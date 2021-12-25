2021年聖誕：新冠疫情下世界各地如何慶祝

又一個聖誕來臨，而世界各地新冠疫情仍趨之不散。仍有節慶，但較新冠疫情爆發前規模明顯縮小。平安夜和聖誕日，世界各地如何度過，通過圖片可見一斑。
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英國，多塞特郡，12月25日聖誕冬泳是傳統保留節目
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科索沃首都普里什蒂納，羅馬天主教堂聖誕子夜彌撒唱詩班
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巴基斯坦，白沙瓦，聖誕節禮拜前的自拍
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依照傳統，羅馬天主教教宗（教宗）方濟各12月25日在梵蒂岡做 Urbi et Orbi（「全城與全球」）宣講
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平安夜，台北街頭遊客和市民慶祝聖誕
肯尼亞，內羅畢教堂，聖誕子夜彌撒
巴基斯坦卡拉奇的基督教信眾到聖安德魯教堂參加平安夜彌撒
土耳其，伊斯坦布爾，平安夜祈禱的天主教信徒
巴勒斯坦，聖城伯利恆，《聖經》所言耶穌基督誕生地，聖誕教堂的子夜彌撒
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平安夜羅馬天主教宗方濟各主持的聖誕彌撒因新冠疫情而比往常提前舉行
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伊拉克北部庫爾德自治區，平安夜
伊拉克南部城市巴斯拉貧民區，平安夜，聖誕老人迎向奔跑而來的小童
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印度東部奧里薩邦，孟加拉灣沙灘上的巨型聖誕老人沙雕
巴西，里約熱內盧，水族館的水箱裏，扮作聖誕老人和夫人及小精靈的潛水員向遊客致意，祝大家聖誕快樂
新西蘭，基督城教區奧拉納野生動物公園的犀牛收到了聖誕禮物
英國，倫敦一個酒吧盛裝打扮，彷彿一個巨型聖誕玩具
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