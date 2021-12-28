SpaceX衛星貼近中國太空站，伊隆·馬斯克遭網民攻擊

27 分钟前

圖像來源，Getty Images

中國向聯合國（UN）投訴稱，其太空站曾被迫迴避與SpaceX星鏈互聯網服務（Starlink Internet Services）項目發射的衛星以免相撞，之後伊隆·馬斯克（Elon Musk）在中國社交媒體遭到網民攻擊。

北京方面表示，中國的太空站曾有過兩次「近距離相遇」星鏈衛星。

據稱中國的投訴是遞交給聯合國的太空機構，但目前尚未經獨立核實。

星鏈是一枚互聯網服務衛星，由馬斯克的SpaceX公司運營。

馬斯克在中國非常有名，但是他的電能車特斯拉（Tesla）正越來越多地受到中國監管部門的監察。

中國在本月向聯合國外層空間事務辦公室（the United Nations Office for Outer Space Affairs）遞交的一份文件顯示，事件發生在7月1日和10月21日。

北京在這份文件中稱：「因安全理由，中國空間站實施了預防性碰撞規避控制。」

SpaceX未有即時回應BBC的置評請求。

在投訴被公布後，馬斯克、星鏈以及美國在中國社交平台微博上受到猛烈批評。

其中一名用戶形容星鏈的衛星是「人類歷史上最大規模的太空垃圾」。

還有網民稱這些衛星是「美國的太空戰爭武器」，又說「馬斯克是美國政府和軍方製造的一枚新『武器』。」

另一條評論則說：「美國這個星鏈就更貼近於流氓項目……」

有科學家對在太空發生碰撞的風險表示擔憂，呼籲世界各國政府共享關於目前正在沿地球軌道運行的約3萬枚衛星及其他太空碎片的信息。

作為星鏈項目的一部分，SpaceX已經發射了近1900枚衛星，並計劃再發射數千枚。

上月，美國太空總署（NASA）忽然緊急延遲一次在國際空間站（International Space Station）的一次艙外活動，就是因為要迴避太空碎片。

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