新冠疫情：美國與法國單日新增確診數雙雙再創紀錄

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法國在周二錄得179807宗新冠病毒新增感染病例，是歐洲歷來最高的單日新增數據

隨著新冠病毒奧米克戎（Omicron）變種持續擴散，美國與法國均報告單日新增確診病例數字創下自全球大流行開始以來的最高紀錄。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）報告，美國在當地時間周一（12月27日）報告超過44萬宗新增確診病例。

不過，官員表示，由於在聖誕期間的病例報告有所延遲，這些數字有可能「高估」了實際情況。

與此同時，法國的單日新增病例還創下歐洲國家歷來最高的一次。

法國在當地時間周二（12月28日）報告有179807宗新增感染病例，衛生部長韋朗（Olivier Véran）較早前警告，「一切跡象表明」至1月開始時，法國將可能出現多達25萬宗單日新增確診病例。

但是在美國，疾控中心一名發言人向新聞網站「政客」（Politico）表示，相關的單日數字可能是「高估」一狀況，因為在聖誕期間檢測中心關閉，相關報告有所滯後，同時表示病例數字「在新年之後將會趨於穩定」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 12月27日，一名女性在美國紐約接受病毒檢測。

意大利、希臘、葡萄牙和英格蘭等地均在周二報告出現破紀錄的單日新增確診。

世界衛生組織（WHO）在其每周的新冠疫情更新報告中警告，奧米克戎變種的風險「仍然非常高」。

據周二發佈的更新報告指，在12月26日之前的一個星期內，各種病毒株的新冠病毒新增感染病例在全歐洲上升了57%，在美洲地區則上升了30%。

研究顯示，奧米克戎變種較德爾塔（Delta）變種溫和，感染者需要入院的機會也低30%至70%。但是人們仍然擔心，這種具有高度傳染性的變種所造成的感染數字之高，本身就足以令醫院無法應付。

歐美新增病例創紀錄

美國CDC的數據跟蹤系統顯示，12月27日當天的病例增加441278宗，遠高於該機構此前錄得過的單日確診數字。美國媒體報道，目前的七天平均新增感染數字是自2021年1月以來的最高。

不過，該機構官員亦修正了有關奧米克戎在美國的蔓延程度，指這一變種佔所有新增病例的59%，而不是此前報告的73%。

醫療政策專家斯科特·戈特利布（Scott Gottlieb）表示，新的估算或顯示，美國「目前相當比例的入院人數」仍然是德爾塔變種病毒所造成的。

與此同時，法國在周二也宣佈感染病例大幅上升的狀況。

法國醫院聯合會（The French Hospital Federation）表示，「最困難的幾周仍然在後頭」。

法國總理讓·卡斯泰（Jean Castex）在本周較早前宣佈了新的限制令，包括所有情況允許的崗位需強制一周至少三天居家工作，直至一月初。

該國的疫苗加強劑推廣也在迅速取得進展，至目前為止有超過2300萬人接種完加強針。

周二，還有其他歐洲國家報告單日新增確診病例新高：

意大利 的新增感染病例超過7.8萬宗，打破自全球大流行開始以來的新紀錄；此外還錄得202宗死亡病例，令該國的死亡病例總數達到136753

的新增感染病例超過7.8萬宗，打破自全球大流行開始以來的新紀錄；此外還錄得202宗死亡病例，令該國的死亡病例總數達到136753 葡萄牙 錄得17172宗新增病例，高於周一報告的數字

錄得17172宗新增病例，高於周一報告的數字 在 希臘 報告錄得21657宗新增病例後，衛生部長普萊弗里斯（Thanos Plevris）呼籲民眾冷靜

報告錄得21657宗新增病例後，衛生部長普萊弗里斯（Thanos Plevris）呼籲民眾冷靜 塞浦路斯 亦錄得破紀錄的單日新增病例數字，確診2241宗

亦錄得破紀錄的單日新增病例數字，確診2241宗 與此同時，英格蘭衛生當局報告破紀錄的117093宗病例；全英國的新冠疫情數據在聖誕期間無法獲得

巴黎、倫敦和柏林等多個城市已經取消了官方的新年慶典活動，一些國家政府採取全國性限制令的意願則不那麼強。

法國和英格蘭民眾被要求以常識行事，而西班牙首都馬德里已經表示，將會如期進行慶祝活動，但對太陽門廣場（Puerta del Sol）的出席人數設上限。

與此同時，意大利則禁止進行室內活動，並關閉夜店，但是對私人聚會則不設限制。