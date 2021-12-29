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蘇聯解體30年 莫斯科的親歷者怎麼看當年決定與今昔變化
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蘇聯解體30年 莫斯科的親歷者怎麼看當年決定與今昔變化
9 分钟前
1991年12月26日是蘇聯最後的一天。蘇聯解體是那個年代最重要的歷史事件之一，30年後，當莫斯科居民回憶起那個決定和當年的情況，他們有何感受？BBC俄語記者採訪了莫斯科居民，聽聽他們的看法。
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