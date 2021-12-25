2021年聖誕：新冠疫情下世界各地如何慶祝

57 分钟前

又一個聖誕來臨，而世界各地新冠疫情仍趨之不散。仍有節慶，但較新冠疫情爆發前規模明顯縮小。平安夜和聖誕日，世界各地如何度過，通過圖片可見一斑。