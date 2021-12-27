圖圖大主教逝世：「彩虹之國」由他首創，用來描繪結束種族隔離後的南非

46 分钟前

圖像來源，Getty Images

南非舉行為期一周的活動來紀念反種族隔離領袖圖圖大主教。圖圖於周日去世，享年90歲。

紀念活動包括1月1日在開普敦舉行正式國葬，在此之前兩天是遺體瞻仰。

教宗方濟各、美國總統拜登、英國女王伊麗莎白二世等世界領導人紛紛表示哀悼。

圖圖享譽南非國內外。

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在一份聲明中表示，圖圖幫助實現了「南非解放」。

1984年，圖圖被授予諾貝爾和平獎，以表彰他在廢除種族隔離制度中所發揮的作用。1948年至1991年，由只佔人口少數的白人組成的南非政府針對黑人佔多數的民眾實施種族隔離制度。

周日，不同年齡、不同背景的南非人來到開普敦的聖喬治大教堂，向這位民族英雄獻上鮮花和致敬。

「他的重要性超越了聖公會教徒的界限，」哀悼者布倫特·歌利亞（Brent Goliath）在接受法新社採訪時哭泣起來。

「我今天早上聽到他去世的消息，非常難過。感謝上帝，他一直陪在我們身邊，」歌利亞表示。他還說，曾與圖圖見過幾次面。

世界各國領導人也表達了對圖圖逝世的哀悼。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1993年，圖圖觀看曼德拉和時任南非總統德克勒克獲得諾貝爾和平獎的電視直播。就在幾周前，南非最後一位種族隔離時期的總統德克勒克去世，享年85歲。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1995年，圖圖和英女王及南非總統曼德拉在開普敦。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2013年，時任美國總統奧巴馬到訪了圖圖的艾滋病基金會青年中心。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2015年，圖圖在印度和達賴喇嘛分享了生日蛋糕。

拜登總統表示，他「得知這位真正為上帝和人民服務的人去世了，感到很傷心」，並說圖圖的「遺產超越國界，將在各個時代迴響」。

美國前總統奧巴馬稱圖圖是「導師、朋友和道德指南針」。

英國女王伊麗莎白二世在唁函中表示，她記得與他會面時的情景，她非常高興，感受到他的熱情和幽默。

「南非人民以及大不列顛、北愛爾蘭和整個英聯邦的許多人都將感知到圖圖大主教的去世，他在這些地方都受到很高的愛戴。」

梵蒂岡在一份聲明中表示，方濟各教宗「向他的家人和親人表示衷心的慰問」。

「教宗陛下銘記他在祖國南非，通過促進種族平等和和解為福音所做的貢獻，他將靈魂歸功於全能上帝的慈愛和仁慈。」

曼德拉基金會（Nelson Mandela Foundation）也表達了對圖圖的敬意，稱圖圖「在地方和全球範圍內為對抗不公做出的貢獻，只有他對人類社會創造解放未來的思考深度才能與之相媲美」。

「他是一個非凡的人。一位思想家、領導者、指導者。」

就在幾周前，南非最後一位種族隔離時期的總統德克勒克（FW de Klerk）去世，享年85歲。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 圖圖是鄉鎮的常客，經常在警察的監視下探訪這些地方。

圖圖被親切地稱為「拱門」（The Arch），人們一眼就能認出他，他穿著紫色的牧師長袍，舉止輕鬆，幾乎總是帶著微笑。

他不害怕在公眾面前表現自己的情緒，令人難忘的是，他在2010年南非世界杯開幕式上歡笑和舞蹈。

儘管他很受歡迎，但並不是所有人都喜歡他。他對後種族隔離時代的非洲人國民大會（African National Congress）政府非常不滿，有時認為該政府歪曲了南非的形象。甚至在2011年警告說，如果達賴喇嘛的訪問被取消，他將為南非政府的垮台而祈禱。

南非國家警察局長貝基·塞萊將軍（Gen Bheki Cele）告訴圖圖「回家，閉嘴」，以此作為回應。

「他不是耶穌基督的副手，」塞萊將軍說。

1960年，圖圖被任命為牧師。1976至78年，他先後擔任萊索托主教、約翰內斯堡助理主教和索韋托一個教區的教區長。1985年，他成為約翰內斯堡的主教，次年被任命為開普敦的首位黑人大主教。他利用自己的名聲，公開反對在自己的祖國壓迫黑人，總是強調自己的動機是出於宗教而非政治。

1994年曼德拉成為南非首位黑人總統後，圖圖被任命為真相與和解委員會成員，該委員會旨在調查種族隔離時期白人和黑人犯下的罪行。

他還創造了「彩虹之國」（Rainbow Nation）一詞，用來描述後種族隔離時代南非的種族融合。但在晚年，他對這個國家沒有像他夢想中的那樣團結表示遺憾。

分析

BBC駐非洲記者 安德魯·哈丁（Andrew Harding）

沒有德斯蒙德·圖圖大主教，我們無法想象南非走向自由並超越自由將經歷多麼漫長而曲折的歷程。

當其他爭取自由的領袖被殺害，或被迫流亡，入獄，這位矮小、目中無人的聖公會牧師在每個階段都在場，揭露種族隔離國家的虛偽，安慰受害者，為解放運動負責，並鼓勵西方政府採取行動孤立白人少數派政府，他毫不含糊地將這個政府比作納粹。

當民主到來時，圖圖用他的道德權威監督真相與和解委員會，該委員會試圖揭露白人少數派政府的罪行。後來，他將目光投向了南非前解放運動——非洲人國民大會在政府中的失敗。

今天，許多南非人將銘記圖圖的個人勇氣和他清晰的道德憤怒。