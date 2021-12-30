達美航空：西雅圖飛上海航班中途返航，新一輪疫情下航空業困局縮影

59 分钟前

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近日，美國達美航空一架從西雅圖飛往上海浦東機場的航班起飛後折返。 事件曝光後，引發達美與中國方面的口水戰。

航空公司稱，返航決定與中國新增加的疫情清潔要求有關，但中方稱，返航系中方禁止航班入境所致的說法與事實不符。

正值全球聖誕和新年假期，但新冠變種病毒奧密克戎仍在流行。有航班跟蹤網站稱，周一（12月27日）這一天全球共有2200多個航班被取消，目的地為中國和美國的航班受影響最嚴重。

說法不一

返航的達美航空DL287航班，原定12月21日晚從西雅圖起飛，中途在韓國仁川停留，預計北京時間23日晚抵達上海浦東機場。

達美航空在發給彭博社的聲明中稱，航班返航是為了遵守中國政府12月21日發佈的上海浦東國際機場的清潔要求。

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達美航空稱，這些要求將大大延長地面停留時間，在操作上不可行。

中國駐美大使館12月25日發表聲明稱，某航空公司出現航程過半後返航情況，使領館已向該航司提出嚴正交涉。大使館12月27日又表示，返航系中方禁止航班入境所致說法與事實不符。

聲明暗示取消航班可能是因為美國航空公司人手不足。「我館注意到，近期美國各航空公司人手緊缺問題突出，機組人員畏懼疫情下出勤情況時有發生，導致美國國內和國際航班大面積取消。」

中國外交部發言人趙立堅周三（12月29日）在例行記者會上再次重覆了這一說法，稱機組人員表示返航系中方禁止航班入境所致說法與事實不符。

2019年，達美航空CEO埃德·巴斯蒂安（Ed Bastian）曾表示，中國市場是僅次於美國的最大的市場。據中國媒體報道，目前達美航空的中美航線每周運營四個航班，上海浦東至美國底特律和西雅圖每周各兩個航班。

新的清潔要求引發爭議？

彭博社周三引述一名匿名的美國國務院官員稱，中美正在就中國政府的新的飛機清潔要求進行談判。

這名官員稱，美國正在尋求改變中國新的清潔規定，因為全球航空公司已經在航班間執行了嚴格的消毒程序。

行業代表稱，新的清潔規定大幅延長了飛機在地面的時間，且大部分是重覆美國航空公司既有的防疫措施。他們還說，缺少可用的職員來執行新增的措施。

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中國將在明年2月初舉辦冬奧會，而目前中國國內疫情形勢嚴峻，陝西西安市新冠病例激增，已實施封城措施。

另一方面，台灣中華航空、長榮航空表示，上海浦東機場實施嚴格的消毒新措施導致作業時間延長，將取消一些航班。

台灣中央社引述中華航空稱，配合上海浦東機場最新防疫規定，執行客艙加強消毒清潔作業，決定自即日起至明年1月底取消台北桃園機場到浦東機場的航班，台北松山機場到浦東機場的航班調整為3班。

再遭重創的全球航空業

航班跟蹤網站FlightAware稱，周一（12月27日）這一天全球共有2200多個航班被取消，目的地在中國和美國的航班受影響最嚴重。

美國航空公司表示，混亂是由於機組人員檢測呈陽性或被隔離。

香港禁止韓國大韓航空的所有航班入境兩周，原因是一些抵達香港的航班出現了陽性病例。

從周五開始的聖誕周末期間，全球總共有8000多次航班停飛。

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儘管取消的數量只佔總航班的一小部分，但高於正常水平，而且正值許多人為了與家人和朋友共度時光而旅行之際。

根據FlightAware的數據，周一取消的大部分航班都是中國航空公司的航班。其中，東航取消了超過420個航班，國航取消了190多個航班。

北京和上海的機場似乎是受影響最嚴重的，共有近300個航班取消。中國當局尚未就此事發表評論。

受衝擊最大的美國公司是聯合航空和捷藍航空。西雅圖-塔科馬機場是受影響最嚴重的機場之一。