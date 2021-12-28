SpaceX衛星貼近中國太空站，伊隆·馬斯克遭網民攻擊

SpaceX chief executive Elon Musk

圖像來源，Getty Images

中國向聯合國（UN）投訴稱，其太空站曾被迫迴避與SpaceX星鏈互聯網服務（Starlink Internet Services）項目發射的衛星以免相撞，之後伊隆·馬斯克（Elon Musk）在中國社交媒體遭到網民攻擊。

北京方面表示，中國的太空站曾有過兩次「近距離相遇」星鏈衛星。

據稱中國的投訴是遞交給聯合國的太空機構，但目前尚未經獨立核實。

星鏈是一枚互聯網服務衛星，由馬斯克的SpaceX公司運營。

馬斯克在中國非常有名，但是他的電能車特斯拉（Tesla）正越來越多地受到中國監管部門的監察。

中國在本月向聯合國外層空間事務辦公室（the United Nations Office for Outer Space Affairs）遞交的一份文件顯示，事件發生在7月1日和10月21日。

北京在這份文件中稱：「因安全理由，中國空間站實施了預防性碰撞規避控制。」

SpaceX未有即時回應BBC的置評請求。

在投訴被公布後，馬斯克、星鏈以及美國在中國社交平台微博上受到猛烈批評。

其中一名用戶形容星鏈的衛星是「人類歷史上最大規模的太空垃圾」。

還有網民稱這些衛星是「美國的太空戰爭武器」，又說「馬斯克是美國政府和軍方製造的一枚新『武器』。」

另一條評論則說：「美國這個星鏈就更貼近於流氓項目……」

有科學家對在太空發生碰撞的風險表示擔憂，呼籲世界各國政府共享關於目前正在沿地球軌道運行的約3萬枚衛星及其他太空碎片的信息。

作為星鏈項目的一部分，SpaceX已經發射了近1900枚衛星，並計劃再發射數千枚。

上月，美國太空總署（NASA）忽然緊急延遲一次在國際空間站（International Space Station）的一次艙外活動，就是因為要迴避太空碎片。

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