毅回憶說，儘管家庭出身不好，但他與同時代人一樣，曾誠心誠意擁護過毛澤東和共產黨，並曾渴望成為一名導彈設計師，報效祖國。然而，文革爆發後出現的一系列社會亂象，讓他開始質疑和思考毛所發動的這場運動和中國的未來。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 薇婭的淘寶店粉絲數量為9185萬，淘寶直播賬號有超9000萬粉絲。

中國是全球直播帶貨發展最快、市場最大的地區，這個龐大市場有兩座繞不開的「大山」——薇婭和李佳琦。

10月21日，今年雙11啟動，當天上午，淘寶主播銷售榜顯示，李佳琦直播最終銷售額達到106.53億元，薇婭直播銷售額為82.52億元，兩人遙遙領先其他主播。但薇婭遇上了大麻煩。12月20日下午，浙江省稅務局披露，網絡主播黃薇（網名：薇婭）在2019年至2020年期間，偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元。

薇婭因此面臨「天價罰單」。稅務部門依法對黃薇作出稅務行政處理處罰決定，追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元 （2.1億美元）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 據官方數據，西安在本輪疫情中已有227人感染。

由於新冠病例激增，中國西北重鎮西安周三（12月22日）下令1300萬居民待在家中，禁止不必要的外出。

這是今年以來，中國在千萬級人口城市採取的最嚴厲的防疫封鎖措施。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 港大欲移六四雕塑「國殤之柱」，學生稱移不走共同記憶

香港立法會選舉結果周一（12月20日）出爐，90席中89席均由被視為是建制派的候選人當選，僅社會福利界功能界別議席由自稱非建制派的候選人當選。

這次立法會選舉中，決定20個議席的地區直選投票率創新低，只有30.2%，比2016年的選舉大跌28個百分點；決定30個議席、代表專業或個別界別的功能組別議席投票率亦只有32%；決定40個議席的由1488人組成的選舉委員會投票率則高達98%，選委會原本職能是提名和投票選特首，這是首次具有選舉立法會議員的權力。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國、英國、澳大利亞等國陸續宣佈外交抵制北京冬奧，日本是新加入的一員。

日本宣佈將不會派遣政府官員參加北京冬季奧運會，加入美、英等西方國家陣營， 「外交抵制」本次體育賽事。

據日本共同社報道，日本官房長官松野博一在周五（12月24日）新聞發佈會上正式宣佈了北京冬奧會和冬殘奧會的出席人員， 分別為東京奧運會和殘奧會組織委員會主席橋本聖子、日本奧委會主席山下泰裕、日本殘奧委會主席森和之，共3人。